Девушка Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, раскрыла свой ежедневный рацион, в котором нет иберийских продуктов, которые она, по ее словам, так любит. В своем новом шоу на Netflix девушка призналась, что иберийская ветчина стала для нее одним из запрещенных удовольствий.

Во время разговора с журналом Women's Health Джорджина рассказала о своем реальном ежедневном рационе:

«Рано утром ем французский омлет с апельсиновым соком и кофе с молоком. После тренировки перекусываю бананом. Пюре, мясо на гриле, овощи на ланч. Перекусить иногда могу моллюсками с лимоном, а на ужин ему то же, что и на ланч».