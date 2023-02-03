«Он вернется в Европу». Тренер «Аль-Насра» что-то знает о будущем Криштиану Роналду
Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия подтвердил, что Криштиану Роналду не намерен заканчивать свою карьеру в Саудовской Аравии.
«Криштиану Роналду – отличное усиление для нашей команды и для чемпионата. Он один из лучших футболистов в мире, но он не закончит свою карьеру в «Аль-Наср», он вернется в Европу», - цитирует бывшего тренера «Ромы» Metro.
Легендарный португалец во время своей презентации говорил, что выиграл все в Европе и его дела там закончены. Однако, у Грасии другая информация.
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