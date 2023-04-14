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Жена Роналду рассказала о своем ежедневном рационе: никакой ветчины там нет, хотя это запретная страсть девушки

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Джорджина Родригес
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Девушка Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, раскрыла свой ежедневный рацион, в котором нет иберийских продуктов, которые она, по ее словам, так любит. В своем новом шоу на Netflix девушка призналась, что иберийская ветчина стала для нее одним из запрещенных удовольствий.

Во время разговора с журналом Women's Health Джорджина рассказала о своем реальном ежедневном рационе:

«Рано утром ем французский омлет с апельсиновым соком и кофе с молоком. После тренировки перекусываю бананом. Пюре, мясо на гриле, овощи на ланч. Перекусить иногда могу моллюсками с лимоном, а на ужин ему то же, что и на ланч».

2 комментария

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wtfololo
Ответ Фруктовый роналду
Почему мне так кажеться что она злая корыстная женщина.Если великий неповторивый криш на ней жениться он жутко потом пожалеет.Видел видео как она говорила что у криша маленький фрукт в трусах.Это уже первый звоночик что она странная.Она сейчас уже пиариться за счет популярности обладателя 5 золотых мячей Криштиану Роналду.Когда она станет досточно богатой кинет криша и отсудит пол состояние со скандалом
ну она было достаточно скромняжка, по ощущениям, еще когда они начинали встречаться и обвенчались. Чем больше времени проходит тем больше раздувается ее эго, это видно невооруженным взглядом по самодовольным фото
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Фруктовый роналду
Почему мне так кажеться что она злая корыстная женщина.Если великий неповторивый криш на ней жениться он жутко потом пожалеет.Видел видео как она говорила что у криша маленький фрукт в трусах.Это уже первый звоночик что она странная.Она сейчас уже пиариться за счет популярности обладателя 5 золотых мячей Криштиану Роналду.Когда она станет досточно богатой кинет криша и отсудит пол состояние со скандалом
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