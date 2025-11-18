💣 Бензема жирно намекнул, что хочет вернуться в «Реал»
Экс-нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, ныне выступающий за «Аль-Иттихад», дал интервью испанской газете AS, в котором намекнул на возможность возвращения в «Мадрид».
«Если Флорентино все еще там, это может произойти. Я общаюсь с ним, это возможно.
Я фанат мадридского «Реала». Чувствую это в своей душе. Мадрид все еще мой город. Посмотрим, что произойдет. Перес – лидер. Он делает фантастическую работу, привлекая игроков, о которых вы никогда и не мечтали. То, что он делает с командой, с клубом… Он лучший.
Это всегда будет моя команда. Я все еще смотрю игры, когда есть возможность. Это лучший клуб в мире. Всегда так было и будет. У них отличный потенциал.
Ссора с Роналду? Мы общались в раздевалке, обнялись… На поле мы не можем этого делать. Есть большое уважение, все в порядке. Мы многому научились друг у друга», – сказал Бензема.
Хотите Карима в «Реале»?
Карим пригодился бы сейчас Реалу.
Команда без центрального нападающего который сезон уже проводит
Хостелу и того отпустили уже второй год как
А так то да, раздавальщиком подзатыльников только можно взять, скорости другие, Бенз не потянет, боюсь, при все уважении