Дуэль Родри и Палмера – красота посреди хаоса 4:4. Жалили друг друга весь этот безумный матч
А нам было весело.
32 удара, 10 явных моментов, 8 голов и почти 6 ожидаемых мячей на двоих. «Челси» и «Ман Сити» оставили столько приятных воспоминаний, что должно хватить на две недели без клубов. Чем объяснить карнавал?
Родри после матча сказал, что вообще-то «Сити» не хотел вступать в открытую дуэль, но не смог захватить контроль над игрой. Рахим Стерлинг считает, что «Челси» дал отпор за счет смелости – вместо того, чтобы отсиживаться, не боялись отвечать и тоже старались играть первым номером.
Дуэль Родри и Коула Палмера – хорошее отражение матча, в котором команды по очереди делали больно друг другу. На первый взгляд, неравнозначный выбор: один из лучших игроков мира с победным голом в финале ЛЧ против паренька, у которого нет и десяти появлений в основе на АПЛ. Но дуэль олицетворяет траекторию, в которой оказались команды прямо сейчас. Одна состоит из сформировавшихся игроков, которые пытаются пробить самый высокий потолок, другая – из коллекции молодых талантов, потенциал которых очевиден, даже несмотря на средние результаты.
Дуэль многое рассказала и о намерениях тренеров.
План Почеттино наносил вред в первую очередь Родри. Палмер был ключом к исполнению
Стиль «Челси» при Почеттино почти не меняется. В каждом матче стараются прессинговать и владеть мячом – по обоим параметрам входят в топ-3 лиги. Это два генеральных аспекта, а вот внутри могут быть точечные перестановки. Например, одна из фишек аргентинца – подкручивать розыгрыши так, чтобы вредить опорному соперника.
В этом сезоне было уже несколько таких случаев. Например, в матче с «Фулхэмом» вынуждали разрываться Жоау Пальинью – объемного опорника, за которым летом охотилась «Бавария». Против «Арсенала» доставляли проблемы Деклану Райсу. В обоих случаях ключевую роль отдавали Коулу Палмеру. Его не держали на правом фланге, а использовали именно в опорной соперника – англичанин либо смещался в середину, либо с первых минут исполнял ложную девятку.
Против «Сити» жертвой стал Родри. Целью «Челси» было вынудить испанца как можно дальше отходить из опорной. Один из приемов – опускания на левый фланг Энцо и Конора Галлахера. Родри приходилось реагировать и смещаться, чтобы не давать им свободу. Опорная в этот момент оголялась.
Наказать пытался именно Палмер. Вот пример из начала матча, когда Родри стянули во фланг. Коул точечно открывается в опорной «Сити»:
Это не единичный случай. Палмер отлично распознавал ситуации, когда пригодится его появление в опорной. Вот эпизод перед третьим голом «Челси». Родри снова пошел страховать фланг, Палмер открывается у линии штрафной. В итоге на Бернарду слишком много пространства и соперников:
Еще один ход от Почеттино – ситуативный квадрат в центре поля. Его Маурисио уже строил в игре с «Арсеналом». Похожие комбинации пытались плести и против «Сити». План не менялся – снова стянуть Родри и открыть пространство за его спиной.
Исполнителем опять был Палмер. Вот эпизод перед вторым голом «Челси». За спиной у Родри не только Коул, но и Энцо, с которым поменялся позициями Галлахер:
Идентичный эпизод в концовке первого тайма. В этот раз за спиной Родри открываются Палмер и Галлахер:
Именно розыгрыши «Челси» в центре поля Пеп назвал причиной, почему игра получилась настолько непривычной для «Сити»: «Футбол – как шахматы. Если контролируешь центр – контролируешь всю игру. У нас не получилось. Что конкретно? Не смогли сдержать их классных полузащитников. Их было слишком много».
Пеп отвечал фланговыми комбинациями. Родри наказывал Палмера по-своему
В стадии без мяча Почеттино тоже предпочитает точечные перестановки. Например, участились случаи, когда Палмера просят не защищаться до упора по флангу, а выдвигаться в давление на одну линию с нападающим. Эту деталь пытался обратить в свою пользу «Тоттенхэм» с помощью Джеймса Мэддисона – на первых минутах его движение доставляло «Челси» слишком много проблем.
Вероятно, один из мотивов у Почеттино – нежелание Палмера глубоко опускаться. Даже в матчах, в которых блистал, выключался в эпизодах, когда нужно доигрывать соперника. Палмер не ленится, но иногда теряет концентрацию. Пеп тоже намеревался на этом сыграть.
Частью его плана были сдвоенные фланги. На правом комбинировали Хулиан Альварес и Фил Фоден:
Слева были аналогичные настройки. Фланг Риса Джеймса постоянно сдваивали Жереми Доку и Бернарду:
План «Сити» неплохо описывает количество переводов на фланги. У Opta суровые требования, но даже они насчитали 5 штук. Для команды Гвардиолы – рекорд сезона. Частота тоже заслуживает внимания: в этот раз «Сити» владел мячом всего 55%, поэтому переводы намного чаще бросались в глаза.
Среди прочих за них отвечал и Родри. В этом эпизоде Джеймс просит Палмера помочь. Коул опаздывает – Родри вскрывает пасом:
Перед назначением пенальти Джеймс тоже оказался в меньшинстве. В этот раз Палмер не успел вернуться после атаки «Челси» и оставил защитника на растерзание. Родри наказал пасом в зону, где у «Сити» численный перевес:
Недоработки Палмера не были такими частыми, а фланг здорово оборонял Джеймс. В концовке первого тайма Коул начал помогать ему и даже опускался пятым защитником. Пару раз здорово сдерживал Доку – одного из лучших дриблеров лиги. Максимум, который выжал бельгиец в дуэли с Палмером, – заработанный угловой. К сожалению для Коула, «Сити» обратил его в ответный мяч перед перерывом.
Ход Почеттино спродюсировал прямую дуэль между Родри и Палмером. Она тоже повлияла на результат
Вероятно, Почеттино посчитал, что во втором тайме Палмер не потянет такой объем оборонительной работы. В перерыве поменял Коула местами с Галлахером. Конор отправился на правый край, десятку начал играть Палмер. Теперь его дуэль с Родри выражалась не косвенно, а напрямую. Фактически начали играть друг против друга:
Стартовое впечатление – решение Почеттино навредило розыгрышам «Челси». Из-за того, что Палмер постоянно находился в зоне видимости Родри, испанцу было проще сдерживать бывшего партнера по «Сити». Пожалуй, старт второго тайма – вообще лучшее время для гостей в игре. Не только повели в счете, но и контролировали соперника.
По ходу тайма Коул все же нашел способ, как навредить Родри даже в такой ситуации. Помимо умных открываний, еще и необычным образом отрывался от испанца. Не обыгрывал на дриблинге, не уходил на скорости, а выставлял перед Родри спину – выгибаясь всем телом вперед. Опорник не мог добраться до мяча.
Тут за счет тонкого приема Палмер отмахивается от Родри. В итоге продолжит движение к воротам и создаст для себя убойный момент:
Здесь Родри уже приходится внаглую фолить. Наказание – желтая для испанца:
Опорник «Сити» ответил, сыграв на слабостях Палмера без мяча. Чаще, чем в первом тайме, подключался в атаку. Для Родри уже фирменная деталь. В многочисленных интервью признавался, что именно в этом сезоне начал практиковать. Возможно, одна из причин – потеря Де Брюйне. Подключения Родри – один из приемов, который помогает замаскировать отсутствие бельгийца.
В дуэли с Палмером испанец брал за счет чтения эпизодов. Раньше соперника реагировал на подбор и оказывался первым на мяче. Тут за счет быстрой реакции добирается до отскока – в итоге отдаст Альваресу под удар:
В эпизоде с четвертым голом тоже среагировал быстрее. Повезло с рикошетом, но снова был на мяче первым:
При счете 4:3 казалось, что дуэль Родри и Палмера завершится победой более статичного полузащитника, но Коул ответил голом с пенальти. К тому моменту англичанин уже несколько минут играл одного из двух опорников «Челси». Несмотря на то, что приходилось разыгрывать из глубины, даже оттуда сумел навредить Родри.
В атаке, которая завершилась назначением пенальти, сначала здорово открылся для получения мяча, а потом вытянул из опорной Матео Ковачича. Уставший Родри уже не мог накрыть столько пространства:
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Отличный матч и отличная дуэль внутри. Сначала Родри и Палмер разыгрывали идеи тренеров, потом принялись уничтожать друг друга напрямую. Показанное здорово вписывается в их прогресс по сезону. Родри по сравнению с прошлой кампанией сильно добавил в креативе – 5,55 предударных действий против 2,84. Сейчас по этому показателю входит в топ-3 АПЛ. Неплохо для опорника.
Палмер на шесть лет младше и только начинает во взрослом футболе, но уже доказал, что обладает бешеным потенциалом. В тактическом плане Коул – шикарный инструмент в руках тренера, способный сыграть на разных позициях. В техническом предлагает огромный набор качеств. Может и вырезать тонкий пас (уже сравнивают с Озилом), и обойти соперника, и сыграть в стеночку. Против такого не устоял даже лучший опорник планеты.
- Дата проведения
- 12 ноября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
- 0:1 – 25, пенальти Холанд, 1:1 – 29 Тиаго Силва, 2:1 – 37 Стерлинг, 2:2 – 45 Аканджи, 2:3 – 47 Холанд, 3:3 – 67 Джексон, 3:4 – 86 Родри, 4:4 – 90, пенальти Палмер.
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Челси –
Санчес, Джеймс (Гюсто, 64), Тиаго Силва, Дисаси, Кукурелья, Галлахер, Фернандес (Мудрик, 64), Палмер, Кайседо (Броя, 90), Стерлинг, Джексон (Угочукву, 90).
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Гвардиол, Аканджи, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Доку (Грилиш, 59), Холанд, Альварес (Ковачич, 79).
Фото: East News/ADRIAN DENNIS/AFP; Gettyimages.ru/Ryan Pierse
- Не знаю, сэр.
- Я тоже не знаю. Научились больше этого не делать.
- Да. Сэр.
- И ещё бы знать, что мы сделали.
- Да. Сэр. Это сложно сказать
Сам матч я на 60 минуте дропнул. Потом в тик токе увидел этот момент😏
Второй Милнер подрос.
Персонально за него очень рад, прекрасный футболист, и ведь у него были сезоны, когда далеко не всё получалось в Сити (если не ошибаюсь, в сезоны 2018/19-2020/21 это были), но при этом сейчас один из ключевых футболистов.
Поч проделывает очень хорошую работу, особенно учитывая, что на месте ЛЗ у него бегает не особо умный чувак вместо Чиллуэла, Джеймс тоже пропустил достаточно, а главная надежда в атаке не сыграла ни минуты
ps: ну и конечно же - как хорош Палмер. очень жаль, что его сольный проход не закончился голом