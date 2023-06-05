Гаспачо
Блог

«Сити» почти изменил философию «Милана» деньгами – но клуб и Кака спасли болельщики. Премьер Италии объявлял, что трансфер не состоится

Клубы Клубы
Манчестер Сити Манчестер Сити
серия А Италия серия А Италия
Кака Кака
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Милан Милан
Футбол Футбол

«Манчестер Сити» был выкуплен компанией Abu Dhabi United Group в 2008 году – после этой сделки клуб вырос в статус одного из лучших.

На тот момент лучшим игроком объективно считался Кака – именно он забрал последний «Золотой мяч» перед эпохой Месси и Роналду. Неудивительно, что «Сити» хотел заполучить его, и в январе 2009 года они предложили «Милану» 100 миллионов фунтов стерлингов за бразильца.

Кака вспомнил те дни для ESPN: «Это был очень нервный и сложный период. У «Милана» была философия не продавать футболистов. Когда кто-то хотел уйти, он должен был сделать это публично. В 2006 году Андрей Шевченко хотел перейти в «Челси», но «Милан» не хотел его продавать. Поэтому Шевченко пришлось объявить об этом.

Kaka retires as one of the great playmakers of his generation

Но когда поступило предложение от «Ман Сити», Адриано Галлиани [вице-президент клуба] позвонил мне и сказал: «Впервые «Милан» открывает дверь для продажи футболиста». В тот момент я увидел, что ситуация меняется.

Когда пришло сообщение, болельщики стали приходить к моему дому: «Не продавай себя, Кака, не продавай себя». Они также ходили и к офису клуба.

Потом настал день, и мой отец сказал мне, что я должен принять решение. Я был уверен, что останусь: сейчас не то время, чтобы уходить. Я сказал об этом отцу, который затем сообщил об этом людям из «Ман Сити».

Вскоре после этого тогдашний премьер-министр Италии Сильвио Берлускони объявил: «Кака остается». Около 11 часов вечера Кака размахивал футболкой «Милана» перед болельщиками из окна своего дома.

Вспоминая тот день, Кака сказал: «На улице была большая вечеринка, это было нечто особенное. Я был слишком близок к клубу и болельщикам.

Это было безумие, я собирался стать самым дорогим и самым высокооплачиваемым футболистом всех времен. Но я решил остаться. Все было готово к тому, чтобы я ушел, но я не хотел этого.

Даже сегодня, когда мы снова встречаемся, Галлиани говорит мне, что из всех его трансферов мой был самым сложным. Но это помогло создать еще более крепкую связь с клубом».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xheo
В принципе, философия "не продавать футболистов" и сейчас присуща Милану. Но есть нюанс )
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
И в том же году ушел в реал) Хаха
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
в итоге кака провалился в реале. лучше бы тогда остался в Милане до конца. а что было бы с ним в Сити, кто его знает. тогда сити было ещё очень далеко до величия.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий