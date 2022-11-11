У Минюста вопросы к РФС из-за концерта «Би-2» на Суперкубке. В чем может быть дело?

Обещают объясниться.

Кажется, июльский Суперкубок России был уже так давно, почти в прошлой жизни – но у нас новый повод вспомнить обстоятельства.

Из-за Министерства юстиции: этот орган потребовал у РФС объяснений из-за выступления группы «Би-2» после игры.

По данным телеграм-канала Baza, 25 октября директор Департамента по защите национальных интересов от внешнего влияния Минюста запросил у РФС информацию об организаторах концерта.

В чем проблема и какие могут быть претензии?

В начале июля официально объявили, что на церемонии закрытия Суперкубка с концертом выступит группа «Би-2». С музыкальным сопровождением тогда все было в полном порядке: кроме этого перед игрой выступили певица МакSим и группа «Танцы Минус».

Вокалист группы Лева вышел на сцену в шарфе «Спартака» и получил оглушительный свист от фанатов «Зенита». Правда, о причинах такой реакции спорили.

Существовала версия, что отрицательные эмоции по отношению к группе возникли задолго до матча – из-за их политической позиции.

28 апреля в Омске должен был пройти концерт «Би-2», но его отменили за 15 минут до начала.

По информации местных властей, из-за того, что группа отказалась выступать под баннером с надписью «Za президента» в поддержку действий России на территории Украины – и завесила его черным полотном. Так сорвался этот концерт, а потом и следующие: в Казани, Уфе, Пензе и других городах.

Но в Петербурге на Суперкубке «Би-2» выступили. Телеграм-канал «Мутко против» утверждает , что РФС согласовал выступление музыкантов с Кремлем.

Через несколько дней в соцсетях распространялась информация о том, что фанаты «Зенита» якобы обратились к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой наказать организаторов концерта «Би-2» именно из-за их отношения к политике страны. РФС опроверг информацию и сообщил, что никаких писем в союз не поступало.

Затем опровергать новости о себе пришлось уже самой группе: сообщалось, что 7 августа музыканты «тайно покинули Россию». Незадолго до этого депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов попросил у главы ФСБ Александра Бортникова запретить «Би-2» въезд в Россию за занятие «активно пророссийской позиции» и выступления «против российской армии». На следующий день группа назвала вбросом эту информацию: «С удивлением читаем вбросы, что мы «тайно и спешно покинули страну».

Что дальше?

Пока неясно, чем именно мотивировано обращение Минюста.

И почему его направили только сейчас – через четыре месяца после Суперкубка и выступления «Би-2» на стадионе в Петербурге.

В Российском футбольном союзе пообещали отреагировать: «РФС направит в Минюст все необходимые разъяснения в соответствии с запросом ведомства», – сообщила организация.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com, Maksim Konstantinov/Global Look Press