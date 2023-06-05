Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес поздравила свою сестру Ивану с окончанием учебы. Джорджина присутствовала при вручении диплома сестре.

Вместе с видео, на котором Ивана выходит на сцену, Джорджина опубликовала искреннее сообщение:

«Моя выпускница Шима ♥️ Я помню, как ты готовилась к поступлению и помню день, когда ты получил итоговую оценку. Я помню, как ты начинала в Мадриде, как оплачивала в рассрочку учебные материалы, как бесконечно работала, училась и по пол дня проводила в метро, которое стало и твоим кабинетом, и столовой».

«Это был очень долгий путь, на котором мы прожили худшие и лучшие моменты нашей жизни. Но вот мы вместе, и вот мы побеждаем. Ты снова добилась поставленной цели. Я очень горжусь тобой. Мы продолжим вдохновлять и поддерживать друг друга. Я люблю тебя, чайка».

Ивана закончила Автономный университет Мадрида, где изучала философию.