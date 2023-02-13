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Маркус Рэшфорд поддержал Ансу Фати всего одним словом – его комментарий собрал 4000 лайков

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«Профи». Маркус Рэшфорд написал всего одно слово в комментариях под последним постом Ансу Фати в социальных сетях, собрав почти 4 000 лайков.

Рэшфорд – один из самых результативных форвардов в Европе в текущем сезоне: на счету англичанина 21 гол в 34-х матчах.

Как и у Ансу Фати, у Рэшфорда был непростой период, когда ему приходилось доказывать, чего он стоит и бороться за свое место в стартовом составе. Теперь он – главная звезда «МЮ».

Будем надеяться, что Ансу повторит путь англичанина.

4 комментария

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Гласящий Истину!
Новость, из разряда "Ахтунг!"
Ждем следующую новость: "Рафинья поставил дизлайк под комментом Торреса, о том, что Рафинья - такое же бревно как и Ферран!"
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
predMBAPPE
Следующая новость : МЮ почти уговорил Фати перейти к ним
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Freedoms
Надеюсь футболисты перестанут поддерживать друг друга одним словом набираюшие кучу лайков. А то спортс из этого пытается делать новые посты. Никому не интересные, кстати
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Seyidov#
Фати сдал, надо было слушать медперсонал, давно бы в себя пришел.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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