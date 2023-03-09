В ответной встречи плей-офф Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «ПСЖ» со счетом 2:0.

Джамал Мусиала, юная звезда Рекордмайстера, совершил 8 удачных обводок – ни одному игроку мюнхенцев не удалось сделать больше обводок в матче плей-офф ЛЧ с сезона 2003/04, когда статистику только начали собирать.

После игры Мусиала хотел обменяться футболками с Лео Месси, но не нашел аргентинца в подтрибунном помещении. Об этом хавбек «Баварии» рассказал журналисту издания Bild Тоби Альтшаффлю. Корреспондент спросил Джамала, чью футболку юноша унес с «Альянц Арены» в своей сумке. Ответ Мусиалы получился слегка печальным и даже трогательным:

«У меня в сумке нет никаких футболок. Только моя еда. Кренделек».

Джамал просил у Месси футболку еще на поле. Аргентинец показал на туннель, очевидно, говоря, что отдаст юноше футболку в подтрибунке. Но футболисты так и не смогли найти друг друга.

Всем известно, что у Лео есть большая коллекция футболок великих игроков. Мусиала – талантливый футболист, который в будущем способен стать настоящей звездой. Футболка полузащитника «Баварии» могла бы стать ценным дополнением к коллекции Месси.