Зато мы все узнали о чемпионате Саудовской Аравии.

Титул чемпионов Саудовской Аравии выиграл «Аль-Иттихад», разгромивший в 29-м утре «Аль-Фейху» (3:0). После 29 туров у команды из Джидды 69 очков.

«Аль-Наср» с Роналду занял второе место, у него 64 балла за тур до конца. В последний раз клуб финишировал так высоко в 2020 году. Отметим, что до прихода Криштиану «Аль-Наср» шел на первом месте.

За 16 игр в чемпионате 38-летний португалец отметился 14 мячами. А вот самые яркие моменты саудовского этапа карьеры португальца.