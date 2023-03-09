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Мусиала хотел поменяться с Месси футболками после матча ЛЧ. «Альянц Арену» Джамал покидал лишь с кренделем в сумке

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В ответной встречи плей-офф Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «ПСЖ» со счетом 2:0.

Джамал Мусиала, юная звезда Рекордмайстера, совершил 8 удачных обводок – ни одному игроку мюнхенцев не удалось сделать больше обводок в матче плей-офф ЛЧ с сезона 2003/04, когда статистику только начали собирать.

После игры Мусиала хотел обменяться футболками с Лео Месси, но не нашел аргентинца в подтрибунном помещении. Об этом хавбек «Баварии» рассказал журналисту издания Bild Тоби Альтшаффлю. Корреспондент спросил Джамала, чью футболку юноша унес с «Альянц Арены» в своей сумке. Ответ Мусиалы получился слегка печальным и даже трогательным:

«У меня в сумке нет никаких футболок. Только моя еда. Кренделек».

Джамал просил у Месси футболку еще на поле. Аргентинец показал на туннель, очевидно, говоря, что отдаст юноше футболку в подтрибунке. Но футболисты так и не смогли найти друг друга.

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Всем известно, что у Лео есть большая коллекция футболок великих игроков. Мусиала – талантливый футболист, который в будущем способен стать настоящей звездой. Футболка полузащитника «Баварии» могла бы стать ценным дополнением к коллекции Месси.

3 комментария

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Kimmich Scream
Ответ Игорь Климов
Чего ты здесь несёшь?
Истину транслирую
+2
-2
0
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Игорь Климов
Ответ Kimmich Scream
Некрасивый поступок от Месси. Сначала голос на ГБ за бездаря из своего команды отдал, теперь это. Желчь с годами проявляться начала.
Чего ты здесь несёшь?
+1
-7
-6
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Kimmich Scream
Некрасивый поступок от Месси.
Сначала голос на ГБ за бездаря из своего команды отдал, теперь это. Желчь с годами проявляться начала.
+9
-6
+3
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