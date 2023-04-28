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Вторые половинки бывших партнеров Месси по «Барсе» восхищаются Антонеллой Рокуццо и ее коллаборацией со спортивным брендом

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Вторые половинки бывших партнеров Лео Месси по «Барселоне» Виктора Вальдеса и Сеска Фабрегаса поддержали Антонеллу Рокуццо, супругу аргентинца, после коллаборации с брендом Alo.

Даниэлла Семаан и Йолана Кардона оставили комментарии под постом Антонеллы.

Хотя Антонела Рокуццо довольно сдержанно ведет Instagram, она сотрудничает с некоторыми крупными брендами и может похвастаться 35 млн подписчиков.

Антонелла уже некоторое время представляет бренд Alo, на наш взгляд сотрудничество явно удачное.

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