🤯 «ЗМ» интригует фанатов. Случайно показали букву в имени победителя

Поклонникам футбола ждать осталось совсем немного – уже в понедельник, 22 сентября, в Париже пройдет церемония вручения «Золотого мяча». Редакция France Football мастерски усиливает интерес публики.

В официальном аккаунте премии появилось видео нанесения имени победителя на награду. На отметке в 1 минуту 12 секунд четко видна латинская буква «K», вполне вероятно, организаторы премии специально включили этот кадр в ролик, а может, вышло случайно. 

В соцсетях – пожар, фаворитами называли Усмана Дембеле и Ламина Ямаля, в чьих именах заветной буквы нет.

Фанаты пытаются вычислить победителя, составили список номинантов, в чих именах на латинице есть «К»: Виктор Дьокереш, Ашраф Хакими, Харри Кейн, Хвича Кварацхелия, Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе, Вирджил ван Дейк. Если взять тех, чье имя начинается с «К», список станет еще короче.

Без шуток никак:

💭 «В 2025-м «Золотой мяч» возьмет игрок, чье имя начинается с буквы «К», я просто не могу это доказать».

💭 «Kristiano [в оригинале пишется через «С» – прим.] Ronaldo».

💭 «Кионель Месси».

Так в чем же разгадка? Возможно, на награду наносили имя победительницы женского «Золотого мяча». Например, Хлое Келли – нападающая взяла ЛЧ с «Арсеналом» и Евро в составе сборной Англии, для обеих команд она была крайне важна. 

Есть и другой ответ. В самом начале ролика на награде четко виден год вручения – 2022-й, именно тогда приз забрал Карим Бензема.

Может, это имя Карима, может, имя победительницы женской премии в 2025-м. А может, нам правда показали букву из имени нового обладателя «ЗМ», а кадр с наградой Бензема добавили, чтобы запутать. Монтаж творит чудеса.

Что думаете?

