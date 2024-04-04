Я больше не верю, что «Спартак» спасет сезон

Чернявский сдался.

«Спартак» в 2024-м – катастрофа. Такие же чувства безысходности, какие бывали при позднем Карпине, при Якине, Аленичеве, Кононове, при Руе и Ваноли в чемпионате.

Просто смотришь на происходящее и понимаешь: очередной этап закончился, скоро начнется новый. Возможно, он будет лучше, возможно – хуже, но с этим все ясно.

Я не понимаю, за счет чего «Спартак» может прибавить, кто из игроков поведет команду за собой, какие сочетания могут все перевернуть. Да потому что прибавить нельзя, никто никуда никого не поведет, никакие сочетания ничего не перевернут.

Как бы смешно ни звучало, очередной цикл замкнулся.

Давайте так: со «Спартаком» этой весной не случилось вообще ничего хорошего.

Ну что? Достойная ничья с «Зенитом»? Зиньковский получил шанс? Хлусевич старается? Зобнину нашли место? Бонгонда вернулся? Угальде наконец-то забил?

Возможно, трансфер коста-риканского форварда действительно станет удачей, но кроме его умелых попыток укрывать мяч и симпатичного гола «Спартак» за месяц не показал ничего.

Ни-че-го.

И, похоже, вряд ли что-то покажет дальше.

Хотя в Кубке с «Зенитом» был действительно хороший шанс взбодриться. Домашний матч, хорошая стадия турнира, таблица не демотивирует, Семак выпускает состав без Кассьерры, Вендела, Клаудиньо, Дугласа Сантоса, Артура и Нино.

«Спартак» вроде бы цепляется, наконец-то забивает в 2024-м, но все равно не играет ни с каким сверхпреимуществом.

А дальше происходит кошмар: в центр поля возвращаются Вендел с Клаудиньо, а после весь порыв команды Абаскаля мгновенно потух.

Второй тайм – сплошная тоска. Нет ни скиллов Угальде, ни старания Соболева, не передачек Бонгонда, ни подключений защитников, ни чего-либо осознанного. Чуть задачу усложнили – и уровень стал сразу недоступным, как обводящие удары Педро.

Это, конечно, поразительно: совсем не перенести кураж из первого тайма во второй, растеряться при виде Вендела и Клаудиньо, вообще никак не побороться и безвольно проиграть.

Я не буду требовать отставки Абаскаля – она уже не поможет. Хоть с ним, хоть с Мостовым, хоть с Моуриньо, хоть с Тедом Лассо – этот сезон не спасти.

С Абаскалем и вообще спортивным блоком на дистанции наделали системных ошибок, которые теперь, видимо, придется исправлять радикально. А не просто смотреть, как становится только хуже и чего-то ждать.

Плавно и мягко переделать хаос Федуна во что-то стройное и спокойное не вышло. Нужна вторая попытка – с более четкими контурами и ответственным за происходящее.

Так, как устроено сейчас, как размыта ответственность – клуб функционировать не может.

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Владимир Астапкович

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