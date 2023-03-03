9 комментариев

Очередной крутой ролик от экипировщика.

Видео, в котором футболист «Барселоны» Роналдиньо рекламирует новые бутсы Nike Tiempo Air Legend 1, вошло в историю. Оно было опубликовано 20 октября 2005 года и первым набрало один миллион просмотров.

Игрок, который прославился своим невероятным дриблингом, сперва набивает мяч ногой, затем слета попадает в перекладину, принимает от нее мяч на грудь и снова бьет в каркас ворот.

Многие люди гадали, реально ли все то, что происходит на видео, или все-таки создатели рекламы прибегли к монтажу. Правильный ответ − монтаж был. Однако несмотря на это, видео стало культовым.

Спустя годы хавбек «Сити» Фил Фоден решил повторить трюки Роналдиньо. Реклама вновь была создана Nike, а рекламируются новые кроссовки американского производителя Corteiz Air Max 95.

Фоден трижды проделывает то же самое, что и бразилец, но в конце мощно с разворота пробивает в лежащую на газоне камеру. Точно можно сказать, что выполнять все это в кроссовках куда сложнее, чем в бутсах.

Как вы думаете, чья версия получилась лучше? Видео Фодена − тоже монтаж? Пишите мнение в комментариях.