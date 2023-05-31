Заморочил голову великому Рожерио Сени.

В 2013 году в рамках Кубка Либерадорес «Атлетико Минейро» обыграл «Сан-Паулу» 2:1, а один из мячей забил бывший нападающий ЦСКА Жо.

Сделал он это после передачи Роналдиньо, но интереснее то, что было до гола - знаменитый бразилец как ни в чем не бывало подошел к вратарю соперников Рожерио Сени и попросил попить, чем усыпил бдительность защитников - те, видимо, позабыли, что при вбросе из аута офсайд не фиксируется.

Андрей Аршавин наверняка по достоинству оценил этот гол.