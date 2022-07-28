Теплейшие воспоминания о Феттеле: вырванный в финальной гонке титул, последняя победа за «Феррари», мощная битва с Хэмилтоном в молодежке

Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры – до конца года вместе с «Формулой-1» пилот «Астон Мартин» посетит еще 10 Гран-при, а затем займется семьей и задумается о смысле жизни после гонок.

4 чемпионских титула, 53 победы и 122 подиума намекают, что 99% гонщиков никогда не повторят ничего подобного, но эти же цифры напоминают и о том, что Себ мог, пожалуй, даже удвоить выдающиеся показатели и встать в один ряд с Льюисом Хэмилтоном и Михаэлем Шумахером – если бы был чуть более удачливым и менее расточительным со своими шансами.

Расставание – это всегда грустный момент, и «Формуле-1» будет определенно не хватать открытости и честности Себа, его нацеленности на результат, юмора и позитива, – но печаль быстро проходит: все-таки Феттель прощается здоровым и счастливым человеком, большим чемпионом и яркой личностью, неоднократно радовавшей болельщиков успехами на трассах и добрыми взаимоотношениями с фанатами.

Любой поклонник Феттеля с большим удовольствием назовет десятки знаковых эпизодов в карьере немца, в том числе первую победу под дождем в Монце за «Торо Россо», титулы с «Ред Булл» и первый успех с «Феррари». Почитать о рекордах вы можете в википедии, а я предлагаю поделиться самыми важными воспоминаниями о Себе. Вот мои.

Знакомство с будущими чемпионами

В 2005 году в европейской «Формуле-3» доминировал Льюис Хэмилтон. Будущий семикратный чемпион «Ф-1» не просто выиграл 15 гонок, но сделал это с таким превосходством, что даже у далеких от спорта людей не могло остаться сомнений – растет большой талант!

В конце года на влажном после дождя «Лаузицринге» Льюис провел выдающийся заезд и в очередной раз финишировал первым, причем с солидным преимуществом над конкурентами. Однако лучшей эта гонка в сезоне стала не только из-за прорыва Льюиса – с ним долго, упорно и красиво сражался юный новичок Себастьян Феттель.

То сражение, длившееся несколько кругов, по ходу которых пилоты не раз обменивались позициями (обгон случился после борьбы колесо в колесо на протяжении 8 поворотов!), Себ все-таки проиграл, но одновременно он завоевал сердца многих болельщиков.

Титул, вырванный у Алонсо

Из четырех выигранных Феттелем чемпионатов мира два стоят особняком – в 2010-м он приехал на финальную гонку в статусе аутсайдера, но стратеги «Феррари» допустили эпичный провал и слишком рано затащили Фернандо Алонсо в середину пелотона (из которой тот так и не выбрался) – Себ легко победил и выиграл первый титул.

А третье чемпионство немца (в 2012-м) было добыто в совершенно удивительных условиях: в первых восьми гонках сезона в «Ф-1» оказалось 8 разных победителей, главный соперник – снова Алонсо – достиг пика формы и демонстрировал исключительное умение минимизировать потери и побеждать даже с очень низких стартовых позиций.

Феттель же, несмотря на очевидно лучшую машину, сначала долго раскачивался, затем сталкивался с техническими проблемами (например, отказ электрогенератора прикончил его лидерство в Валенсии), а в последнем Гран-при в Сан-Паулу едва не сошел после столкновения с Бруну Сенной на первом круге.

Дальнейшие события той гонки трудно описать в нескольких словах, но я попробую: сердце бешено колотилось все два часа, и я едва не сгрыз свои коленки. Фернандо проиграл, Себастьян взял титул – и я пообещал себе больше никогда ни за кого не болеть.

Последняя победа на классе

В 2019-м в «Феррари» появился Шарль Леклер – и тут же стал любимым сыном команды. Феттель не захотел играть в политические игры, и стало понятно, что его уход из Скудерии – вопрос времени.

Победа в Сингапуре оказалась последней, 53-й в карьере. Вообще, поначалу выглядело так, что Гран-при завершится успехом напарника, но Себастьян здорово воспользовался единственным шансом за всю гонку – во время волны пит-стопов включил турборежим, агрессивно разобрался с трафиком и вырвался на первое место после остановки Леклера.

***

«Решение завершить карьеру далось нелегко – и я долго его обдумывал», – заявил Себ в официальном заявлении об уходе.

В этом нет сомнений, но нет их в том, что уход Феттеля назревал давно, и его можно было ощутить еще на старте сезона-2022. После пропущенных двух гонок четырехкратный чемпион мира появился в паддоке с каким-то новым (слегка пофигистичным) настроем, стал еще более открытым в высказываниях и начал куда чаще высказываться о мировых проблемах.

Я знал, что этот день наступит, но не хотел верить в него до самого конца.

Я стараюсь сдержать слезы.

Спасибо, Себастьян! Это были потрясающие годы.

Фото: Gettyimages.ru/Paul Gilham, Lars Baron, Mark Thompson; globallookpress.com/imago sportfotodienst