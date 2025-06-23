Самая красивая футболистка в ​​мире продемонстрировала работу с мячом на пляже🏖

25-летняя Анна Мария Маркович, которую называют «самой красивой футболисткой в ​​мире», постаралась напомнить всем о своем умении работать с мячом, выложив видео в Инстаграм.

Хорватская футболистка призналась своим 3 млн подписчиков, что ей не нужно ничего другого, кроме футбольного мяча и пляжа, чтобы быть счастливой.

Маркович в настоящее время числится в клубе высшего дивизиона Португалии «Дамайенсе», куда она перешла после расторжения контракта с «Брагой» в начале этого года. На счету девушки также 20 матчей за сборную Хорватии.

Маркович стала сенсацией в социальных сетях, имея огромное количество подписчиков на различных платформах.