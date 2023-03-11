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Игрок «Ливерпуля» предложил себя «Барсе»? Это и близко не Кейта

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Роберто Фирмино Роберто Фирмино
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Не так давно Роберто Фирмино объявил об уходе из «Ливерпуля» летом 2023-го. Фирмино и его агент уже ищут новый клуб, и «Барса» стала одним из возможных направлений.

Каталонцы внимательно следят за игроками, у которых истекают контракты – так были подписаны Франк Кессиэ и Андреас Кристинен. И наверняка в офисах «Барсы» знают о ситуации Фирмино.

31-летний бразилец обещал доиграть сезон в «Ливерпуле» на высоком уровне, и пока что держит слово – в победе над «МЮ» Роберто забил один мяч.

Хотели бы видеть Фирмино на «Камп Ноу»?

1 комментарий

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Bazilic
Роке нужен
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