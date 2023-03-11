Не так давно Роберто Фирмино объявил об уходе из «Ливерпуля» летом 2023-го. Фирмино и его агент уже ищут новый клуб, и «Барса» стала одним из возможных направлений.

Каталонцы внимательно следят за игроками, у которых истекают контракты – так были подписаны Франк Кессиэ и Андреас Кристинен. И наверняка в офисах «Барсы» знают о ситуации Фирмино.

31-летний бразилец обещал доиграть сезон в «Ливерпуле» на высоком уровне, и пока что держит слово – в победе над «МЮ» Роберто забил один мяч.

Хотели бы видеть Фирмино на «Камп Ноу»?