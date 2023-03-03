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🔝 Фил Фоден воссоздал рекламу Nike с Роналдиньо. Получилось даже круче, чем оригинал

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Очередной крутой ролик от экипировщика.

Видео, в котором футболист «Барселоны» Роналдиньо рекламирует новые бутсы Nike Tiempo Air Legend 1, вошло в историю. Оно было опубликовано 20 октября 2005 года и первым набрало один миллион просмотров.

Игрок, который прославился своим невероятным дриблингом, сперва набивает мяч ногой, затем слета попадает в перекладину, принимает от нее мяч на грудь и снова бьет в каркас ворот.

Многие люди гадали, реально ли все то, что происходит на видео, или все-таки создатели рекламы прибегли к монтажу. Правильный ответ − монтаж был. Однако несмотря на это, видео стало культовым.

Спустя годы хавбек «Сити» Фил Фоден решил повторить трюки Роналдиньо. Реклама вновь была создана Nike, а рекламируются новые кроссовки американского производителя Corteiz Air Max 95.

Фоден трижды проделывает то же самое, что и бразилец, но в конце мощно с разворота пробивает в лежащую на газоне камеру. Точно можно сказать, что выполнять все это в кроссовках куда сложнее, чем в бутсах.

Как вы думаете, чья версия получилась лучше? Видео Фодена − тоже монтаж? Пишите мнение в комментариях.

9 комментариев

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Vlad Cojocaru
Круче той рекламы уже ничего не будет. И не потому что реклама на самом деле такая крутая а потому что Волшебник один)
P.S.:А реклама реально крутая была, первый клип который пробил миллион просмотров.
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прощай Роналду
Зато волшебник круче играл в футбол
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Hella black
Круче оригинала не будет,ибо волшебник один такой
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Kanonir152
Прекрасный ракурс для удобного монтажа)
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Nikita Skorodumov
Шляпа 😂
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Дмитрий Титов
Да не, ну вы что, Роналдиньо, это легенда.
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Bazilic
Нет, не получилось
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Robben77
круче чем оригинал?)
как минимум, Рони, с момента как одел бутсы ни разу не дал мячу опуститься на газон, бьет и попадает в перекладину бОльшее количество раз, в параллели пластично контролирует мяч)
Фил даже к линии штрафной его по газону катил, а между ударами обычная чеканка...
Хороший косплей, но до оригинала не дотягивает ни разу)
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gusilebedi
Круче не получилось )))
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