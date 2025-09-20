Дембеле выиграл «второстепенный Золотой мяч» – его отрыв от Ямаля просто мизерный. Это значит... 👀

В понедельник будет объявлен обладатель «Золотого мяча» за минувший сезон. Самое время посмотреть последние котировки. Но не здесь.

Кульминация будет потрясающая ведь двух лидеров разделяют считанные проценты.

Опираться можно на результаты журнала Onze Mondial , который вручил свой приз лучшего игрока сезона нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле. Француз опередил Ламина Ямаля на 2,5%.

Тройка призеров:

1) Усман Дембеле – 32,5%;

2) Ламин Ямаль – 30%;

3) Килиан Мбаппе – 12,5%.

Победитель уже отрепетировал победную речь:

«Мы выиграли почти все возможные трофеи, и сезон, который у нас был в совокупности, означает, что игроки клуба заслуживают выиграть любые индивидуальные награды.

Я горд. Все это показывает, как я усердно работал в течение всего сезона и в последние годы. Я тронут тем, что мои жертвы и выступления были признаны».

Отдельно отметим, что в 2024-м аналогичную награду выиграл Эрлинг Холанд.

Кто выиграет «Золотой мяч»?