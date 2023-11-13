Дуэль Родри и Палмера – красота посреди хаоса 4:4. Жалили друг друга весь этот безумный матч

А нам было весело.

32 удара, 10 явных моментов, 8 голов и почти 6 ожидаемых мячей на двоих. «Челси» и «Ман Сити» оставили столько приятных воспоминаний, что должно хватить на две недели без клубов. Чем объяснить карнавал?

Родри после матча сказал, что вообще-то «Сити» не хотел вступать в открытую дуэль, но не смог захватить контроль над игрой. Рахим Стерлинг считает, что «Челси» дал отпор за счет смелости – вместо того, чтобы отсиживаться, не боялись отвечать и тоже старались играть первым номером.

Дуэль Родри и Коула Палмера – хорошее отражение матча, в котором команды по очереди делали больно друг другу. На первый взгляд, неравнозначный выбор: один из лучших игроков мира с победным голом в финале ЛЧ против паренька, у которого нет и десяти появлений в основе на АПЛ. Но дуэль олицетворяет траекторию, в которой оказались команды прямо сейчас. Одна состоит из сформировавшихся игроков, которые пытаются пробить самый высокий потолок, другая – из коллекции молодых талантов, потенциал которых очевиден, даже несмотря на средние результаты.

Дуэль многое рассказала и о намерениях тренеров.

План Почеттино наносил вред в первую очередь Родри. Палмер был ключом к исполнению

Стиль «Челси» при Почеттино почти не меняется. В каждом матче стараются прессинговать и владеть мячом – по обоим параметрам входят в топ-3 лиги. Это два генеральных аспекта, а вот внутри могут быть точечные перестановки. Например, одна из фишек аргентинца – подкручивать розыгрыши так, чтобы вредить опорному соперника.

В этом сезоне было уже несколько таких случаев. Например, в матче с «Фулхэмом» вынуждали разрываться Жоау Пальинью – объемного опорника, за которым летом охотилась «Бавария». Против «Арсенала» доставляли проблемы Деклану Райсу. В обоих случаях ключевую роль отдавали Коулу Палмеру. Его не держали на правом фланге, а использовали именно в опорной соперника – англичанин либо смещался в середину, либо с первых минут исполнял ложную девятку.

Против «Сити» жертвой стал Родри. Целью «Челси» было вынудить испанца как можно дальше отходить из опорной. Один из приемов – опускания на левый фланг Энцо и Конора Галлахера. Родри приходилось реагировать и смещаться, чтобы не давать им свободу. Опорная в этот момент оголялась.

Наказать пытался именно Палмер. Вот пример из начала матча, когда Родри стянули во фланг. Коул точечно открывается в опорной «Сити»:

Это не единичный случай. Палмер отлично распознавал ситуации, когда пригодится его появление в опорной. Вот эпизод перед третьим голом «Челси». Родри снова пошел страховать фланг, Палмер открывается у линии штрафной. В итоге на Бернарду слишком много пространства и соперников:

Еще один ход от Почеттино – ситуативный квадрат в центре поля. Его Маурисио уже строил в игре с «Арсеналом». Похожие комбинации пытались плести и против «Сити». План не менялся – снова стянуть Родри и открыть пространство за его спиной.

Исполнителем опять был Палмер. Вот эпизод перед вторым голом «Челси». За спиной у Родри не только Коул, но и Энцо, с которым поменялся позициями Галлахер:

Идентичный эпизод в концовке первого тайма. В этот раз за спиной Родри открываются Палмер и Галлахер:

Именно розыгрыши «Челси» в центре поля Пеп назвал причиной, почему игра получилась настолько непривычной для «Сити»: «Футбол – как шахматы. Если контролируешь центр – контролируешь всю игру. У нас не получилось. Что конкретно? Не смогли сдержать их классных полузащитников. Их было слишком много».

Пеп отвечал фланговыми комбинациями. Родри наказывал Палмера по-своему

В стадии без мяча Почеттино тоже предпочитает точечные перестановки. Например, участились случаи, когда Палмера просят не защищаться до упора по флангу, а выдвигаться в давление на одну линию с нападающим. Эту деталь пытался обратить в свою пользу «Тоттенхэм» с помощью Джеймса Мэддисона – на первых минутах его движение доставляло «Челси» слишком много проблем.

Вероятно, один из мотивов у Почеттино – нежелание Палмера глубоко опускаться. Даже в матчах, в которых блистал, выключался в эпизодах, когда нужно доигрывать соперника. Палмер не ленится, но иногда теряет концентрацию. Пеп тоже намеревался на этом сыграть.

Частью его плана были сдвоенные фланги. На правом комбинировали Хулиан Альварес и Фил Фоден:

Слева были аналогичные настройки. Фланг Риса Джеймса постоянно сдваивали Жереми Доку и Бернарду:

План «Сити» неплохо описывает количество переводов на фланги. У Opta суровые требования, но даже они насчитали 5 штук. Для команды Гвардиолы – рекорд сезона. Частота тоже заслуживает внимания: в этот раз «Сити» владел мячом всего 55%, поэтому переводы намного чаще бросались в глаза.

Среди прочих за них отвечал и Родри. В этом эпизоде Джеймс просит Палмера помочь. Коул опаздывает – Родри вскрывает пасом:

Перед назначением пенальти Джеймс тоже оказался в меньшинстве. В этот раз Палмер не успел вернуться после атаки «Челси» и оставил защитника на растерзание. Родри наказал пасом в зону, где у «Сити» численный перевес:

Недоработки Палмера не были такими частыми, а фланг здорово оборонял Джеймс. В концовке первого тайма Коул начал помогать ему и даже опускался пятым защитником. Пару раз здорово сдерживал Доку – одного из лучших дриблеров лиги. Максимум, который выжал бельгиец в дуэли с Палмером, – заработанный угловой. К сожалению для Коула, «Сити» обратил его в ответный мяч перед перерывом.

Ход Почеттино спродюсировал прямую дуэль между Родри и Палмером. Она тоже повлияла на результат

Вероятно, Почеттино посчитал, что во втором тайме Палмер не потянет такой объем оборонительной работы. В перерыве поменял Коула местами с Галлахером. Конор отправился на правый край, десятку начал играть Палмер. Теперь его дуэль с Родри выражалась не косвенно, а напрямую. Фактически начали играть друг против друга:

Стартовое впечатление – решение Почеттино навредило розыгрышам «Челси». Из-за того, что Палмер постоянно находился в зоне видимости Родри, испанцу было проще сдерживать бывшего партнера по «Сити». Пожалуй, старт второго тайма – вообще лучшее время для гостей в игре. Не только повели в счете, но и контролировали соперника.

По ходу тайма Коул все же нашел способ, как навредить Родри даже в такой ситуации. Помимо умных открываний, еще и необычным образом отрывался от испанца. Не обыгрывал на дриблинге, не уходил на скорости, а выставлял перед Родри спину – выгибаясь всем телом вперед. Опорник не мог добраться до мяча.

Тут за счет тонкого приема Палмер отмахивается от Родри. В итоге продолжит движение к воротам и создаст для себя убойный момент:

Здесь Родри уже приходится внаглую фолить. Наказание – желтая для испанца:

Опорник «Сити» ответил, сыграв на слабостях Палмера без мяча. Чаще, чем в первом тайме, подключался в атаку. Для Родри уже фирменная деталь. В многочисленных интервью признавался, что именно в этом сезоне начал практиковать. Возможно, одна из причин – потеря Де Брюйне. Подключения Родри – один из приемов, который помогает замаскировать отсутствие бельгийца.

В дуэли с Палмером испанец брал за счет чтения эпизодов. Раньше соперника реагировал на подбор и оказывался первым на мяче. Тут за счет быстрой реакции добирается до отскока – в итоге отдаст Альваресу под удар:

В эпизоде с четвертым голом тоже среагировал быстрее. Повезло с рикошетом, но снова был на мяче первым:

При счете 4:3 казалось, что дуэль Родри и Палмера завершится победой более статичного полузащитника, но Коул ответил голом с пенальти. К тому моменту англичанин уже несколько минут играл одного из двух опорников «Челси». Несмотря на то, что приходилось разыгрывать из глубины, даже оттуда сумел навредить Родри.

В атаке, которая завершилась назначением пенальти, сначала здорово открылся для получения мяча, а потом вытянул из опорной Матео Ковачича. Уставший Родри уже не мог накрыть столько пространства:

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Отличный матч и отличная дуэль внутри. Сначала Родри и Палмер разыгрывали идеи тренеров, потом принялись уничтожать друг друга напрямую. Показанное здорово вписывается в их прогресс по сезону. Родри по сравнению с прошлой кампанией сильно добавил в креативе – 5,55 предударных действий против 2,84. Сейчас по этому показателю входит в топ-3 АПЛ. Неплохо для опорника.

Палмер на шесть лет младше и только начинает во взрослом футболе, но уже доказал, что обладает бешеным потенциалом. В тактическом плане Коул – шикарный инструмент в руках тренера, способный сыграть на разных позициях. В техническом предлагает огромный набор качеств. Может и вырезать тонкий пас (уже сравнивают с Озилом), и обойти соперника, и сыграть в стеночку. Против такого не устоял даже лучший опорник планеты.

Фото: East News/ADRIAN DENNIS/AFP; Gettyimages.ru/Ryan Pierse