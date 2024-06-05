«Спартак» грезит идеей о новом вратаре. Это очень странно

Чернявский переживает за Максименко.

Инсайд недели (от канала «Первый спорт» и Андрея Панкова): «Спартак» хочет перехватить вратаря «Балтики» Евгения Латышонка у «Зенита» и уже приготовил оффер. По данным Ивана Карпова, сумма отступных – примерно 0,1 млн евро.

Я схватился за голову. С февраля «Спартак» грозится подписать вратаря: то Акгацев, то Помазун, то Дюпин, то Сысуев, то теперь Латышонок. Это при том, что один из лучших сезонов провел Александр Максименко, все еще в команде (и пока даже без слухов про возможную смену клуба) Александр Селихов, никуда не ушел и Илья Свинов.

Кто-то может сказать: зачем сейчас тратить ресурсы на нового вратаря?

Даже если предположить, что со Свиновым попрощаются, а Селихов уедет после проигранной конкуренции, идея взять амбициозного вратаря (а тот же Латышонок после мощного сезона в «Балтике» явно с претензией на большее, чем провести пару-тройку лет в запасе) кажется опрометчивой.

Никогда не понимал, когда в команде устраивают вратарскую гонку – играть до ошибки.

Тот же Гвардиола не покупает условного Облака или Зоммера, чтобы Эдерсон не расслаблялся. Он выстраивает систему, в которой есть безоговорочный номер один, есть просто хороший и нетоксичный второй вратарь (Штефан Ортега) и есть дед для настроения и раздевалки (Скотт Карсон).

Есть контрпример Артеры, который недавно взял Давида Райю к Аарону Рамсдейлу, но ситуация чуть иная – испанец пришел в старт (32 матча в АПЛ и 9 в ЛЧ). Да и то – Райя очень нервничает и часто привозит то ногами, то на выходах.

А вот система Пепа прекрасно функционирует – Эдерсон в тонусе, но и не чувствует, что его скидывают.

Да, конечно, кого-то напряжение подстегивает. Пример – Игорь Акинфеев, у которого в конкурентах был не только вечно второй Чепчугов, но и праймовые Габулов с Мандрыкиным.

Не так давно лично спросил у Акинфеева, каково это – бороться за основу с сильнейшими. Он ответил, что в целом его не парило, кто за ним, но чувствовал больший прогресс с мощными конкурентами. Боясь потерять место, максимально концентрировался на каждом ударе на тренировках.

Мышление вратаря-робота.

Вот только Максименко – не Акинфеев. Он довольно чуткий парень, которому не нужны такие вызовы для прогресса. Ему куда комфортнее, когда за спиной понимающий Ребров, а не голодный и дерзкий Селихов.

Подойдет и пример Шунина, который немалую часть карьеры конкурировал с Габуловым. В итоге расцвел, только когда Габулов ушел и вечная борьба за место в старте кончилась. И даже поехал основным на Евро-2020.

Все люди по-разному реагируют на конкуренцию. Здесь как с критикой: кому-то для эффективности нужно, чтобы его хвалили, кому-то – чтобы ругали. Одному вратарю для тонуса нужен мощный соперник, другому – спокойствие и гарантии стартового состава.

Это никак не пересекается с мастерством: просто психологическая особенность разных людей. Вратарь, которому мешает сильный конкурент, может быть хорошим, это не отрицательная характеристика.

Максименко выиграл в этом сезоне конкуренцию у Селихова – и это его большая победа. И одна из причин такой крутой весны – без давления он обрел уверенность. Что делает «Спартак»? Верно, возвращает напряжение.

Поиск нового вратаря начали после пары неуверенных действий Максименко на сборах. И теперь не могут отказаться от навязчивой идеи, хотя с тех пор сменился и главный тренер, и спортивный директор.

Зачем?

Почему бы «Спартаку» не взять своего Ортегу? Крепкого, 30-летнего, ответственного, качественного, которому по кайфу завершить карьеру в «Спартаке» и с самой высокой зарплатой в жизни.

А третьим можно подписать условного Фролова, пусть он будет Карсоном – для атмосферы и раздевалки. Ну бинго же, нет?

Зачем брать вторым открытие сезона и звезду суперфинала Кубка России? Чтобы усложнять жизнь Максименко?

Что еще важно: Максименко не подвержен травмам, готов играть без ротации, у него уже 167 (!) матчей за «Спартак», он в топ-5 вратарей в истории клуба по количеству игр. И спокойно обойдется без Латышонка или другого амбициозного кипера над душой.

Неужели остальной состав идеален и сбалансирован, что нужно тратить время на обострение конкуренции Максименко, в которой он не нуждается?

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Алексей Куденко, Александр Вильф

Вокруг «Спартака» – вселенная из спикеров, шума и цитат. Вот ее устройство