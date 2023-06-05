У Килиана Мбаппе в этой ЛЧ не задалось: его «ПСЖ» вылетел еще в первом раунде от «Баварии», а француз добрался до отметки 7 голов и 3 ассиста.

Недавно Мбаппе заявил, что ему не терпится увидеть развязку Лиги чемпионов. На вопрос, какая команда, по его мнению, победит в этой игре, он ответил: «Финал Лиги чемпионов будет великолепным, и думаю, победит «Манчестер Сити».

Если «Сити» выиграет, то завершит золотой требл, который среди английских команд в истории оформлял только «Ман Юнайтед».

Однако команде Пепа Гвардиолы будет нелегко против «Интера», который будет наслаждаться перспективой сыграть в роли аутсайдера и заставить соперников усложнить игру.