Фанаты «Аталанты» адресовали баннер Лукману: «Восстановлен в команде... Но для нас ты останешься неблагодарным»
Фанаты «Аталанты» назвали Адемолу Лукмана неблагодарным человеком.
27-летний нигерийский форвард заявлял о желании покинуть клуб. Однако его переход в летнее трансферное окно не состоялся. Адемола тренировался отдельно от команды.
Только на этой неделе он вернулся к занятиям в общей группе после беседы с тренером Иваном Юричем и партнерами по клубу. Второй бомбардир «Аталанты» в прошлом сезоне в Серии А (15 голов) еще не выходил на поле в этом сезоне. Сегодня команда из Бергамо в гостях сыграет с «Торино».
Фанаты из группировки Vecchia guardia вывесили на базе клуба баннер с перечеркнутым красным крестом 11-м номером Лукмана.
«Восстановлен в команде... Но для нас ты останешься неблагодарным», – гласит послание на полотне.
