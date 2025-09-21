  • Спортс
  • Фанаты «Аталанты» адресовали баннер Лукману: «Восстановлен в команде... Но для нас ты останешься неблагодарным»
Фанаты «Аталанты» адресовали баннер Лукману: «Восстановлен в команде... Но для нас ты останешься неблагодарным»

Фанаты «Аталанты» назвали Адемолу Лукмана неблагодарным человеком.

27-летний нигерийский форвард заявлял о желании покинуть клуб. Однако его переход в летнее трансферное окно не состоялся. Адемола тренировался отдельно от команды.

Только на этой неделе он вернулся к занятиям в общей группе после беседы с тренером Иваном Юричем и партнерами по клубу. Второй бомбардир «Аталанты» в прошлом сезоне в Серии А (15 голов) еще не выходил на поле в этом сезоне. Сегодня команда из Бергамо в гостях сыграет с «Торино».

Фанаты из группировки Vecchia guardia вывесили на базе клуба баннер с перечеркнутым красным крестом 11-м номером Лукмана.

«Восстановлен в команде... Но для нас ты останешься неблагодарным», – гласит послание на полотне.

Изображение: x.com/APaglia7

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport Mediaset
logoАдемола Лукман
болельщики
logoсерия А Италия
logoАталанта
