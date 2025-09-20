🇷🇺💪 «Главный вывод: в России лучше VAR, чем в Англии». Веселая история из Кубка России пошумела на весь мир

И в российском футболе бывает весело! А почему нет?

17 сентября «Зенит» и «Ахмат» встретились в Кубке России. Питерцы победили 2:1, но главное не это.

Возможно, вы видели потешный эпизод с отмененным удалением Надера Гандри, где защитник «Ахмата» был сначала удален за фол последней надежды, но после просмотра VAR возвращен на поле с желтой карточкой.

А каламбур в том, что Гандри, уходя в раздевалку после «удаления», отдал футболку фанату.

Пришлось просить обратно.

Оценили даже на Reddit.

💭 «Надеюсь, фанат снова получил футболку после игры 😅».

💭 «Чувак уже был готов принять душ и получить массаж».

💭 «Я думал, что он вернет его, чтобы вручить вторую желтую карточку за снятую футболку».

💭 «Хорошо, что все на позитиве».

💭 «Главный вывод заключается в том, что в России лучше VAR, чем в Англии».