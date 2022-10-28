Украл гол или перестраховался? Марин добил мяч в ворота с линии – и очень расстроил Сычевого
Как бы поступили вы?
«Оренбург» без проблем разобрался дома с «Факелом» – победили 4:1. Но даже с таким приятным результатом нашелся повод для мини-спора. Организовал его костариканец «Оренбурга» Джимми Марин.
Незадолго до перерыва Джимми открыл счет – замкнул подачу Малых на дальней штанге. Через пару минут на удар вывели уже Сычевого – и лучший бомбардир «Оренбурга» из сложной ситуации исхитрился пробить пяткой.
Мяч рикошетом от вратаря уже летел в ворота, когда подбежал Марин и вколотил его в сетку. Почти с линии.
Можно оправдать костариканца – ведь кто-то из защитников мог выбить мяч (или, по крайней мере, так могло казаться Джимми). Сычевой не побежал праздновать с Марином и одноклубниками и реагировал в стиле недовольного Криштиану:
На перерыв Сычевой отправился не в лучшем настроении:
Во втором тайме латиноамериканцы из «Оренбурга» завершили разгром – Флорентин и Мансилья забили еще по разу. Сычевой же остался без гола и ушел с поля на 73-й минуте.
Тимур Журавель опубликовал в телеграм-канале короткий разговор с Сычевым:
– Обидно.
– Марин неправ, что отобрал?
– Конечно. Будем разговаривать с ним.
– На повышенных?
– Естественно.
А вот цитата спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева: «Многие посчитали, что Марин отобрал гол у Сычевого? Сложилась такая ситуация, это футбол. Может, он не оценил ситуацию и испугался, что защитник может выбить мяч, поэтому перестраховался. Сычевой забьет свое в следующих матчах, за это не переживайте».
Тренер Марцел Личка не фокусируется на ком-то конкретно:
«Меня не интересует индивидуальность – меня интересует команда. Мы выиграли как команда – не Сычевой, не Марин, не Мансилья, а команда».
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А у Джимми Марина судьи отобрали чистый ассист – он вывел Мансилью один на один с центра поля, но лайнсмен зафиксировал офсайд.
На повторе видно, что Мансилья в момент паса еще на своей половине поля, так что офсайда быть не может (положение вне игры фиксируют только на чужой половине поля). Но лайнсмен поднял флажок, а главный арбитр Кукуляк свистнул до того, как мяч пересек линию ворот. А значит, даже ВАР не мог проверить момент.
Но ошибка судей не повлияла на результат. «Оренбург» выиграл 4 матча из 6 в октябре. А Сычевой после матча получил два куска пиццы и заметно подобрел!
А ведь Сычевой среди лучших в истории по голам в первом круге РПЛ. Рассказываем про бомбардиров Премьер-лиги
- Дата проведения
- 28 октября, 17.00, «Газовик»
- Голы:
- 1:0 – 42 Марин, 2:0 – 44 Марин, 3:0 – 57 Флорентин, 4:0 – 83, пенальти Мансилья, 4:1 – 86 Максимов.
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Оренбург –
Кеняйкин, Малых, Сиваков, Гойкович, Печенин, Аюпов (Капленко, 74), Вера, Флорентин (Оганесян, 85), Марин (Башич, 74), Мансилья (Гурциев, 85), Сычевой (Воробьев, 73).
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Факел –
Свинов, Шляков (Черов, 59), Суслов, Божин, Морозов, Альшин (Магаль, 33), Квеквескири, Черняков (Ершов, 74), Мендель (Шаваев, 59), Максимов, Гонгадзе (Ивахнов, 74).
Фото: vk.com/fcorenburg; t.me/timzhur
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