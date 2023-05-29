Но не те, которые вы ждете.

До начала следующего сезона АПЛ еще 75 дней, а суперкомпьютер уже может предсказать его победителя.

По расчетам суперкомпьютера LegalSportsbooks чемпионом Англии в очередной раз станет «Манчестер Сити».

Итоговая таблица будет выглядеть следующим образом.

1. «Манчестер Сити».

2. «Арсенал».

3. «Ливерпуль».

4. «Манчестер Юнайтед».

5. «Ньюкасл».

6. «Челси».

7. «Тоттенхэм».

8. «Брайтон».

9. «Астон Вилла».

10. «Вест Хэм».

11. «Кристал Пэлас».

12. «Вулверхэмптон».

13. «Брентфорд».

14. «Фулхэм».

15. «Эвертон».

16. «Ноттингем Форест».

17. «Бернли».

18. «Борнмут».

19. «Шеффилд Юнайтед».

20. «Лутон».

Реалистично?