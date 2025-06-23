Де Йонг лайкнул фейк, высмеивающий «Баварию». Пост о трансферной саге Нико Уильямса

Журналист Санти Ауна сообщал , что «Барселона» и Нико Уильямс согласовали контракт до 2031 года с зарплатой 12 млн евро в год до уплаты налогов. Трансферу может помешать финансовая сторона вопроса, у «блауграны» также могут возникнуть проблемы с регистрацией новичка.

Срыв сделки обрадует «Баварию», которая до сих пор надеется перехватить Нико, несмотря на его желание присоединиться к каталонцам. По данным L‘Équipe, мюнхенцы готовы платить вингеру 12 млн евро в год чистыми. Если верить сообщениям в прессе, Уильямс уже несколько раз отверг предложения Рекордмайстера.

Фанатский паблик «Барсы», иронизируя над ситуацией, вспомнил, как в 2022-м «блауграна» забрала у «Баварии» Роберта Левандовского. Блогер привел цитату Хасана Салихамиджича, который тогда занимал пост спортдира мюнхенцев:

«Мы хотим получить деньги вперед, ведь мы не уверены, будет ли «Барса» существовать через несколько лет».

Эту цитату паблик сравнил с тем, что происходит сейчас с Уильямсом: «Нико отверг гораздо более выгодное финансовое предложение «Баварии», чтобы присоединиться к «нищей» «Барсе».

Публикация понравилась Френки Де Йонгу. Голландец лайкнул фанатский пост, но когда это заметили болельщики, поспешил убрать лайк. Но интернет все помнит, разумеется:

Главный поворот истории: Салихамиджич никогда этих слов не произносил. Это цитата журналиста The Athletic Рафаэля Хонигштайна, которую он произнес на немецком языке в подкасте, посвященном трансферной саге Левандовского.

Свою роль сыграли трудности перевода, журналист не имел в виду буквальное исчезновение «Барселоны» как клуба, он говорил о платежеспособности «блауграны», которая тогда вызывала сомнения.

Будет весело, если Нико останется в «Атлетике».

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