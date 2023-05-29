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🔮 Суперкомпьютер предсказал итоги следующего чемпионата Англии. В тройке призеров будут изменения!

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Но не те, которые вы ждете.

До начала следующего сезона АПЛ еще 75 дней, а суперкомпьютер уже может предсказать его победителя.

По расчетам суперкомпьютера LegalSportsbooks чемпионом Англии в очередной раз станет «Манчестер Сити».

Итоговая таблица будет выглядеть следующим образом.

1. «Манчестер Сити».

2. «Арсенал».

3. «Ливерпуль».

4. «Манчестер Юнайтед».

5. «Ньюкасл».

6. «Челси».

7. «Тоттенхэм».

8. «Брайтон».

9. «Астон Вилла».

10. «Вест Хэм».

11. «Кристал Пэлас».

12. «Вулверхэмптон».

13. «Брентфорд».

14. «Фулхэм».

15. «Эвертон».

16. «Ноттингем Форест».

17. «Бернли».

18. «Борнмут».

19. «Шеффилд Юнайтед».

20. «Лутон».

Реалистично?

2 комментария

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Censormorum
Какая же это чушь. Впереди летнее трансферное окно и расклад сил может измениться как угодно. По сути "суперкомпьютер" делает анализ без учета важнейшей информации.
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Dm Kznts
Ответ Censormorum
Какая же это чушь. Впереди летнее трансферное окно и расклад сил может измениться как угодно. По сути "суперкомпьютер" делает анализ без учета важнейшей информации.
мне не понятно какой именно анализ комп делает, на основании чего?
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