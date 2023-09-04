11 комментариев

Овечкин дважды ошибся в квизе от легенды Sports.ru. Может, вы справитесь лучше?
Исторический момент: легендарный пользователь Sports.ru Дух Хлебонасущенского, который более 15 лет собирает хоккейную статистику, встретился и поговорил со своим кумиром Александром Овечкиным. А еще подготовил для него квиз с пятью непростыми вопросами – исключительно о карьере капитана «Вашингтона».
Сам Овечкин правильно ответил только на три (где именно ошибся Ови – расскажем и покажем завтра).
Сможете его превзойти?
Точно знают только они!
Я читал о двух случаях.
А вы?
Интересное было время, и структура взаимоотношений между странами в Восточном блоке.