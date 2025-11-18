🚨 Трамп завтра примет Роналду в Белом доме. Месси стоит беспокоиться? 😲
Неожиданно и странно, но нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду завтра встретится с президентом США Дональдом Трампом.
Зачем? Идеальный вопрос. Вероятно, это пиар-компания США перед домашним Кубком мира, который состоится уже следующим летом.
Фанаты Лионеля Месси распереживались в соцсетях.
💭 «Месси буквально играет здесь, и ты не можешь принять его? Какого хрена?»
💭 «Сегодня его поклонники будут терроризировать интернет. Они ни за что не оставят Лионеля Месси без упоминания».
💭 «GOAT попросил и его примут».
💭 «Может, это завуалированные переговоры с Саудовской Аравией?»
💭 «Хочу увидеть, как Трамп делает СИИИИУ».
«Отдайте ему ЧМ, как отдали его другому парню».
"Это лицо… и эти губы, они двигаются, как пулемёт, не так ли? Тихо, свинка"
Да и роналду погоду на уровне сборных не делает.
По продаже атрибутики сборная португалии на 7 месте.
На 1. Аргентина 2.Бразилия 3.Испания 4. Франция 5.Британия
- О, Роналдо, вау! В 2002 ты круто зажёг на ЧМ!