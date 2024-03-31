Если бы Райс выбрал «Сити» вместо «Арсенала», в АПЛ не было бы чемпионской гонки

Деклан и Родри – самые влиятельные опорники мира.

В чемпионской гонке АПЛ нет фаворита – три команды разделяет очко и незначительные отклонения в разнице голов. В гонке за лучшего игрока сезона – такая же плотная очередь. Решающее влияние, вероятно, окажет финальный отрезок (преимущество наверняка получит игрок из чемпионской команды), но претенденты уже есть.

В составе «Сити» – не самая мощная конкуренция. Де Брюйне был травмирован половину сезона, Холанд – около четверти. Джейми Каррагер в недавней колонке выделял Фодена, но даже Фила взлетел только с наступлением зимы. Родри – наиболее подходящий кандидат, если суммировать стабильность, пользу и влияние на команду. Основные аспекты, влияющие на выбор.

В «Арсенале» борьба чуть плотнее. Эдегор и Сака в топ-форме, но оба переживали спад по ходу сезона: норвежец провалил начало кампании, англичанин – конец года. Стабильно проходит дистанцию пара Салиба – Габриэл, но давайте не обманывать себя: защитникам сложнее всего выиграть награду. Первый из команды по букмекерским линиям – Деклан Райс. За него – паспорт, личный прогресс и пугающе быстрая адаптация (Родри такая даже не снилась).

Возможно, у подобных разговоров сейчас был бы другой ракурс, если бы прошлым летом Райс достался не «Арсеналу», а «Сити». Мое «задним умом все сильны» предположение – если бы Пеп забрал Деклана у «Вест Хэма», никакой чемпионской гонкой сейчас бы даже не пахло. Выбирать лучшего приходилось бы только из «Сити».

Тогда многие предполагали, что Пеп начал охоту за Райсом с одной целью – только чтобы не достался «Арсеналу». На самом деле у Гвардиолы был гораздо более четкий план, как использовать Деклана. По данным Сэма Ли из The Athletic, Пеп собирался сделать из англичанина не конкурента Родри (что многих смущало), а напарника. Конкретно – заменить с его помощью качества Гюндогана.

Как показал сезон, одной из проблем «Сити», не позволившей оторваться, стала именно нехватка достойного партнера Родри по центру поля. В требл-сезоне основными были два. Без мяча – уже ушедший из команды Гюндоган. В фазе игры с мячом – теперь травмированный каждые две-три недели Джон Стоунз.

Попытки Пепа найти напарника для Родри методом проб и ошибок слишком часто оборачивались ошибками и заканчивались уже на стадии проб. Уже летом Гвардиола убедился, что Кэлвин Филлипс – точно не вариант (зимой отправил его в аренду). По ходу сезона разочаровался в купленном из «Вулвз» Матеуше Нунеше. Мануэль Аканджи честно пытался заменить Стоунза, но даже он признал, что у Джона в гибридной роли получается намного лучше. Вероятно, ближе всех к трудоемкой задаче должен был подойти Матео Ковачич, но хорвата используют избирательно – только когда «Сити» трудно под прессингом.

Если бы Райс ушел в «Сити», «Арсенал» наверняка бы переключился бы на кого-то другого, но номером один для Артеты оставался именно Деклан. Сезон указал на главную причину. Райс – просто-напросто железный. В прошлом году основным опорником «Арсенала» был Томас Парти, но уже тогда проблемы ганца со здоровьем сильно ударили по команде. Самый яркий пример – пропущенный из-за травмы матч с «Сити» на «Эмирейтс».

В этом сезоне Парти вообще не играет. Из-за травм уже пропущено 143 дня и 26 матчей. Железное здоровье Райса выгодно отличает его на контрасте: англичанин стартовал во всех 28 матчах в АПЛ, а в Лиге чемпионов пропустил только игру с ПСВ, которая не имела значения.

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Главное впечатление от несбывшегося союза – насколько же Родри и Райс влияют на свои команды сейчас по одиночке .

У испанца в этом плане есть преимущество: выход Родри на поле – буквально гарантия, что команда не проиграет. Это правило работает на протяжении года и в сборной, и в клубе. После победы над «Ман Юнайтед» в начале марта «Родри» даже обновил рекорд Рикарду Карвалью: 58 игр без поражений с «Челси» – достижение держалось больше 16 лет.

Сам испанец объяснял, что серия связана с силой команд, за которые играет. Оценим скромность, но факты говорят за себя: без Родри «Сити» – не жилец. В этом сезоне чемпионы проиграли три раза в АПЛ – все три, когда испанец не мог им помочь. Показательно, что сейчас эти три матча – в четверке худших для «Сити» с точки зрения баланса моментов. Особенно обидно должно быть за игру первого круга с «Арсеналом», которую Родри пропускал из-за дисквалификации.

Судя по словам Пепа, он не верит, что в команде есть игрок, способный потянуть хотя бы половину качеств испанца. После игры с «Арсеналом» отмечал, что специально напичкал полузащиту игроками, которые безопасно работают с мячом – чтобы не нарываться лишний раз на контратаки. Сдерживать их без Родри – невыполнимая миссия по мнению Гвардиолы.

Про влияние Райса на «Арсенал» недавно здорово рассказывал Дэвид Орнштейн – главный спец The Athletic по трансферам, у которого есть доступ к раздевалке «Эмирейтс»:

«Давайте не будем ходить вокруг да около: Деклан Райс для «Арсенала» изменил все. Окажется ли этот фактор решающим в чемпионской гонке, мы не знаем, но он стал идеальным трансфером. Деклан – именно тот, кто был так нужен команде. Мы слышали, насколько быстро он усваивает тактические инструкции Артеты. Он голоден до побед, всегда открыт к обратной связи. Людей внутри клуба поражает, как быстро он адаптировался».

Локальное отражение влияния Райса – трансформация, которая произошла с «Арсеналом» в этом сезоне. Теперь это команда, чей главный фундамент стабильность в защите. Не в узком смысле, а буквально на каждом уровне игры без мяча. Деклан – не единственная, но очень важная причина. Ему удается и склеивать команду, и тушить мелкие возгорания, которые все же возникают.

Более того, Райс даже добавил новые краски. В «Вест Хэме» Деклану почти не приходилось прессинговать – Дэвид Мойес, как правило, предпочитал автобус. Райс показывал в этом плане только потенциал (как доказательство – матч прошлого сезона с «Арсеналом»), но после перехода стал гораздо смелее. Помогает связка с Жоржиньо, которую Артета использует в больших играх. Она развязывает руки Райсу и позволяет прессинговать наравне с атакующей группой.

Прогресс «Арсенала» виден по объему допущенных моментов у своих ворот. В прошлом сезоне были на просто хорошем уровне, если сравнивать с другими топами Европы, в этом – стали безоговорочно самой надежной командой на континенте:

Показательно, что Гвардиола и Артета даже пользуются одним термином, чтобы описать влияние Родри и Райса. В прошлом сезоне испанец рассказывал, что Пеп называет его световым маяком, который освещает путь для команды. Презентуя Райса в «Арсенале», Артета назвал Деклана «маяком, который станет навигатором для партнеров».

По словам Родри, в этой роли ему иногда слишком одиноко. Похоже, теперь точно так же думает Райс. В этом сезоне они не просто самые влиятельные опорники мира, но и еще и меняют само представление об опорниках. Несмотря на то, что сейчас конец марта, у обоих уже обновлены рекорды по гол+пас.

Трансформация Родри связана скорее с командными нуждами: полузащита навсегда осталась без Гюндогана и слишком долго оставалась без КДБ. Кому-то нужно было компенсировать атакующий потенциал. Родри не просто потянул – новая смелая роль затянула его с головой. Вот вам шокирующий факт: в этом сезоне испанец совершил 17 предголевых действий. Это второй показатель во всей АПЛ.

Фирменный прием Родри – подключения на границу штрафной. Не вторым темпом, как у Гюндогана, а скорее даже третьим. В предыдущих сезонах испанец устраивал только тизеры в важных матчах: переворачивал чемпионский матч с «Астон Виллой» и забивал в лигочемпионском финале с «Интером». В этом сезоне прием вышел на новый уровень и помогает со взломом автобусов, если все остальные инструменты «Сити» соперник уже сдержал.

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Перед трансфером Райса в «Арсенал» от него тоже ждали прогресса в атакующих показателях. Гари Невилл говорил, что именно это отделяет Деклана от попадания в класс элитных опорников. По мнению Гари, только прибавив в атаке, Райс может оправдать ценник в 100 миллионов фунтов.

Скажем прямо: уже оправдал. В недавнем интервью Sky Sports Деклан даже шутил, что пора придумать фирменное празднование – раньше в этом не было большого смысла, а сейчас голы потекли рекой и повод появился. Сам Райс объясняет, что перед ударом особо не думает, но в прогрессе есть и тактический аспект, который Деклан старательно зубрит на тренировках:

«Я много раз говорил, что моя лучшая позиция – шестерка. На ней я построил карьеру, там мне комфортнее всего. Иногда Микель просит меня сыграть восьмерку. Это ближе к чужим воротам, ближе к нашим форвардам, что позволяет мне забивать и чаще продвигаться с мячом в атаку».

Обычно такая роль достается Деклану только в тех матчах, где его напарником выступает Жоржиньо – чуть более подкованный в плане продвижения мяча. Фактически Райс превращается в своего рода Гюндогана для «Арсенала». Аналогичные по типажу подключения уже дважды трансформировались в голы:

Еще одна внезапная ниша, которую занял Райс, – стандарты. В первой части сезона Деклан дважды приносил победы через голы – причем оба раза на последних минутах. После чудотворного дубайского сбора в январе принялся за подачи с угловых. По признанию Артеты, Райс специально отрабатывал их с тренером по стандартам Николя Жовером.

Итог – феноменальный. Райс – один из лидеров топ-лиг по голевым со стандартов. Набралось уже четыре штуки – больше в Европе только у трех игроков. Кроме того, что ассисты просто греют душу Деклану, еще и помогают расшевелить соперника, который застегнулся на все застежки. Дважды подачи Райса позволяли «Арсеналу» открыть счет. Еще один похожий ассист у Райса – с игры.

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В середине февраля Пеп пытался демотивировать Родри и Райса: «Если опорники начнут получать признание Де Брюйне и Холанда, у футбола будут проблемы. Опорник никогда не должен попадать в хайлайт. Он просто должен выполнять свою работу – и точка».

Крутость Родри и Райса в том, что им скучно выполнять свою работу и только освещать путь партнерам. Попадание в хайлайты для каждого – всего лишь бонус за то, что их таланты гораздо шире банального разрушения. Очный матч – шанс приблизиться не только к чемпионству, но и награде, которая слишком часто игнорировала опорников.

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Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill; IMAGO/Andrew Yates, IMAGO/Graham Hunt, Pedro Soares/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /DARREN STAPLES / AFP