Украл гол или перестраховался? Марин добил мяч в ворота с линии – и очень расстроил Сычевого

Как бы поступили вы?

«Оренбург» без проблем разобрался дома с «Факелом» – победили 4:1. Но даже с таким приятным результатом нашелся повод для мини-спора. Организовал его костариканец «Оренбурга» Джимми Марин.

Незадолго до перерыва Джимми открыл счет – замкнул подачу Малых на дальней штанге. Через пару минут на удар вывели уже Сычевого – и лучший бомбардир «Оренбурга» из сложной ситуации исхитрился пробить пяткой.

Мяч рикошетом от вратаря уже летел в ворота, когда подбежал Марин и вколотил его в сетку. Почти с линии.

Можно оправдать костариканца – ведь кто-то из защитников мог выбить мяч (или, по крайней мере, так могло казаться Джимми). Сычевой не побежал праздновать с Марином и одноклубниками и реагировал в стиле недовольного Криштиану:

На перерыв Сычевой отправился не в лучшем настроении:

Во втором тайме латиноамериканцы из «Оренбурга» завершили разгром – Флорентин и Мансилья забили еще по разу. Сычевой же остался без гола и ушел с поля на 73-й минуте.

Тимур Журавель опубликовал в телеграм-канале короткий разговор с Сычевым:

– Обидно.

– Марин неправ, что отобрал?

– Конечно. Будем разговаривать с ним.

– На повышенных?

– Естественно.

А вот цитата спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева: «Многие посчитали, что Марин отобрал гол у Сычевого? Сложилась такая ситуация, это футбол. Может, он не оценил ситуацию и испугался, что защитник может выбить мяч, поэтому перестраховался. Сычевой забьет свое в следующих матчах, за это не переживайте».

Тренер Марцел Личка не фокусируется на ком-то конкретно:

«Меня не интересует индивидуальность – меня интересует команда. Мы выиграли как команда – не Сычевой, не Марин, не Мансилья, а команда».

***

А у Джимми Марина судьи отобрали чистый ассист – он вывел Мансилью один на один с центра поля, но лайнсмен зафиксировал офсайд.

На повторе видно, что Мансилья в момент паса еще на своей половине поля, так что офсайда быть не может (положение вне игры фиксируют только на чужой половине поля). Но лайнсмен поднял флажок, а главный арбитр Кукуляк свистнул до того, как мяч пересек линию ворот. А значит, даже ВАР не мог проверить момент.

Но ошибка судей не повлияла на результат. «Оренбург» выиграл 4 матча из 6 в октябре. А Сычевой после матча получил два куска пиццы и заметно подобрел!

Фото: vk.com/fcorenburg; t.me/timzhur