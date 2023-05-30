Актер, у которого нет «Оскара».

Под конец второго тайма финала Лиги Европы «Рома» Жозе Моуринью открыла счет в игре против «Севильи». Гол на счету Пауло Дибалы, который откликнулся на умную передачу Джанлуки Манчини, оторвался от защитника и пустил мяч мимо вратаря.

Кажется, что Жозе Моуринью перегорел или просто решил отыграть, что гол его не так уж и впечатлил. Да и вообще впереди еще сорок пять минут, случиться может все, что угодно.

Пока вся команда взорвалась от радости, Особенный просто повернулся и пошел в другую сторону.

А потом с не очень довольным лицом начал делать движение правой рукой вверх-вниз.

Похоже, что Моуринью, как и Андреа Пирло, is not impressed, то есть, не удивлен.