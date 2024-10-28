Третий за месяц судейский скандал в домашнем матче «Родины»: судья и ВАР не увидели пенальти

Три матча, три ничьих 1:1, три скандала.

Третий домашний матч «Родины» подряд не обходится без судейского скандала. И это при том, что на стадионе работает система ВАР. В матче с «Торпедо» (1:1) судьи и в поле, и на повторе не увидели пенальти в таком моменте.

По видео кажется, что защитник «Родины» Митя Крижан цепляет в штрафной нападающего «Торпедо» Ираклия Манелова. Такого же мнения в интервью каналу «ФНЛ с Ильевым» придерживался президент «Торпедо» Александр Волнушник:

«С утра детально изучим. Но, думаю, обратимся в ЭСК, если арбитр не получил неуд. Рука защитника посмотрите где – этого уже достаточно».

Впрочем, экспертно-судейской комиссии не привыкать разбирать спорные моменты с «Сапсан Арены». За месяц это уже третий!

В октябре уже было две ошибки. Одну ЭСК даже признала, но со второй попытки

5 октября. «Родина» забивает «Арсеналу» из офсайда – и ВАР засчитывает. В момент предголевого паса Михаила Рядно, арендованного у ЦСКА, форварды Йорди Рейна и Александр Юшин находились явно впереди защитников «Арсенала».

Тонкость в том, что это толком не показали в трансляции, общая камера не успела за моментом, а вот после игры с тактической записи тульского клуба все можно рассмотреть четко.

Через несколько дней ЭСК поддержала ассистента, который не зафиксировал офсайд – со ссылкой на то, что комиссии не хватило ракурсов, чтобы убедиться в ошибке. Только после того, как в медиа поднялся шум, ЭСК заявила, что не учла запись момента, разлетевшуюся по телеграм-каналам – клуб не приложил ее к запросу. После этого экспертная комиссия признала ошибку.

12 октября. «Родина» забила «Енисею» гол, которого возможно, не было. Мяч после удара форварда Амура Калмыкова отбил вратарь Егор Шамов. Но главный арбитр по подсказке ассистента с бровки засчитал гол – решили, что мяч пересек линию. Можете оценить сами.

Видеоассистенты изучали момент полторы минуты, но поддержали решение лайнсмена. В «Енисее» были очень недовольны таким исходом. Главный тренер Андрей Тихонов бушевал и в адрес судей в поле, и в адрес ВАР. После матча объяснил, что и лайнсмен находился в неудачном положении, и главный арбитр не подошел изучить момент на повторе. Его поддержал экс-глава проекта по внедрению ВАР в России и член экспертной комиссии УЕФА Леонид Калошин.

ЭСК же оценила эпизод и поддержала решение лайнсмена и ВАР. Комиссия признала, что боковой арбитр не был в оптимальной позиции для решения, но анализ доступных ракурсов и траектории полета мяча не позволяют определить, что мяч не пересек линию ворот и что арбитр в поле ошибся. У ВАР тоже не было ракурсов, так что они правильно не вмешались в ситуацию. Лайнсмен уже получил назначение на следующий тур Первой лиги.

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Итог: три домашних матча «Родины» – три ничьи 1:1. И три спорных ситуации, которые повлияли на исход матчей. На всех трех матчах на ВАР работал арбирт Роман Галимов: против «Арсенала» как АВАР в паре с Артемом Любимовым, против «Енисея» как АВАР в паре с Артуром Федоровым, а против «Торпедо» – как главный в паре с Верой Опейкиной.

«Какой ВАР, ## твою мать?» Гол, которого наверняка не было, засчитали в Первой лиге – вскипел Андрей Тихонов