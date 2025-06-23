📸 Фанат «Барсы» пришел на трибуну «Мадрида» в футболке Ямаля. Получил по голове и быстро сменил любимый клуб 😁
«Мадрид» со счетом 3:1 обыграл «Пачуку» во втором туре группового этапа чемпионата мира среди клубов. Встреча прошла в Шарлотте, приехавших на матч поклонников «Реала» ждал сюрприз – болельщик в футболке «Барсы» с именем Ламина Ямаля на спине.
Провокация молодого человека в майке «блауграны» обошлась с ним жестоко: когда парень снимал себя на фоне трибуны фанатов «сливочных», в его голову прилетела пивная банка.
Местные болельщики «Мадрида» были добры: пострадавшего эвакуировали с прохода и усадили на трибуну «сливочных». Но парень не унимался и продолжал демонстрировать свою любовь к «Барселоне».
С верхних ярусов в него вновь что-то прилетело.
Все же у «сливочных» получилось «перевоспитать» молодого человека. Ему выдали футболку «королевского клуба», в которой фанат и наблюдал за победой «Мадрида» над «Пачукой».
Так быстро и радикально клубные предпочтения еще не меняли.
Парню повезло, что он не додумался выкинуть нечто подобное на «Бернабеу».
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