Вторые половинки бывших партнеров Месси по «Барсе» восхищаются Антонеллой Рокуццо и ее коллаборацией со спортивным брендом
Вторые половинки бывших партнеров Лео Месси по «Барселоне» Виктора Вальдеса и Сеска Фабрегаса поддержали Антонеллу Рокуццо, супругу аргентинца, после коллаборации с брендом Alo.
Даниэлла Семаан и Йолана Кардона оставили комментарии под постом Антонеллы.
Хотя Антонела Рокуццо довольно сдержанно ведет Instagram, она сотрудничает с некоторыми крупными брендами и может похвастаться 35 млн подписчиков.
Антонелла уже некоторое время представляет бренд Alo, на наш взгляд сотрудничество явно удачное.
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