Моуринью не впечатлен. Камеры зафиксировали реакцию тренера «Ромы» на гол команды
Актер, у которого нет «Оскара».
Под конец второго тайма финала Лиги Европы «Рома» Жозе Моуринью открыла счет в игре против «Севильи». Гол на счету Пауло Дибалы, который откликнулся на умную передачу Джанлуки Манчини, оторвался от защитника и пустил мяч мимо вратаря.
Кажется, что Жозе Моуринью перегорел или просто решил отыграть, что гол его не так уж и впечатлил. Да и вообще впереди еще сорок пять минут, случиться может все, что угодно.
Пока вся команда взорвалась от радости, Особенный просто повернулся и пошел в другую сторону.
А потом с не очень довольным лицом начал делать движение правой рукой вверх-вниз.
Похоже, что Моуринью, как и Андреа Пирло, is not impressed, то есть, не удивлен.
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