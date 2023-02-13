Маркус Рэшфорд поддержал Ансу Фати всего одним словом – его комментарий собрал 4000 лайков
«Профи». Маркус Рэшфорд написал всего одно слово в комментариях под последним постом Ансу Фати в социальных сетях, собрав почти 4 000 лайков.
Рэшфорд – один из самых результативных форвардов в Европе в текущем сезоне: на счету англичанина 21 гол в 34-х матчах.
Как и у Ансу Фати, у Рэшфорда был непростой период, когда ему приходилось доказывать, чего он стоит и бороться за свое место в стартовом составе. Теперь он – главная звезда «МЮ».
Будем надеяться, что Ансу повторит путь англичанина.
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