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Овечкин дважды ошибся в квизе от легенды Sports.ru. Может, вы справитесь лучше?

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Исторический момент: легендарный пользователь Sports.ru Дух Хлебонасущенского, который более 15 лет собирает хоккейную статистику, встретился и поговорил со своим кумиром Александром Овечкиным. А еще подготовил для него квиз с пятью непростыми вопросами – исключительно о карьере капитана «Вашингтона».

Сам Овечкин правильно ответил только на три (где именно ошибся Ови – расскажем и покажем завтра).

Сможете его превзойти?

11 комментариев

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Папа Маши
читал бы Ови Духа регулярно - тоже 5/5 бы набрал на изи
+25
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+22
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Как дела на заводе
Ответ Папа Маши
читал бы Ови Духа регулярно - тоже 5/5 бы набрал на изи
99% пользователь спортс ру и половины не помнят , что Дух там выкладывает в своем полотецне))
+21
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#nikon
Кстати, Петер Бондра родился в СССР и владеет русским языком.
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Ivan Vladyko
Не хватает ответов Овечкина для ознакомления. Я ответил, как и он, но явно ж есть расхождения
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Кагов
А сколько раз Джино и его жена Касторная угощали Ови у себя мантами!?
Точно знают только они!
Я читал о двух случаях.
А вы?
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Папа Маши
Ответ Ivan Vladyko
Не хватает ответов Овечкина для ознакомления. Я ответил, как и он, но явно ж есть расхождения
Ну про Бондру и Бэкстрема ошибиться невозможно. Осталось угадать третий правильный ответ
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Ivan Vladyko
Ответ Папа Маши
Ну про Бондру и Бэкстрема ошибиться невозможно. Осталось угадать третий правильный ответ
Ну Бэкстрем - тут, имхо, однозначно. Про Бондру, ну вроде как Саня должен знать, ну а вдруг
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Павел Копачев
Ответ Ivan Vladyko
Не хватает ответов Овечкина для ознакомления. Я ответил, как и он, но явно ж есть расхождения
завтра все покажем
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Haman
Ответ #nikon
Кстати, Петер Бондра родился в СССР и владеет русским языком.
Есть такое. Родился он на территории бывшей УССР, куда его родители переехали в поисках работы. Но вроде когда он был еще ребенком семья вернулась в Чехословакию.
Интересное было время, и структура взаимоотношений между странами в Восточном блоке.
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Workaholic
Ответ Папа Маши
Ну про Бондру и Бэкстрема ошибиться невозможно. Осталось угадать третий правильный ответ
Точно, тоже верно ответил только их...ну про Флери тоже можно было догадаться, если бы я не поспешил с ответом, ответил Лундквист. Остальное - это уже совсем узкие знания
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