10 лет назад Роналдиньо помог забить, возможно, самый хитрый гол в истории🔥🔥🔥
Заморочил голову великому Рожерио Сени.
В 2013 году в рамках Кубка Либерадорес «Атлетико Минейро» обыграл «Сан-Паулу» 2:1, а один из мячей забил бывший нападающий ЦСКА Жо.
Сделал он это после передачи Роналдиньо, но интереснее то, что было до гола - знаменитый бразилец как ни в чем не бывало подошел к вратарю соперников Рожерио Сени и попросил попить, чем усыпил бдительность защитников - те, видимо, позабыли, что при вбросе из аута офсайд не фиксируется.
Андрей Аршавин наверняка по достоинству оценил этот гол.
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