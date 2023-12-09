Эмери не тренеришка, но и не тренер для супертопов. Кто же он?

Осмысление Вадима Лукомского.

Последние семь дней – иллюстрация карьеры Унаи Эмери. В прошлое воскресенье «Астон Вилла» играла с «Борнмутом» – спаслась от поражения на 90-й минуте, явно уступив по моментам; все это в рисунке с игрой первым номером:

В среду на «Вилла Парк» приехал «Манчестер Сити». Статистику вы, наверное, уже выучили наизусть – 0 ударов у «Сити» после 11-й минуты, всего 2 удара (антирекорд в карьере Гвардиолы); 22 удара «Виллы» (повторение еще одного антирекорда для Пепа):

Оба результата неслучайны. Они характеризуют самого трудного для осмысления тренера современности. Даже в рамках одной недели Унаи Эмери невозможно свести к определению в одно слово – «тренеришка» или «тренерище». Те же достоинства, которые помогают уничтожать «Сити», мешают регулярно и уверенно обыгрывать «Борнмуты» и, что еще важнее, добиваться успехов, когда Унаи оказывается в клубах статуса «Сити».

Прошедшая неделя – ключ к разгадке тренерского парадокса Эмери. Выступая протагонистом, он либо проваливается, либо не показывает ничего выдающегося. Зато в роли андердога может претендовать на статус лучшего тренера планеты. Для успехов Эмери важно, чтобы его воспринимали как равного или даже более слабого, но точно не как топа.

Эта динамика прослеживается не только внутри матчей «Виллы», но и на дистанции всей карьеры.

● «Альмерия» – первый в истории выход в Ла Лигу и сразу 8-е место. Гениально!

● «Валенсия» – три третьих места подряд, несмотря на частые потери лидеров. Отлично!

● «Спартак» – не продержался и года. Провал!

● «Севилья» – три выигранные Лиги Европы. Гениально!

● «ПСЖ» – умудрился не выиграть Лигу 1 и влип в историю с 1:6. Провал!

● «Арсенал» – даже в более удачный первый сезон не поставил хороший рисунок игры (но делал интересные тонкие замены), во второй год довел клуб до худшего качества футбола за 23 года, что я слежу за командой. Провал!

● «Вильярреал» – Лига Европы + полуфинал Лиги чемпионов. Гениально!

● «Астон Вилла» – достижения перед глазами. Пока идет на «гениально».

Провалы – это столичные клубы, которые мыслят себя топами внутри своего чемпионата и воспринимаются таким образом другими командами. Именно в этом разрезе «Спартак» ближе к «Арсеналу» и «ПСЖ», чем к «Севилье» или «Астон Вилле». Следовательно, отлично вписывается в общую траекторию Унаи.

Успехи – провинциальные команды, где ниже ожидания, где нет суперзвезд (или считающих себя звездами) и другое восприятия команды соперниками.

В 2018-м Эмери дал интервью Марти Перарнау, в котором блестяще объяснил разные типы команд:

«В небольших клубах меньше рисков, потому что вся команда знает, что тренер главный. В больших командах основная ответственность может возлагаться на разных личностей. Мне очень понравилось, как это сформулировал Хорхе Вальдано: «В «Барселоне» лидер – Лео Месси. В «Реал Мадриде» – Флорентино Перес. А в «Атлетико» – Диего Симеоне». Игрок, президент и тренер. В каждом случае это разный тип лидерства».

Эмери важно быть в ситуации, где лидер – тренер. Как он верно замечает, в маленьких клубах без звезд – это почти всегда данность. В больших – не факт. Почему такое влияние для него жизненно необходимо? Слово Хоакину, который работал с баском в «Валенсии»:

«Эмери показывает игрокам очень много видео. Так много, что нам не хватает попкорна. Он одержим футболом. Практически болен им. Он один из лучших тренеров в моей карьере. Я горд, что проработал с ним три года, но четвертый точно не выдержал бы».

Эмери воспринимает работу с футболистами не как процесс развития их качеств и даже не как делегирование им ответственности в рамках системы, а как процесс тактического программирования. Он способен прочитать любого соперника – возможно, лучший в деле персонализированной подготовки. Но следующий шаг – доставить эту информацию в головы игроков.

«Перед каждым матчем я провожу около 12 часов за просмотром видео. Видео очень важны. Наш штаб усердно работает, чтобы игроки получили максимум информации. В идеале информация доставляется им через показательные видео. За час игроки должны понять то, что я увидел за 12», – пояснял Эмери. Футболисты должны быть скромными, ловить каждое слово и не уставать от перебора информации.

Это программирование Эмери называет «концепцией создания преимуществ». В упрощенном виде он описывает ее так: в каждой ситуации у футболиста должно быть три варианта продолжения эпизода, и только из них игрок самостоятельно выбирает оптимальный. Программирование опций Унаи берет на себя, а игрокам оставляет лишь крайне ограниченную свободу в этих рамках.

Последний аспект, который нужно учесть – не все стадии игры одинаково хорошо программируются. Позиционная оборона – самая программируемая. Здесь у Эмери всегда шик (вы же слышали про офсайдное доминирование «Виллы»?). Стандарты, прессинг и розыгрыш против прессинга – требуют больше индивидуальных настроек под каждый матч, но тоже вполне программируются. Здесь почти всегда супер – может не хватить времени и возможны редчайшие ошибки в чтении противника, но, если этого избежали, то все отлично.

Позиционная атака против автобуса – самая трудная для программирования стадия. Здесь можно задать ориентиры, но неизбежно игрокам придется брать больше ответственности на себя и импровизировать. Это идет вразрез с тем, чему Эмери учит большую часть времени. Иногда проблемы удается преодолеть, но именно в этом сценарии команды Эмери наименее убедительны. Самый верный путь к успеху – реже оказываться в таком сценарии.

Формула успеха Эмери = тренер в роли главного человека в клубе + восприимчивость игроков к тактике + правильное восприятие команды соперниками.

В топ-клубах у Унаи часто не выполнялись вообще все условия. В клубах поменьше все работало почти идеально. Особенно на первых порах, пока футболисты не устают от детализации тренера. И то, и другое логично.

Нынешняя «Вилла» – прекрасное место для реализации формулы. Нет статуса топ-клуба, но есть возможность тратить и забирать лучших (разумеется, из тех, кто не подорвет авторитет тренера). При этом в лиге все равно полно более статусных команд.

При переговорах с боссами «Виллы» Унаи привел в пример структуру «Манчестер Сити» вокруг Пепа. То есть тотальное влияние на спортивную сторону, но полное делегирование трансферных нюансов. Условия Эмери приняли, а летом завербовали ему в союзники Мончи.

В таких условиях Унаи кажется волшебником. На самом деле он скорее тактический программист (почти одно и то же, ведь программисты – волшебники нашего времени). В топ-клубах написанные им коды превращаются в вирусы. В клубах поменьше эти же алгоритмы творят чудеса. И там, и там Эмери остается собой: одержимым нулями и единицами фриком, который удивляется, что люди не всегда ведут себя как нули и единицы.

Сегодня «Астон Вилла» сыграет против «Арсенала». Одну команду Унаи преобразил, а другую – заразил.

Фото: Gettyimages/Michael Regan / Staff, Ryan Pierse / Staff, Matt McNulty / Freier Fotograf, Michael Steele / Staff; РИА Новости/Александр Вильф