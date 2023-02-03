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«Он вернется в Европу». Тренер «Аль-Насра» что-то знает о будущем Криштиану Роналду

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Руди Гарсия Руди Гарсия
Футбол Футбол

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия подтвердил, что Криштиану Роналду не намерен заканчивать свою карьеру в Саудовской Аравии.

«Криштиану Роналду – отличное усиление для нашей команды и для чемпионата. Он один из лучших футболистов в мире, но он не закончит свою карьеру в «Аль-Наср», он вернется в Европу», - цитирует бывшего тренера «Ромы» Metro.

Легендарный португалец во время своей презентации говорил, что выиграл все в Европе и его дела там закончены. Однако, у Грасии другая информация.

Ждете возвращения Роналду?

5 комментариев

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banchik1
Ответ kaka10
Роналду наберёт форму весной, продолжит забивать за Аль Наср и летом перейдёт в клуб из ЛЧ за небольшую зарплату. Игрок который полгода назад завершил сезон вторым бомбардиром АПЛ не может разучиться играть в футбол
"Блажен, кто верует..."
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Диван диванов
Европеские комманды думают что он разваливает комманды плюс высокая зп.Наврятли уже вернется
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Камалов Шохжахон
в Европу конечно вернется) только домой))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kaka10
Роналду наберёт форму весной, продолжит забивать за Аль Наср и летом перейдёт в клуб из ЛЧ за небольшую зарплату.
Игрок который полгода назад завершил сезон вторым бомбардиром АПЛ не может разучиться играть в футбол
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sekir
Поедет в Европу после того, как болельщики будут свистеть.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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