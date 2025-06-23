🎥 Златан Ибрагимович хорош и в 43 года! Повторил свой культовый гол в ворота Англии

Дела в руководстве «Милана» не мешают Златану Ибрагимовичу поддерживать форму. В соцсетях швед поделился роликом, на котором в падении бьет по мячу – все как в старые добрые времена.

Видео репостнул официальный аккаунт «Манчестер Юнайтед», подписав: «Златан все еще на высоте».

Болельщики, конечно, сравнивают акробатику Ибры с его голом в ворота Англии в 2012 году. Швед в той встрече оформил покер.

С футболом у Ибры проблем нет, а вот на работе сложности имеются. В чемпионате «Милан» финишировал восьмым, а в финале Кубка Италии уступил «Болонье». Перед заключительным матчем сезона болельщики «россонери» устроили акцию против руководства клуба, в том числе раскритиковав и Златана.

Пусть возвращается на поле.

Легенды, которым не покорилась Лига чемпионов. Как же их много