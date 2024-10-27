В России никогда не было сезона без поражений. Даже у «Спартака» в 90-е

Серии рвали скандалами и травмами.

К концу октября в РПЛ осталась одна команда без поражений, и это не «Зенит». Как и год назад, дольше всех держится «Краснодар».

В 32-летней истории чемпионатов России никому не удавалось сохранить этот ноль до конца.

Одно поражение за сезон в чемпионатах России – лишь два случая. Давно

В таблице – все команды, которые проигрывали однажды или дважды за сезон, и их итоговое место.

Только «Спартаку» начала 1990-х удалось проиграть не более одного матча. В 2000-х были примеры с двумя поражениями. Например, «Локомотив» Владимира Эштрекова, при таком результате не взявший даже серебро.

На следующий год у «Спартака» тоже было два проигранных матча, но бесконечные ничьи отняли чемпионство – забрал ЦСКА. А в 2010-м «Зенит» и «Рубин» проиграли одинаково мало, но казанцы стали даже не вторыми. В текущей чемпионской серии зенитовцев два попадания из шести.

«Спартак» при доминировании в 1990-е не всегда проигрывал реже всех. Например, в 1995-м меньше поражений у «Спартака-Алании» (три, стали чемпионами), а через пару лет – у «Динамо» (четыре, бронза). В 2000-м такой командой был «Локомотив» (четыре, серебро).

14+ матчей без поражений со старта – только у пяти команд. Среди них нет «Спартака»

Вычислили, кто дольше всех держался без поражений со старта чемпионата и выделили пятерку тех, кто не проигрывал минимум 14 туров в начале. Это чемпионские «Зенит» с ЦСКА и два московских клуба, которые в итоги не выиграли РПЛ.

Информация в некоторых источниках расходится. Например, у «Зенита» после 16 туров сезона-2010 можно встретить поражение, как и у «Локомотива» после 19 в 2005-м.

Это не совсем верно, так как раньше в РПЛ и высшей лиге чемпионата России хватало переносов. «Зенит» в 2010-м провел 16-й тур только глубокой осенью, а к этому времени сыграл 23 матча без поражений. У «Локо» похожая история.

В списке нет «Спартака» – удивительно, учитывая 1990-е. Еще поразительнее: в 15 первых чемпионатах России «Спартак» лишь однажды не проигрывал дольше всех. В 2000-м, десять матчей – затем 0:2 от «Сатурна».

По разу держались дольше всех нижегородский «Локомотив», «Текстильщик», «Сокол», «Ростсельмаш», «Сатурн» и «Рубин», дважды – «Ротор». Два сезона подряд самой неуступчивой команде обрывали серию «Крылья Советов» – в 2002-м «Локомотиву», в 2003-м – «Ростсельмашу». А «Ахмат» трижды делал это с «Зенитом» – в 2014-м, 2016-м и 2022-м.

А «Спартак» регулярно сам останавливал самые непроигрывающие команды: в 2008-м тормознул «Рубин» (3:0), через пару лет – «Зенит» (1:0), а в 2011-м и 2013-м – ЦСКА (1:0 и 3:0).

Финиши крупных серий – сплошь драмы. Ссора Карпина и Денисова, жуткая травма Сычева, подозрения в умышленной плохой игре

Вспомним, как это случилось.

● «Спартак» обломал мечту «Зенита» в 2010-м. Когда почти дрались Карпин и Денисов . Тогда два матча 16-го тура – «Динамо» с ЦСКА и «Спартака» с «Зенитом» – перенесли с лета на конец октября из-за московского смога. Так что «Зенит» приехал в Москву осенью с нулем поражений во всех 23 матчах сезона. «Тогда «Зенит» был очень силен, и мы в команде решили: в этом чемпионате надо не проиграть ни одного матча», – вспоминал Игорь Денисов в интервью Спортсу’‘

Все решил поздний пенальти Дмитрия Комбарова за фол на Ари, Игорь Денисов и Валерий Карпин чуть не подрались после матча, а физиотерапевт «Спартака» зачем-то ударил тренера «Зенита» Игоря Симутенкова.

Первое поражение «Зенита», промежуточный успех «Спартака» (останутся без медалей), дисквалификация Денисова на четыре матча и Карпина на два, бан физиотерапевта на полгода.

Оказалось, что Карпин и Денисов очень быстро погасили конфликт. «На следующий день мы с Валерой, с Валерием Георгичем помирились. Я подарил ему часы – в знак примирения. Купил в подарок. Мои он не взял бы: они слишком дешевые, хаха», – рассказывал Денисов. Карпин подтвердил «Спорт-Экспрессу»: «Позже встретились за кружкой пива, все утрясли».

● «Локо»-2005 получил от «Рубина»: со странным судейством и крестами Сычева . «Локомотив» даже без работавшего в сборной России Юрия Семина летел к титулу с Владимиром Эштрековым. Сыграв 20 матчей, «Локо» отправлялся в Казань со значительным отрывом – +11 от «Зенита» (при матче петербуржцев в запасе), +12 от ЦСКА (два матча в запасе).

А там – катастрофа, и даже не столько 1:3 от «Рубина». «Методы, которыми с нами боролись, ни в какие ворота не лезут. Мяч попал в спину нашему игроку – пенальти, Асатиани чисто выиграл верховую борьбу – штрафной», – возмущался Эштреков после игры, но гораздо больше нервничал из-за другого эпизода. На 93-й минуте Дмитрий Сычев столкнулся с голкипером «Рубина» Павлом Харчиком и неудачно оперся на колено: разрыв крестообразной связки и вылет до конца сезона.

Лидер «Локо» выбыл, в последней трети сезона команда стремительно теряла очки и пропустила вперед не только ЦСКА, но и «Спартак», стала лишь третьей. И обидно не попала в Лигу чемпионов, когда запустила дома гол в конце квалификационной игры с «Рапидом».

● «Динамо»-1994 проиграло ЦСКА с сольным проходом Радимова. Динамовцы прилично отыграли первую часть чемпионата. Даже лидировавший московский «Спартак» впервые проиграл в 14-м туре, а «Динамо» продержалось весь первый круг.

16-й была перенесенная игра с ЦСКА, застрявшим у зоны вылета. К 49-й минуте «Динамо» неожиданно проигрывало 1:4, а больше всех впечатлил гол 20-летнего Владислава Радимова: он, не теряя мяч, пролетел со своей половины до чужой штрафной и точно пробил в верхний угол. «Динамо» ответило только голом с пенальти – 2:4.

Во втором круге игра между ними сложилась еще более зрелищно – ЦСКА сравнял, уступая 0:2, а на 89-й минуте не забил пенальти. Вероятные 3:2 тут же превратились в 2:3 – после гола Игоря Симутенкова. «Динамо» заняло второе место, а ЦСКА улетал даже на 14-е, но финишировал десятым.

● ЦСКА в 2015-м неудачно съездил в Краснодар . В 15-м туре проиграли из-за дубля Федора Смолова (1:2). «Несмотря на два пропущенных, у нас было много моментов для удачного завершения», – считал Леонид Слуцкий. «Краснодар» тогда победил в 100-м матче Олега Кононова.

Следующей весной ЦСКА в борьбе с «Ростовом» выиграл РПЛ с суперсэйвом Игоря Акинфеева в Казани. Это последнее чемпионство ЦСКА до сих пор. «Краснодару» отомстили в 2023-м: краснодарцы держались последними, не проигрывали 12 матчей, до ЦСКА.

● «Зенит» в 2022-м споткнулся на «Ахмате» . Не проигрывали 15 матчей, а в 16-м – дома против «Ахмата» – получили 0:2 к восьмой минуте: забили Евгений Харин и Мохамед Конате, причем второй гол пришел после ошибки Дмитрия Чистякова. Мяч Андрея Мостового не помог – 1:2.

Защитник «Зенита» тут же получил от гендиректора Александра Медведева: «С такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за «Ахмат». Причем, по сведениям «Чемпионата», руководство клуба подозревало Чистякова в умышленной плохой игре. Одноклубники тут же массово поддержали футболиста – конфликт с клубом вскоре был исчерпан. Но история памятная.

«Арсенал», «Ювентус» и «Байер» в топ-5 провели по сезону без поражений. А кто еще?

В топ-5 лигах за последние 80 лет было пять таких примеров. Испании и Франции они не касались.

Здесь не учтен чемпионат ГДР, где в 1980-х без поражений провело сезон берлинское «Динамо» – говоря о топ-лигах, мы все-таки подразумеваем чемпионат ФРГ и позже – объединенной Германии.

Четыре из пяти команд выигрывали свои чемпионаты, а вот «Перуджа» даже при беспроигрышном сезоне осталась второй. Потому что победила всего в 11 из 30 матчей, отстала от «Милана» на три очка. Одно поражение за весь сезон случилось только в Кубке.

Сезоны без поражений в Европе. У кого еще такое было?

Если брать не топ-лиги, в Европе почти каждый сезон находится команда без поражений. Например, кроме «Байера» в прошлом сезоне – валлийский «Нью Сэйнтс» – выиграл 30 матчей из 32.

С начала 1990-х больше всех матчей без поражений за сезон, вдобавок к «Арсеналу» и «Ювентусу», провели «Црвена Звезда», «Рейнджерс», «Селтик» и валлийский «Барри Таун». А «Маккаби» из Хайфы в сезоне-1993/94 сыграл даже 39 матчей без поражений – в израильской лиге было 14 команд и три круга.

Только в пяти из 30 главных лиг Европы по рейтингу УЕФА никогда не было беспроигрышного сезона: во Франции, Дании, России, Словакии и Словении. Наш, словеский и словацкий чемпионаты самостоятельно проходят чуть больше 30 лет.

В СССР пример один, но обстоятельства совсем другие: первый чемпион Союза, «Динамо» весной 1936-го сыграло всего шесть матчей.

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У «Краснодара» в этом сезоне есть два неприятных поражения, но оба – в Кубке. В чемпионате ноль, да еще и победная серия – девять матчей.

До зимнего перерыва еще две игры с топ-соперниками – «Краснодар» примет «Спартак» и «Локомотив» в декабре.

Фото: РИА Новости /Владимир Родионов, Александр Вильф