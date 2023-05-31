Гаспачо
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10 лет назад Роналдиньо помог забить, возможно, самый хитрый гол в истории🔥🔥🔥

Роналдиньо Роналдиньо
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Жо Жо
Футбол Футбол

Заморочил голову великому Рожерио Сени.

В 2013 году в рамках Кубка Либерадорес «Атлетико Минейро» обыграл «Сан-Паулу» 2:1, а один из мячей забил бывший нападающий ЦСКА Жо.

Сделал он это после передачи Роналдиньо, но интереснее то, что было до гола - знаменитый бразилец как ни в чем не бывало подошел к вратарю соперников Рожерио Сени и попросил попить, чем усыпил бдительность защитников - те, видимо, позабыли, что при вбросе из аута офсайд не фиксируется.

Андрей Аршавин наверняка по достоинству оценил этот гол.

4 комментария

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Grin of Ant
Я не буду смотреть видео. Где фотки??
+7
0
+7
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stroozh
От такой частоты кадров в глазах зарябило, верните диафильмы!
+2
0
+2
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s-ky
Ответ Grin of Ant
Я не буду смотреть видео. Где фотки??
Да, и о Загитовой с медиалигой ни слова. Это точно раздел футбол??
+2
0
+2
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Gary Gary
Ответ Grin of Ant
Я не буду смотреть видео. Где фотки??
да короче гол забили
+1
0
+1
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