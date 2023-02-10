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Валерия Андраде – мексиканская судья, которую уволили за рекламу букмекерской конторы😱 Теперь она развивает свой инстаграм и подумывает об OnlyFans🔥

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Не унывает девушка.

Валерия Андраде работала лайнсменом в мексиканской Liga MX, где была на хорошем счету, но затем случилась неприятность. Андраде кто-то умудрился уговорить сделать рекламу букмекерской конторы в своих социальных сетях.

Судья согласилась и вскоре получила пожизненный бан – таковы правила ФИФА. Сама девушка не считает, что она сделала что-то страшное:

«Такое впечатление, что я кого-то убила, хотя на самом деле ошибку может совершить кто угодно», — сказала Андраде в интервью ESPN.

«Я никого не убивала, никого не насиловала. Больше всего я хотела бы, чтобы они больше не говорили обо мне в дурном тоне. Мое имя уже было ужасно запятнано. Не думаю, что это справедливо – из-за ошибки, которую я совершила, раздули неимоверный скандал».

В Мексике эта история действительно собрала немало шума, и бывшая судья решила этим воспользоваться – ее инстаграм уже насчитывает 120 тысяч подписчиков и девушка подумывает о создании аккаунта на OnlyFans

 

4 комментария

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olgaolga123456789
Mmmmmmm
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BeastI666I
Ответ Иван Рыбаков
Мне одному кажется, что у неё какой-то стеклянный взгляд?
мне не кажется
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йозе_Марино
Ответ Иван Рыбаков
Мне одному кажется, что у неё какой-то стеклянный взгляд?
Обсаженная походу))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Рыбаков
Мне одному кажется, что у неё какой-то стеклянный взгляд?
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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