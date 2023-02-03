Беллингем исключил для себя переход в «Челси». Его пугает трансферная политика клуба под руководством Тодда Боули

«Ливерпуль» и «Реал» могут выдохнуть.

Джуд Беллингем исключил для себя возможность перехода в «Челси», он не хочет быть одним из множества новоприбывших, которые пришли в клуб при новых американских владельцах.

Как сообщает надежное немецкое издание Sport Bild, 19-летний полузащитник серьезно обеспокоен трансферной активностью «синих».

В статье сообщается, что Беллингем считает, что под управлением Тодда Боули «Челси» тратит деньги «беспорядочно» и «без внятной концепции».

«Синие» проявляли большой интерес к Джуду, и, как показало январское трансферное окно, лондонский клуб готов выложить огромные деньги за желаемых игроков.

Нынешний контракт полузащитника истекает в 2025 году. Дортмундская «Боруссия» надеется уговорить игрока остаться, однако это вряд ли произойдет. Англичанин готов к новому вызову, и он готов двигаться дальше.

Немецкий клуб запрашивает за игрока баснословную сумму ― от 120 до 150 миллионов евро.

Считается, что «Ливерпуль» и «Реал Мадрид» лидируют в гонке за игроком. «Сливочные» рассчитывают привлечь его концепцией своего проекта, а «красные» уже подготовили для него персональный план развития и считают его своей главной целью на ближайшее лето.

Клопп «одержим» Беллингемом, он общается с его семьей и настаивает на подписании талантливого полузащитника.