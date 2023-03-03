9 комментариев

🔝 Фил Фоден воссоздал рекламу Nike с Роналдиньо. Получилось даже круче, чем оригинал
Очередной крутой ролик от экипировщика.
Видео, в котором футболист «Барселоны» Роналдиньо рекламирует новые бутсы Nike Tiempo Air Legend 1, вошло в историю. Оно было опубликовано 20 октября 2005 года и первым набрало один миллион просмотров.
Игрок, который прославился своим невероятным дриблингом, сперва набивает мяч ногой, затем слета попадает в перекладину, принимает от нее мяч на грудь и снова бьет в каркас ворот.
Многие люди гадали, реально ли все то, что происходит на видео, или все-таки создатели рекламы прибегли к монтажу. Правильный ответ − монтаж был. Однако несмотря на это, видео стало культовым.
Спустя годы хавбек «Сити» Фил Фоден решил повторить трюки Роналдиньо. Реклама вновь была создана Nike, а рекламируются новые кроссовки американского производителя Corteiz Air Max 95.
Фоден трижды проделывает то же самое, что и бразилец, но в конце мощно с разворота пробивает в лежащую на газоне камеру. Точно можно сказать, что выполнять все это в кроссовках куда сложнее, чем в бутсах.
Как вы думаете, чья версия получилась лучше? Видео Фодена − тоже монтаж? Пишите мнение в комментариях.
P.S.:А реклама реально крутая была, первый клип который пробил миллион просмотров.
как минимум, Рони, с момента как одел бутсы ни разу не дал мячу опуститься на газон, бьет и попадает в перекладину бОльшее количество раз, в параллели пластично контролирует мяч)
Фил даже к линии штрафной его по газону катил, а между ударами обычная чеканка...
Хороший косплей, но до оригинала не дотягивает ни разу)