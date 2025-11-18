🎥 Антони объяснил, почему отказал «Баварии». Ему звонил лично Компани

Антони проделал путь от мема в «Манчестер Юнайтед» до кумира поклонников «Бетиса». После успешной аренды в «бетикосе» бразилец окончательно перебрался в Испанию, манкунианцы выручили за вингера 22+3 млн евро.

Как оказалось, Антони мог присоединиться к «Баварии», с игроком связывался лично Венсан Компани. Бразилец объяснил, почему отказал мюнхенцам:

«Это случилось за день до закрытия трансферного окна. Буквально в последний день наших переговоров с «Бетисом» поступил звонок из мюнхенской «Баварии». Скажу абсолютно откровенно, этот звонок заставил меня колебаться.

Мы говорим о гигантском клубе, о мюнхенской «Баварии». Мне позвонил лично Компани – тренер, обладающий впечатляющим опытом. Он позвонил, когда на часах было около 11 вечера. Мы поговорили, он был невероятно вежлив, сказал, что всегда был большим поклонником моей игры.

Честно говоря, этот звонок заставил меня серьезно задуматься – из-за величия клуба, из-за личности тренера и того, как он подошел к нашему разговору, как он со мной общался. Но в конечном итоге роль сыграла моя семья.

Мой сын Лоренцо любит это место, любит этот город [Севилью]. Когда мы были в Бразилии, он спрашивал: «Папа, когда мы вернемся в Испанию?» Ему тут очень нравится. Семья имеет огромное значение в таких вопросах. К тому же, и я в «Бетисе» очень счастлив, я благодарен за поддержку, которую здесь получаю. Я и сам уже очень привязан к этому месту.

На момент звонка Компани я уже обо всем договорился с «Бетисом», я дал им слово. Я не мог отказать – не мог так поступить ни с собой, ни с клубом. Так что мое решение остаться в «Бетисе» было в значительной степени семейным».

Вот так «Бавария» осталась без бразильского GOATа.