Cколько же претензий летит Ферстаппену! Разобрали все по пунктам

Причины нелюбви к Максу, кроме побед.

Макс Ферстаппен – настоящий король современной «Ф-1». За прошедший сезон он выиграл третий титул, побил и обновил 14 рекордов (некоторые держались аж с 50-60-х годов прошлого века) и закрепился в роли главной звезды нынешнего автоспорта. От былых сомнений в гоночной среде не осталось и следа – теперь его уже возносят.

«Макс – лучший пилот всех времен. Без сомнений. Раньше я говорил, что это Ален Прост. Теперь я отвечу, что это Макс. Он величайший. Он лучше всех умеет извлечь максимум из болида. Он не бездельничает и попадает прямо в цель, выполняя программу команды. В моем списке он выше Льюиса Хэмилтона», – признался по ходу сезона 93-летний бывший владелец «Ф-1» Берни Экклстоун, который видел в деле всех великих чемпионов.

Кроме того, Макс цепляет своим простым образом жизни (победные кубки он хранит на холодильнике) и прямолинейным характером – редкость при нынешнем тренде на политкорректность. Чемпион не скрывает мыслей и говорит, что думает. К примеру, в этом сезоне Ферстаппен знатно прошелся по неудачной организации Гран-при Лас-Вегаса вместе с трендом на постоянные шоу-заезды в виде городских Гран-при – боссам серии даже пришлось одергивать чемпиона с выговором «не стоит наносить вред имиджу чемпионата». Тем не менее, Макс превратился и в главного спикера серии наравне с Хэмилтоном, Алонсо и Норрисом (пионером по части ментального здоровья и прочих подобных ранее неотмеченных вещей).

Однако многим фанатам далеко не все нравится в Максе. Порой его прямолинейность доходит до откровенной грубости и бестактности, а во время заездов голландец нередко хамит соперникам и даже собственной команде. Возможно, все потому, что Ферстаппен – в отличие от того же Хэмилтона – настолько вовлечен в гонки, что, кажется, кроме них ни о чем не думает (даже дома зависает в гоночных симуляторах, а прессе говорит слово в слово то же, что и друзьям).

«Очевидно, Льюис – супер-супер яркий, супер-супер талантливый, – подмечает Экклстоун. – Он понимает людей и из общения с ними извлекает максимум пользы, в то время как Макс выжимает все из болида. Льюис отличается от Макса, когда закончит карьеру, он может уйти в другую сферу – развлечений или чего-то еще. Но Макс так не сможет».

Да, Ферстаппен живет гонками – и его страсть регулярно вредит либо другим, либо ему самому. В нашем разделе вышо уже много постов о том, какой Макс классный. Пришло время поговорить о том, за что его не любят.

Претензия №1 – вмешался в жизнь Квята

Российские фанаты хорошо помнят уход Даниила из «Ред Булл». Он здорово провел сезон-2015: на проблемном болиде приехал вторым в Венгрии и опередил в личном зачете напарника Даниэля Риккардо. Однако еще во второй половине года Квят начал допускать просчеты по типу серьезной ошибки в японской квалификации.

В начале 2016-го Даниил оказался в незавидном положении. Юниор Макс Ферстаппен из младшей команды «Торо Россо» (нынешней «Альфа Таури») настолько впечатлил «Ред Булл», что, по слухам, команда еще до старта сезона приготовилась к рокировке – однако потом все же решила дать россиянину еще шанс.

Квят взял подиум в Китае, но уже на следующем этапе в России смачно торпедировал Себастьяна Феттеля. Через некоторое время после гонки Даниила понизили.

Ферстаппену достался его болид и вся бригада, включая инженеров во главе с тем самым Джанпьеро Ламбьязе – №33 выиграл дебютную гонку в Испании и закрепился в «Ред Булл» на долгие годы вперед. Тем не менее решение о рокировке раскритиковали – причем даже в стане «быков».

«Мне кажется поспешным решение отправить Квята обратно в «Торо Россо» после четырех гонок в этом [2016-м] году и позитивного прошлого сезона. Молодым гонщикам необходимо дать время, чтобы созреть. К тому же не забывайте, что в Китае Даниил принес «Ред Булл» подиум», – говорил руководитель «Торо Россо» Франц Тост.

После этого положение Квята только ухудшалось: ему пришлось покинуть «Ф-1» в конце сезона-2017, а возвращение вместе с подиумом в Германии в 2019-м не помогли реанимировать карьеру.

По мнению некоторых фанатов, если бы не Ферстаппен, то дела у Даниила сложились бы иначе. Как никак Макс, кажется, стал любимчиком «Ред Булл» еще до попадания в Гран-при: «быки» настолько серьезно вцепились в нидерландца (за которым так же активно охотился «Мерседес»), что предложили ему перейти в «Ф-1» сразу из «Ф-3» – хотя Ферстаппен даже не числился в их молодежной программе. Очевидно, что после удачных выступлений за «Торо Россо» его повышение было вопросом времени.

Квят в данной ситуации стал просто жертвой обстоятельств. Макса здесь можно винить только в большом таланте – что признал сам Даниил в подкасте Track Limits:

«Любой, кого берет «Ред Булл», – «новая большая звезда». Так всегда было. В свое время предполагалось, что мы будем напарниками. Думаю, для меня он просто был парнем, которого я должен победить – и все. Между нами уже чувствовалось соперничество, но затем меня повысили в «Ред Булл», так что, к сожалению, этого не произошло. Но было бы интересно».

Однако гонками отношения Квята и Ферстаппена не ограничились. Россиянин с 2017-го встречался с Келли Пике – дочерью трехкратного чемпиона «Ф-1» Нельсона, и спустя два года у них даже родилась дочь Пенелопа. Однако вскоре после этого пара рассталась, и у Келли начались отношения с Максом – точно об этом стало известно в начале 2021-го.

Судя по всему, у Пике с Ферстаппеным все хорошо складывается: Келли регулярно приезжает на Гран-при, чтобы поддержать №1, а Макс старается проводить свободное время не только с девушкой, но и с ее дочерью (судя по всему, они живут вместе в Монако).

К примеру, в апреле, во время одного из стримов, Пенелопа около часа пыталась оторвать пилота от симулятора – в конце концов Ферстаппен уступил и досрочно закончил сессию:

К слову, хоть Макс и хорошо общается с девочкой, он не собирается заменять ей Квята:

«Я не отец, у меня нет такой цели, – признавался нидерландец. – Всегда очень важно, чтобы она была в хорошим отношениях со своим собственным отцом, который у нее есть. Но я вижу ее каждый день, когда я дома. Мы хорошо ладим. Она очень милая».

Все это действительно так. Даниил регулярно видится с дочерью: к примеру, он был на ее дне рождения этим летом – вместе с Максом и Келли.

Похоже, у всех все нормально.

Претензия №2 – скандальная гонка в Абу-Даби и первый титул

Сезон-2021 по праву можно назвать одним из самых захватывающих за всю историю чемпионата. Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон устроили настоящий триллер на трассе и дошли до финального Гран-при с одинаковым количеством очков. Льюис собирался стать самым многократным чемпионом в истории (опередив 7-кратного Шумахера); Макс же готовился взять первый титул в карьере и тем самым прервать семилетнее доминирование пилотов «Мерседеса» в личном зачете.

Закончилось все скандалом. На последних кругах гонщик «Уильямса» Николас Латифи разбил болид – появилась машина безопасности. В теории из-за круговых, которые должны были вернуться в один круг с лидером, гонка должна была закончиться в режиме сэйфти-кара. В таком случае выигрывал лидировавший Хэмилтон (Ферстаппен был вторым).

Однако тогдашний гоночный директор «Ф-1» Майкл Маси принял спорное решение и позволил вернуться в круг с лидером только тем круговым, что ехали между Максом и Льюисом. Позже оказалось, что подобное дирекции предложил «Ред Булл». Все закончилось финальным кругом сезона, где Ферстаппен на более свежей резине обогнал Хэмилтона и стал чемпионом мира.

Естественно, в «Мерседесе» пришли в ярость, после гонки сразу же начались разбирательства. Судьи ознакомились с доводами команд, заглянули еще раз в регламент и решили, что Маси сделал все по правилам: они сослались на пункт 15.3, по которому гоночный директор может полностью контролировать действия машины безопасности.

«Мерседес» готовился подать апелляцию, но в конце концов решил отказаться от затеи (выиграть дело было довольно сложно, да и победа ничего бы не дала: максимум отмену всех результатов гонки, а такой исход все равно оставлял чемпионом Ферстаппена из-за большего числа побед. ФИА потому очень не хотела раздувать скандал).

После этого Льюис ушел в длительное молчание. Но другим было что сказать.

«Я до сих пор испытываю неприятные ощущения, произошедшее трудно понять. Дело не в поражении, не в Максе или «Ред Булл» – они победили заслуженно, и мы понимали, что существует высокая вероятность проигрыша. Однако то, как ограбили Льюиса, оставило меня в крайнем недоумении. Льюис Хэмилтон, ты поступил невероятно порядочно и достойно перед лицом несправедливости. Ты – величайший гонщик в истории. А что касается результата последних кругов – кто понимает, тот понимает. Даже тот, кто не понимает, вполне может признать это», – заявила жена руководителя «Мерседеса» Сьюзи Вольфф,

Позже ФИА все-таки уволила Маси (объяснили это желанием снять с Майкла «давление и стресс»; сам австралиец даже рассказывал, что получил сотни сообщений с угрозами расправы над ним и его семьей), а в отчете о расследовании Гран-при Абу-Даби признала наличие человеческой ошибки.

Казалось бы, а причем тут Макс? Ведь если посмотреть на факты, то против него самого вроде бы никто не настроен. Вот только, как ни посмотри, с титулом из этого конфликта вышел именно Ферстаппен. Да и переговоры Маси и «Ред Булл» перед скандальным решением ситуацию не красят.

Болельщики в комментариях до сих пор называют первый титул нидерландца фальшивым. Его не признают даже серьезные люди: к примеру, в прошлом году на спонсорском мероприятии компании Petronas (титульного спонсора «Мерседеса») ведущий назвал Льюиса Хэмилтона восьмикратным – а в марте 2023-го ситуация повторилась.

«Ох. Немного запутались из-за предвкушения. Спасибо, что написали нам, ребята. Семикратный», – исправились в соцсетях Petronas.

Такую же ошибку совершила Puma (между прочим, тогдашний спонсор «Ред Булл») на своем рекламном постере:

А вот в бразильском парламенте все произошло ровно наоборот: когда в ноябре прошлого года Хэмилтон получал орден почетного гражданина страны, президент Палаты депутатов Артур Лира сначала представил Льюиса как семикратного чемпиона «Ф-1», но практически сразу передумал и назвал британца восьмикратным.

Даже пилоты «Ф-1» вспоминают о ситуации с неприязнью. Осенью в АПЛ ошибочно не засчитали гол «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма», и пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал это так:

«Прошлым вечером мы обсуждали ситуацию и слушали комментарии после решения. И, конечно, это навело на мысли об Абу-Даби в 2021-м и вещах, которые иногда случаются. Это спорт, и судьи тоже ошибаются. Надо признаться, что трудно принять, если ты пострадал от подобного. Но это спорт. Такое не должно происходить, однако иногда происходит».

Правда, пока Максу продолжают припоминать финал в Абу-Даби, в ФИА не думают ничего пересматривать и даже готовы вернуть Майкла Маси в организацию:

«Я всегда извиняюсь, но я не могу извиниться за то, что сделано до моего срока, – сказал президент федерации Мохаммед бен Сулайем. – Ладно, я извинюсь [перед Хэмилтоном], но верну Майкла Маси. Как думаете, это правильно? Беднягу атаковали и оскорбляли. Майкл Маси прошел через ад. Через ад! И если я увижу, что ФИА он нужен, что Майкл Маси – подходящий человек, я его верну.

Меня даже угрожали убить, потому что у меня была возможность изменить [результат]. Но я им сказал: «Извините, чемпионат мира [по футболу] 1966 года, Англия против Германии – это было правильно? (Англия тогда забила сомнительный гол в дополнительное время – Sports.ru) Результат поменяли? Нет. Отдали [победу] Германии? Найн».

Тем не менее очевидно, что споры о решении Маси и «липовом» титуле Ферстаппена не прекратятся. Скорее всего, это еще один вечный конфликт наподобие финала сезона-1994: Шумахер тогда столкнулся с Хиллом в последней гонке сезона, и оба пилота сошли – это принесло немцу первый титул в карьере. После гонки многие обвинили в аварии Михаэля, однако судьи сошлись на том, что это гоночный инцидент – на этом настаивал и сам чемпион.

Претензия №3 – Ферстаппен агрессивен на трассе

Макс известен жесткими методами: его подход основан на формуле «либо выигрываю я, либо никто» – так нидерландец ездит практически всю карьеру и только в последние сезоны после заоевания титула начал уступать некоторые моменты.

В первый год за «Ред Булл» Ферстаппен казался настоящим безответственным кошмаром. Хороший пример – смещения на торможении на Гран-при Венгрии до контакта с Райкконеном:

«Что с ним, #####, не так?» – сказал тогда по радио Кими.

Затем в Бельгии нырнул в первый поворот, когда там вообще не было места, и подбил две «Феррари». А спустя несколько кругов снова устроил веселье Райкконену: сначала выдавил поздним торможением, а потом снова сместился перед входом в поворот.

Страдали в 2016-м и другие: к примеру, в Мексике нидерландец выдавил с трассы чемпиона того сезона Нико Росберга (на видео – с 4:42 до 6:02).

«Очевидно, Нико был впереди, и Ферстаппен просто выдавил его с трассы. Это могло стоить Нико чемпионства. Это неприемлемо. Это вина Ферстаппена. Он пилотирует слишком агрессивно. В какой-то момент ему придется осознать это. Подобное поведение безнадежно», – говорил тогда трехкратный чемпион «Ф-1» Ники Лауда (также он был неисполнительным директором «Мерседеса»).

В финальной гонке Росбергу вновь пришлось пострадать: вот как Ферстаппен защищался от его атаки – практически то же самое, что пережил Кими:

Годы шли, а меняться Макс не собирался. Хотя он отказался от резких смещений на торможении из-за требований регламента (правила уточнили – позволили менять траекторию только один раз и только до нажатия на педаль), выдавливать соперников с трассы все равно продолжил.

Например, в 2017-м (снова в Венгрии) перестарался, заблокировал колесо и снес напарника Дэна Риккардо. Контакт получился сильным, так что австралийцу тут же пришлось сойти – Макс же получил 10-секундный штраф:

Жестко боролся и с Льюисом Хэмилтоном – еще в 2018-м. Вот как он выдавил №44 в Бахрейне и проколол заднюю шину об крыло «Мерседеса»:

Ключевым событием, пожалуй, стала борьба с Леклером на Гран-при Австрии 2019 года. У Макса тогда вышел неудачный старт, так что ему пришлось прорываться практически с конца пелотона – и он смог добраться аж до второго места. Впереди оставался только Шарль, и Ферстаппен решил идти до конца.

«Я был на внешней траектории, сначала все было хорошо, он оставил мне пространство, но на следующем круге все было по-другому: мы столкнулись, и я вылетел за пределы трассы. После этого у меня уже не была шанса вернуть позицию. Я зол. Мне нужно посмотреть на ситуацию со стороны. Посмотреть повтор. Не знаю, может быть нарушение и было», – говорил после финиша пилот «Феррари».

Ставка голландца сработала: судьи простили ему грубый обгон. Шарль же сказал, что смирился и теперь тоже будет жестко бороться. В прессе же и соцсетях началась новая волна бурных обсуждений, в каких пределах должна проходить борьба. Дискуссии продолжаются по сей день.

Тем временем Ферстаппен и дальше успешно применяет свой стиль борьбы. К примеру, в этом году на Гран-при США прямо на старте чуть не впечатал Леклера в стену:

Шарль, кстати, заявил, что сделал бы то же самое на месте Макса. А вот чемпиону 1997 года Жаку Вильнева жутко не понравился маневр пилота «Ред Булл»:

«Он действительно вышел за грань и выдавил соперника. На это стоило бы обратить внимание, потому что он очень сильно сместился внутрь, заехав на линию выезда из боксов. Леклера выдавили с трассы. Это уже перебор. Такой маневр, скажем так, был совсем не обязательным. Нельзя закрывать глаза на случаи, когда гонщик выдавливает соперника с трассы», – сказал канадец.

Через пару этапов – в Лас-Вегасе – вновь не обошлось без выдавливания (жертва – снова Леклер). Макс в итоге получил пять секунд, а инцидент объяснил скользкой трассой.

«Что ж, старт получился хорошим, но мы оба довольно поздно затормозили, чтобы защитить позицию, – объяснял после финиша пилот «Ред Булл». – Внутри было грязно: как только немного выезжаешь за траекторию, уровень сцепления невероятно снижается.

Именно это и случилось. Я затормозил, а сцепления не было. Я не хотел выталкивать Шарля за пределы трассы, но не мог замедлиться и просто продолжал скользить всеми четырьмя колесами – поэтому мы выехали широко.

В тот момент я был полон адреналина и остался недоволен вердиктом. Но, оглядываясь назад, пожалуй, это верное решение».

Ферстаппен наверняка знал о рисках в Вегасе: на новой трассе очень короткий разгон на старте, а Макс явно планировал выехать лидером уже из первого поворота – потому и действовал агрессивно. Да и в целом зачастую Макс все-таки нарочно идет на подобные маневры: он специально оттачивает их принципиальную возможность на симуляторах и часто пробует «запугать» конкурента потенциальной аварией, если тот не отрулит. Иногда срабатывает, а иногда случаются столкновения и обвинения в грубости – причем Ферстаппен уже не раз заявлял, что не намерен менять подход к гонкам.

Претензия №4 – У Макса никогда не было сильных напарников

Во время Гран-при Италии этого года Льюис Хэмилтон раскритиковал восторженное отношение к достижениям Ферстаппена. По мнению британца, журналисты перебарщивают с похвалой в адрес голландца:

«Когда я квалифицировался в полсекунды, в 0,6 секунды впереди Валттери [Боттаса], они [СМИ] не говорили об этом так же, как сегодня, когда Макс был быстрее Переса на 0,6 секунды. Они все слишком раздувают.

По моему мнению, Валттери и все мои напарники были сильнее напарников Макса. Дженсон [Баттон], Фернандо [Алонсо], Джордж [Расселл], Валттери, Нико [Росберг] (Льюис перечислил всех своих напарников, кроме Хейкки Ковалайнена – Sports.ru). У меня их было множество. Эти ребята были очень-очень сильными, очень стабильными. Макс не боролся ни с кем подобным».

На первый взгляд громкое заявление – вот только по факту все верно. Среди напарников Льюиса сразу три чемпиона мира (у Баттона и Росберга по одному титулу, у Алонсо их два). Ферстаппен же на протяжении всей карьеры никогда не выступал бок о бок с очень сильным пилотом. В «Торо Россо» он гонял вместе с Карлосом Сайнсом, в «Ред Булл»– с Даниэлем Риккардо, Пьером Гасли, Алексом Албоном и Серхио Пересом.

Сайнс чуть превосходил Макса в темпе на быстром круге, однако в гонке Карлос серьезно отставал от напарника: пока испанец с трудом добирался до очков, тогдашний №33 стабильно там финишировал (и пару раз даже добывал четвертое место).

Про Гасли и Албона писать практически нечего: первый продержался в «Ред Булл» полгода, второй – полтора. Ферстаппен уничтожил обоих: к примеру, в квалификации и француз, и таец опередили Макса всего по одному разу. После «соперничества» обоим пилотам пришлось реанимировать карьеры. Гасли вернулся в «Альфа Таури» и потом перешел в «Альпин», а Албон после года в резерве «Ред Булл» ушел в «Уильямс» – и теперь помогает команде вернуться в топы.

Случай Переса получше предыдущих. Чеко иногда попадает на подиумы и чуть реже, но все-таки побеждает (в 2023-м он выиграл два этапа). Однако этого недостаточно: мексиканец не справляется с болидом «Ред Булл», постоянно испытывает проблемы с шинами, настройками и квалификационным темпом. Он практически не борется с Максом – как минимум потому, что чаще стартует из второй половины пелотона. Разницу между напарниками признают даже в «Ред Булл»:

«Что касается скорости Переса на фоне Ферстаппена, то Макс есть Макс. У него лучшая машина в пелотоне, но даже за рулем такого же болида не отстать от него смогли бы только Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон. Просто это трио сейчас сильнейшее, а Ферстаппен выделяется даже в нем», – говорил в июне советник «быков» Гельмут Марко.

Сильнейший из списка напарников Макса – Даниэль Риккардо, который ранее оставил ни с чем четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля и после этого занял место главного пилота «Ред Булл».

В 2016-м и 2017-м Дэн был явно сильнее и стабильнее неопытного Ферстаппена. Правда, уже во второй год стало ясно, что талант голландца вскоре одержит верх: и в гонке, и в квалификации №33 чаще оказывался выше.

Наконец, сезон-2018 поставил точку в этом соперничестве. Против Риккардо было все: болид ломался из гонки в гонку, а команда открыто поддерживала Ферстаппена. По словам Дэна, ключевым моментом для него стала авария с самим Максом в Баку.

«Полагаю, кое-что всплыло на поверхность после этого инцидента. Мы несколько раз коснулись колесами, Макс постоянно чуть ли не въезжал в меня, я же старался этого избежать. Часть меня ждала, когда команда скажет: «Прекратите уже это дерьмо». Но этого так и не случилось.

В конце концов я обогнал Макса. Ранний пит-стоп был неудачным. Думаю, поздний пит-стоп был бы гораздо более успешным за счет прогрева шин. В общем, я первым заехал на пит-стоп, и Макс в итоге выехал впереди меня.

Тогда я пришел в ярость. Я чувствовал что-то вроде: «Чуваки, я так сильно старался, обогнал его, а теперь он вновь впереди меня. На этот раз вы, конечно же, позволите мне спокойно его пройти?» Короче, я сказал что-то по радио, но мой инженер ответил: «Нет, вы с Максом боретесь». Значит, никаких приказов от команды, тебе придется самому его обогнать.

Честно говоря, в момент аварии, я подумал: «А кого это волнует? Они [команда] заслуживают этого». Это были мои искренние чувства. Мне не было грустно, и я не был зол из-за потерянных очков. Теперь скажу, что скорее было так: «Пошли вы на ###, ребята», – рассказал Риккардо после ухода из «Ред Булл».

В 2019-м Дэн перешел в «Рено», а через два года оказался в «Макларене», где окончательно потух. Сейчас Риккардо снова в стане «быков» и выступает за их вторую команду. Но сезон-2024 будет для него своеобразной попыткой реабилитироваться (поговаривают, что в случае сильных результатов Риккардо может заменить Переса в основной команде. Ферстаппен не возражает – он никогда и не хотел, чтобы Дэн уходил).

«Ред Булл» после ухода австралийца продолжил традицию подъема лучших из молодежной программы (отсюда как раз Гасли и Албон), но два провала подряд и отсутствие других кандидатов в молодежке вынудили команду искать варианты извне.

Так пришли к подписанию Переса: он здорово провел несколько сезонов подряд в крепком аутсайдере без денег «Форс-Индии» (нынешнем «Астон Мартин»; даже одержал там победу) и на тот момент казался сильнее сдававшего Боттаса в «Мерседесе» и трудно вписавшегося в «Рено» Дэна.

Сейчас Перес котируется уже не так высоко, но в «Ред Булл» больше и не ищут второго Ферстаппена: основная задача напарника Макса – помогать №1 и команде побеждать. К этой мысли по по ходу трех совместных сезонов и пришел советник компании по автоспорту и босс всех ее пилотов Гельмут Марко:

«Макс может быть быстрым на любом болиде. Вот почему Серхио Перес в качестве его напарника – это идеальный вариант. Чеко не пытается бороться [с Максом], но делает все, что в его силах, чтобы привести команду к победе».

При этом «Ред Булл» вовсе не концентрируется на кандидатуре более медленного пилота. Просто Макс настолько быстр, что на его фоне темп других меркнет.

«У нас прекрасная машина и высокомотивированная команда. Но решающий фактор доминирования – все больше и больше людей постепенно это осознают – фактор Макса Ферстаппена.

Серхио Переса критикуют, но он топ-пилот. Ему просто не повезло выступать с талантом века в качестве напарника», – сказал Марко.

Претензия №5 – Ферстаппен не следит за языком

Макс известен своим вспыльчивым характером. Практически каждый сезон он на эмоциях попадает в какой-либо скандал: к примеру, после контакта с Оконом на Гран-при Бразилии в 2018-м будущий чемпион решил устроить небольшие разборки с Эстебаном прямо в паддоке. Во многом именно из-за такой агрессивности многие фанаты невзлюбили пилота «Ред Булл».

С возрастом Ферстаппен успокоился, но лишь слегка. Его характер до сих пор дает о себе знать. И это совсем не красит трехкратного чемпиона.

Возьмем прошедший сезон: Макс вошел в режим ненависти уже на втором этапе в Саудовской Аравии. После поломки болида в квалификации гонщик пропустил брифинг команды, а в гонке – которую выиграл его напарник Чеко Перес – поставил лучший круг вопреки указаниям из боксов (так он сохранил лидерство в чемпионате). А после нидерландец еще и раскритиковал «Ред Булл»:

«В команде просто отличное настроение, все счастливы. Но лично я не слишком доволен. Потому что я здесь не ради второго места. Когда ты сражаешься за титул – и в особенности когда борьба, судя по всему, будет идти между пилотами на двух одинаковых машинах, – вы должны убедиться, что обе эти машины будут максимально надежными.

Что до быстрого круга – ну, у меня и так был очень паршивый квалификационный день, и когда в гонке ты идешь вторым, то хочешь заработать вот это дополнительное очко. Нужно просто быть лучше как команда и не допускать возникновения таких проблем. Ведь для меня тогда эта гонка сложилась бы совсем иначе. Мы минимизировали возможный ущерб, но должны были побеждать».

Еще один инцидент произошел в Баку во время спринта: там Максу очень не понравилась плотная борьба с Джорджем Расселлом на старте.

После гонки гонщики обменялись следующими репликами:

«Дружище, я не специально. У меня не было сцепления. Я просто заблокировал колеса. Ну правда, посмотри бортовое...» – объяснил пилот «Мерседеса».

«Да, дружище, но ни у кого не было сцепления, нужно оставлять немного места. Ага, конечно, посмотрю. Но ожидай того же в следующий раз, знаешь! Мудак», – ответил в эфире Ферстаппен.

Хотя Джордж действительно перестарался. Вот как он пробил понтон в RB19 Макса:

Вот только и Ферстаппена в интервью прессе явно занесло:

«[Обороняться] не разрешено, потому что в болиде принцесса Джордж? Это его проблемы!

У всех свое мнение, но, на мой взгляд, я предоставил ему место, и он должен был просто проехать поворот как обычно. Иногда происходят столкновения колесами. Тоже не идеальная ситуация, но дыра в болиде соперника – это серьезнее.

Без понятия, как в таком случае поступать. Наверное, он ожидает, что я просто заторможу и скажу: «Пожалуйста, проезжай», но такого точно не будет».

Кстати, Макс так не только соперникам, но и собственной команде – причем иногда в разы жестче, чем в Саудовской Аравии. К примеру, на Гран-при США он то и дело затыкал своего гоночного инженера, ссылаясь на проблему с тормозами:

34-й круг

Макс: Дружище, эти тормоза такие ##### сложные по сравнению со вчерашними, что за кусок #####.

ДжиПи: Понял.

41-й круг

ДжиПи: Для информации: потеря времени по отношению к Чеко – 39,4. Торможение – 11-12-20.

Макс: Да, я знаю, но тормоза просто #####.

ДжиПи: Да, я ж и говорю: просто информация.

46-й круг

ДжиПи: Такой же темп, что и у Хэмилтона.

Макс: Пожалуйста! Никаких разговоров! Я в зоне торможения!

ДжиПи: Понял, Макс.

54-й круг

ДжиПи: Отрыв 3,6.

Макс: Прекрати болтать в зонах торможения, мужик, #####!

Но если грубость в США еще можно списать на проблемы с тормозами и порой действительно несвоевременные включения Ламбьязе, то вот в Бельгии Макс совсем разошелся. На протяжении всего уик-энда ДжиПи справедливо время от времени осаждал бунтующего Ферстаппена (босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер даже сравнил инженера с Джейсоном Стэйтемом). Например, когда на 13-м круге гонки Перес первым заехал на пит-стоп:

ДжиПи: Пожалуйста, Макс, не забывай использовать голову.

Макс: Мы оба делаем это [пит-стоп], или что?

ДжиПи: Ты – просто следуешь моим инструкциям.

Макс: Нет, я хочу знать, что делают обе машины.

ДжиПи: Макс, пожалуйста, следуй моим инструкциям и доверяй им. Спасибо тебе.

Кульминация же произошла еще раньше – между вторым и третьим сегментом квалификации, в которой Ферстаппен взял поул.

Макс после Q2: Я ##### должен был ехать на два быстрых круга подряд, как говорил. Ааах...

ДжиПи: Но ты прошел дальше, Макс.

Макс после Q2: Дааа, да мне #####, если я прошел на 10-й! Это все ####### исполнение.

ДжиПи: Окей, так трек был бы на две секунды быстрее на твоем последнем круге, а ты остался бы с разряженным аккумулятором. Как бы тогда все прошло? Но давай, скажи мне, что хочешь на Q3, и мы все сделаем. Составы, топливо, план выезда.

Макс после Q3 c лучшим временем: Воу, вот это отрыв! Воу. Ну хотя бы Q3 прошел хорошо. ДжиПи, извини за то, что я был… Что я так взъелся.

ДжиПи: Медленно начинаю к этому привыкать, Макс.

Как видите, работать с голландцем действительно тяжело. Но, похоже, Ламбьязе нашел рабочий способ.

«Знаете, что в «Ф-1» здорово недооценивают? – говорит ДжиПи. – Какую важность играет честность в отношениях между гоночным инженером и пилотом. Так что и он тоже не слишком стесняется насчет возражений решениям с пит-уолл.

Я также не думаю, что Максу хотелось бы чего-то в другом стиле. Он не из тех, кто хочет ходить вокруг да около. Сразу четко и к делу. Его так растили. Его отец Йос восхитительно его натаскал. На треке мне немного переходит эта роль, через мои рабочие обязанности инженера. И наше сочетание, кажется, работает хорошо».

«Иногда мы обсуждаем что-то из «Ф-1» в командном или личных чатах, и он присылает мне такое, от чего у меня реакция: «Ух, это жесткое и смелое заявление», – рассказывал шеф симкоманды Макса Team Redline Атце Керхоф. – А вечером я вижу ровно то же слово в слово во всех мировых медиа».

Изменит ли Ферстаппен когда-нибудь свой подход? Вполне вероятно, с возрастом он будет еще менее вспыльчивым и грубым, но полностью от этого не избавится. Таков уж характер Макса – он говорил об этом еще год назад в искреннем интервью каналу Channel:

«Люди иногда думают, что я высокомерный. Но я просто очень прямолинеен, откровенен. Я знаю, чего хочу. И я сделаю все, чтобы достичь цели. Не думаю, что это высокомерие. Когда ты полностью отдаешь себя чему-то, это большая честь. Ты следуешь за целью. Я знаю, что я неидеален. Никто не идеален. Я всегда хочу становиться лучше. Примите это».

Претензия №6 – Ферстаппен уже надоел

После долгой эпохи доминирования «Мерседеса» и Льюиса Хэмилтона настала новая эра – эра Макса и «Ред Булл». Причем оказалось, что теперь даже хуже: лидеров никто не может нагнать, а напарник Ферстаппена с трудом доезжает до подиумов – то есть конкуренция в битве за победу исчезает до конца первого десятка кругов.

Даже когда побеждал Хэмилтон, были хоть какие-то намеки на борьбу: в 2017-м и 2018-м ему бросили вызов «Феррари», а до этого британец то и дело боролся со своим напарником Нико Росбергом (и в 2016-м даже проиграл ему титул). Да и доминирование Хэмилтона оказалось не таким жестким, каким могло быть: к примеру, Льюис так и не сумел хотя бы повторить достижение Феттеля и Шумахера в 13 побед за сезон.

Случай Макса – совсем другое дело. За последние два года прошло 44 гонки – Ферстаппен выиграл 34. В прошлом сезоне он одержал 15 побед, а в этом году так вообще 19 из 22-х! Причем голландец побил древнейший рекорд: Альберто Аскари выиграл 75% гонок в сезоне-1952 (6 из 8) – Макс же достиг 86,4%.

Такого доминирования еще никогда не было – это впечатляет, но на второй сезон подряд уже утомляет. Эдди Джордан (бывший владелец команды «Джордан») заговорил о проблеме еще на середине года:

«Со временем Макс Ферстаппен станет величайшим пилотом всех времен. Настолько он хорош. Должен сказать, мне не понравились последние пару гонок. Мне он [Макс] до смерти наскучил. Вот до такой степени он хорош. Из-за него все стало скучнее – даже хуже, чем в эпоху Шумахера».

В другом интервью Джордан развернул мысль:

«Я абсолютно уверен, [что талант Ферстаппена – проблема для «Ф-1»]. Честно говоря, мне ужасно скучно – но я-то уже старая кляча.

Как ни странно, наблюдать за Айртоном Сенной никогда не было скучно, потому что у него был напарник, который мог составить конкуренцию. У него был [Ален] Прост, был [Герхард] Бергер. Я всегда любил в Сенне то, что ему было без разницы, кто будет его напарником. Другими словами, он всегда хотел выступать за одну команду вместе с хорошим пилотом, способным держать его в тонусе.

Михаэль Шумахер никогда не стремился к подобному. Он всегда хотел, чтобы во всех контрактах было прописано, что именно он будет лидером.

У Макса такого нет, потому что никто не может ужиться с ним. Есть Чеко [Перес], который уже выиграл Гран-при в этом году. Он неплохой пилот, но он не того уровня. Он на ступень ниже. И в этом вся проблема. Настолько хорош этот паренек [Ферстаппен]».

Некоторым фанатам настолько надоел пилот «Ред Булл» , что они даже создали петицию об уходе Макса из «Ф-1» (ее уже удалили). По словам авторов, это также должно было наконец-то помочь Ландо Норрису из «Макларена» одержать долгожданную победу (в этом году британец шесть раз оказывался вторым).

Норрис, кстати, и сам шутил насчет доминирования Ферстаппена. По ходу сезона Ландо спросили, не хотел бы он побывать напарником №1.

«Я был бы не против подобной возможности в будущем. Возможно, Макс устал побеждать. Он может перейти в «Макларен», – ответил пилот.

Но если без шуток, то сами гонщики относятся к доминированию с пониманием. По этому поводу отлично высказался пилот «Хааса» Кевин Магнуссен:

«Будь я зрителем, мне бы все это наскучило. [Но в то же время] НБА выжила, когда доминировали «Чикаго Буллз». Тогда и даже потом люди говорили: «Ух ты, это потрясающе». Если вы настоящий фанат спорта, то вы должны ценить то, как хорошо справляется команда».

А что думает о своем доминировании сам Ферстаппен? Что ж, по смыслу его слова не особо отличаются от заявления Кевина:

«Я не думаю о том, что хорошо для «Ф-1» и не считаю происходившее плохим – мы просто были лучше всех остальных. Если люди не ценят это доминирование, они не настоящие фанаты. Они не ценят то, что люди выполняют свою работу. Тут нет ничего нового для «Формулы-1», и я мало что могу сделать с такими комментариями.

Беспокоит ли это меня? Нет. Пожалуй, было бы хуже, если бы они говорили о чем-то другом. Я наслаждаюсь своим делом и, надеюсь, продолжу этим заниматься еще какое-то время. Я не хочу останавливаться. Считаю, могу выиграть каждую гонку».

А вы как относитесь к Максу?

Фото: Instagram/kellypique; Twitter/SirLewisUpdates; Gettyimages.ru/Lars Baron, Christian Bruna, Peter Fox, Clive Mason, Mark Thompson