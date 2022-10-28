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Украл гол или перестраховался? Марин добил мяч в ворота с линии – и очень расстроил Сычевого

Брайан Мансилья
Марцел Личка Марцел Личка
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Джимми Марин
Владимир Сычевой Владимир Сычевой
Евгений Кукуляк
Футбол Футбол

Как бы поступили вы?

«Оренбург» без проблем разобрался дома с «Факелом» – победили 4:1. Но даже с таким приятным результатом нашелся повод для мини-спора. Организовал его костариканец «Оренбурга» Джимми Марин.

Незадолго до перерыва Джимми открыл счет – замкнул подачу Малых на дальней штанге. Через пару минут на удар вывели уже Сычевого – и лучший бомбардир «Оренбурга» из сложной ситуации исхитрился пробить пяткой.

Мяч рикошетом от вратаря уже летел в ворота, когда подбежал Марин и вколотил его в сетку. Почти с линии.

Можно оправдать костариканца – ведь кто-то из защитников мог выбить мяч (или, по крайней мере, так могло казаться Джимми). Сычевой не побежал праздновать с Марином и одноклубниками и реагировал в стиле недовольного Криштиану:

На перерыв Сычевой отправился не в лучшем настроении:

Во втором тайме латиноамериканцы из «Оренбурга» завершили разгром – Флорентин и Мансилья забили еще по разу. Сычевой же остался без гола и ушел с поля на 73-й минуте.

Тимур Журавель опубликовал в телеграм-канале короткий разговор с Сычевым:

– Обидно.

– Марин неправ, что отобрал?

– Конечно. Будем разговаривать с ним.

– На повышенных?

– Естественно.

А вот цитата спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева: «Многие посчитали, что Марин отобрал гол у Сычевого? Сложилась такая ситуация, это футбол. Может, он не оценил ситуацию и испугался, что защитник может выбить мяч, поэтому перестраховался. Сычевой забьет свое в следующих матчах, за это не переживайте».

Тренер Марцел Личка не фокусируется на ком-то конкретно:

«Меня не интересует индивидуальность – меня интересует команда. Мы выиграли как команда – не Сычевой, не Марин, не Мансилья, а команда».

***

А у Джимми Марина судьи отобрали чистый ассист – он вывел Мансилью один на один с центра поля, но лайнсмен зафиксировал офсайд.

На повторе видно, что Мансилья в момент паса еще на своей половине поля, так что офсайда быть не может (положение вне игры фиксируют только на чужой половине поля). Но лайнсмен поднял флажок, а главный арбитр Кукуляк свистнул до того, как мяч пересек линию ворот. А значит, даже ВАР не мог проверить момент.

Но ошибка судей не повлияла на результат. «Оренбург» выиграл 4 матча из 6 в октябре. А Сычевой после матча получил два куска пиццы и заметно подобрел!

А ведь Сычевой среди лучших в истории по голам в первом круге РПЛ. Рассказываем про бомбардиров Премьер-лиги

Оренбург – Факел 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
28 октября, 17.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 42 Марин, 2:0 – 44 Марин, 3:0 – 57 Флорентин, 4:0 – 83, пенальти Мансилья, 4:1 – 86 Максимов.
ОренбургКеняйкин, Малых, Сиваков, Гойкович, Печенин, Аюпов (Капленко, 74), Вера, Флорентин (Оганесян, 85), Марин (Башич, 74), Мансилья (Гурциев, 85), Сычевой (Воробьев, 73).
ФакелСвинов, Шляков (Черов, 59), Суслов, Божин, Морозов, Альшин (Магаль, 33), Квеквескири, Черняков (Ершов, 74), Мендель (Шаваев, 59), Максимов, Гонгадзе (Ивахнов, 74).
Предупреждения:
Сычевой (37), Аюпов (39), Шляков (41), Максимов (46), Черняков (60), Личка (61), Божин (71), Мансилья (75), Малых (88).

Фото: vk.com/fcorenburg; t.me/timzhur

Марин украл гол у Сычевого?
804 голосa
Да, надо дать закатиться
48%
Владимир Сычевой
Нет, сыграл надежнее
52%
Оренбург

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