🚨 Трамп завтра примет Роналду в Белом доме. Месси стоит беспокоиться? 😲

Неожиданно и странно, но нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду завтра встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Зачем? Идеальный вопрос. Вероятно, это пиар-компания США перед домашним Кубком мира, который состоится уже следующим летом.

Фанаты Лионеля Месси распереживались в соцсетях.

💭 «Месси буквально играет здесь, и ты не можешь принять его? Какого хрена?»

💭 «Сегодня его поклонники будут терроризировать интернет. Они ни за что не оставят Лионеля Месси без упоминания».

💭 «GOAT попросил и его примут».

💭 «Может, это завуалированные переговоры с Саудовской Аравией?»

💭 «Хочу увидеть, как Трамп делает СИИИИУ».

«Отдайте ему ЧМ, как отдали его другому парню».