Игрок «Ливерпуля» предложил себя «Барсе»? Это и близко не Кейта
Не так давно Роберто Фирмино объявил об уходе из «Ливерпуля» летом 2023-го. Фирмино и его агент уже ищут новый клуб, и «Барса» стала одним из возможных направлений.
Каталонцы внимательно следят за игроками, у которых истекают контракты – так были подписаны Франк Кессиэ и Андреас Кристинен. И наверняка в офисах «Барсы» знают о ситуации Фирмино.
31-летний бразилец обещал доиграть сезон в «Ливерпуле» на высоком уровне, и пока что держит слово – в победе над «МЮ» Роберто забил один мяч.
Хотели бы видеть Фирмино на «Камп Ноу»?
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