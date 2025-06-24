🔥 Закрываем команду сезона! Правый вингер – ааа! 😱😱

Нашей команде не хватает лишь одного игрока – правого нападающего.

Так уж вышло, что сложнейший вопрос остался на самый последний момент. Поехали.

1) Ламин Ямаль , «Барселона». Рекорд по числу рекордов.

Средняя оценка – 7,79. 55 матчей: 18 голов, 21 голевой пас. Куча красивых мячей и 33 созданных голевых момента.

Самый молодой игрок с 1+1 в плей-офф ЛЧ, самый молодой автор гола в полуфинале ЛЧ… ай, и так далее. И ему по-прежнему 17 лет.

2) Усман Дембеле , «ПСЖ». «Золотой мяч»?

В этом сезоне Дембеле улетел в стратосферу от самого себя. 33+13 – это почти как за три прошлых сезона вместе взятых. Он был лидером лучшей команды Европы и выиграл все. Луис Энрике готов наградить француза «Золотым мячом» просто за его самоотверженный прессинг в финале ЛЧ. И разве он не прав?

Прежде чем выбрать, задайте себе вопрос: Вы хотите, что бы в когорте Рибери, Левандовски и Снейдера был Дембеле?

3) Букайо Сака , «Арсенал». Опять вторые.

А вот и главный атакующий нож лондонского «Арсенала».

Для англичанина сезон вышел немного размытый из-за травмы, но все равно очень достойный. 12+13 и средние 7,59. А еще 26 – созданных голевых момента. Это гораздо круче, чем у Дембеле, который сыграл на 15 игр больше.

4) Мохамед Салах , «Ливерпуль». Лучшие в Англии.

А это вообще лучший игрок сезона до вылета из Лиги чемпионов. И вполне заслуженно.

Египтянин бьет собственные рекорды результативности – ошеломительные 34+23. И 32 созданных голевых момента. Салах подчинил себе АПЛ, но все же в Европе выглядел чуть скромнее. А скомканный конец сезона почти лишил его шансов на «Золотой мяч». И все же!

5) Родриго , «Реал». Алмаз.

Всеми любимый чернорабочий «Мадрида». Извините за каламбур.

Родриго не впечатлит цифрами. Всего-то 14+9. Но как же он хорош… Это единственный игрок из списка, способный равноценно сыграть на левом фланге. А еще отработать в обороне. И в центре…

В общем, мир еще не готов к Родриго. Но 51 матч за сезон в «Реале» – что-то это значит.

6) Майкл Олисе , «Бавария».

Немного Бундеслиги.

Олисе блестяще дебютировал в «Баварии»: 50 матчей, 17 голов, 18 передач. 42 созданных голевых момента и фантастические 7,78 по сезону.

Как бы все изменилось, пройди они «Интер»… Зато трио Кейн – Мусиала – Олисе легко можно назвать сильнейшим в сезоне.

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