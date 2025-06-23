📸 Фанат «Барсы» пришел на трибуну «Мадрида» в футболке Ямаля. Получил по голове и быстро сменил любимый клуб 😁

«Мадрид» со счетом 3:1 обыграл «Пачуку» во втором туре группового этапа чемпионата мира среди клубов. Встреча прошла в Шарлотте, приехавших на матч поклонников «Реала» ждал сюрприз – болельщик в футболке «Барсы» с именем Ламина Ямаля на спине.

Провокация молодого человека в майке «блауграны» обошлась с ним жестоко: когда парень снимал себя на фоне трибуны фанатов «сливочных», в его голову прилетела пивная банка.

Местные болельщики «Мадрида» были добры: пострадавшего эвакуировали с прохода и усадили на трибуну «сливочных». Но парень не унимался и продолжал демонстрировать свою любовь к «Барселоне».

С верхних ярусов в него вновь что-то прилетело.

Все же у «сливочных» получилось «перевоспитать» молодого человека. Ему выдали футболку «королевского клуба», в которой фанат и наблюдал за победой «Мадрида» над «Пачукой».

Так быстро и радикально клубные предпочтения еще не меняли.

Парню повезло, что он не додумался выкинуть нечто подобное на «Бернабеу».

📸🎥 «Мадрид, ублюдки, чествуйте чемпиона!» На параде «Барсы» игроки и фанаты вспоминают о «Реале»

Как VAR влиял на работу судей в Ла Лиге? Больше всего решений против «Мадрида» и в пользу «Барсы» 🤯

Фанат случайно зашел в лифт — и встретил игроков «Реала». Не растерялся