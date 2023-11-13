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Дуэль Родри и Палмера – красота посреди хаоса 4:4. Жалили друг друга весь этот безумный матч

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А нам было весело.

32 удара, 10 явных моментов, 8 голов и почти 6 ожидаемых мячей на двоих. «Челси» и «Ман Сити» оставили столько приятных воспоминаний, что должно хватить на две недели без клубов. Чем объяснить карнавал?

Родри после матча сказал, что вообще-то «Сити» не хотел вступать в открытую дуэль, но не смог захватить контроль над игрой. Рахим Стерлинг считает, что «Челси» дал отпор за счет смелости – вместо того, чтобы отсиживаться, не боялись отвечать и тоже старались играть первым номером. 

Дуэль Родри и Коула Палмера – хорошее отражение матча, в котором команды по очереди делали больно друг другу. На первый взгляд, неравнозначный выбор: один из лучших игроков мира с победным голом в финале ЛЧ против паренька, у которого нет и десяти появлений в основе на АПЛ. Но дуэль олицетворяет траекторию, в которой оказались команды прямо сейчас. Одна состоит из сформировавшихся игроков, которые пытаются пробить самый высокий потолок, другая – из коллекции молодых талантов, потенциал которых очевиден, даже несмотря на средние результаты. 

Дуэль многое рассказала и о намерениях тренеров. 

План Почеттино наносил вред в первую очередь Родри. Палмер был ключом к исполнению

Стиль «Челси» при Почеттино почти не меняется. В каждом матче стараются прессинговать и владеть мячом – по обоим параметрам входят в топ-3 лиги. Это два генеральных аспекта, а вот внутри могут быть точечные перестановки. Например, одна из фишек аргентинца – подкручивать розыгрыши так, чтобы вредить опорному соперника. 

В этом сезоне было уже несколько таких случаев. Например, в матче с «Фулхэмом» вынуждали разрываться Жоау Пальинью – объемного опорника, за которым летом охотилась «Бавария». Против «Арсенала» доставляли проблемы Деклану Райсу. В обоих случаях ключевую роль отдавали Коулу Палмеру. Его не держали на правом фланге, а использовали именно в опорной соперника – англичанин либо смещался в середину, либо с первых минут исполнял ложную девятку. 

Против «Сити» жертвой стал Родри. Целью «Челси» было вынудить испанца как можно дальше отходить из опорной. Один из приемов – опускания на левый фланг Энцо и Конора Галлахера. Родри приходилось реагировать и смещаться, чтобы не давать им свободу. Опорная в этот момент оголялась. 

Наказать пытался именно Палмер. Вот пример из начала матча, когда Родри стянули во фланг. Коул точечно открывается в опорной «Сити»: 

Это не единичный случай. Палмер отлично распознавал ситуации, когда пригодится его появление в опорной. Вот эпизод перед третьим голом «Челси». Родри снова пошел страховать фланг, Палмер открывается у линии штрафной. В итоге на Бернарду слишком много пространства и соперников: 

Еще один ход от Почеттино – ситуативный квадрат в центре поля. Его Маурисио уже строил в игре с «Арсеналом». Похожие комбинации пытались плести и против «Сити». План не менялся – снова стянуть Родри и открыть пространство за его спиной. 

Исполнителем опять был Палмер. Вот эпизод перед вторым голом «Челси». За спиной у Родри не только Коул, но и Энцо, с которым поменялся позициями Галлахер: 

Идентичный эпизод в концовке первого тайма. В этот раз за спиной Родри открываются Палмер и Галлахер: 

Именно розыгрыши «Челси» в центре поля Пеп назвал причиной, почему игра получилась настолько непривычной для «Сити»: «Футбол – как шахматы. Если контролируешь центр – контролируешь всю игру. У нас не получилось. Что конкретно? Не смогли сдержать их классных полузащитников. Их было слишком много». 

Пеп отвечал фланговыми комбинациями. Родри наказывал Палмера по-своему

В стадии без мяча Почеттино тоже предпочитает точечные перестановки. Например, участились случаи, когда Палмера просят не защищаться до упора по флангу, а выдвигаться в давление на одну линию с нападающим. Эту деталь пытался обратить в свою пользу «Тоттенхэм» с помощью Джеймса Мэддисона – на первых минутах его движение доставляло «Челси» слишком много проблем. 

Вероятно, один из мотивов у Почеттино – нежелание Палмера глубоко опускаться. Даже в матчах, в которых блистал, выключался в эпизодах, когда нужно доигрывать соперника. Палмер не ленится, но иногда теряет концентрацию. Пеп тоже намеревался на этом сыграть. 

Частью его плана были сдвоенные фланги. На правом комбинировали Хулиан Альварес и Фил Фоден: 

Слева были аналогичные настройки. Фланг Риса Джеймса постоянно сдваивали Жереми Доку и Бернарду: 

План «Сити» неплохо описывает количество переводов на фланги. У Opta суровые требования, но даже они насчитали 5 штук. Для команды Гвардиолы – рекорд сезона. Частота тоже заслуживает внимания: в этот раз «Сити» владел мячом всего 55%, поэтому переводы намного чаще бросались в глаза. 

Среди прочих за них отвечал и Родри. В этом эпизоде Джеймс просит Палмера помочь. Коул опаздывает – Родри вскрывает пасом: 

Перед назначением пенальти Джеймс тоже оказался в меньшинстве. В этот раз Палмер не успел вернуться после атаки «Челси» и оставил защитника на растерзание. Родри наказал пасом в зону, где у «Сити» численный перевес: 

Недоработки Палмера не были такими частыми, а фланг здорово оборонял Джеймс. В концовке первого тайма Коул начал помогать ему и даже опускался пятым защитником. Пару раз здорово сдерживал Доку – одного из лучших дриблеров лиги. Максимум, который выжал бельгиец в дуэли с Палмером, – заработанный угловой. К сожалению для Коула, «Сити» обратил его в ответный мяч перед перерывом. 

Ход Почеттино спродюсировал прямую дуэль между Родри и Палмером. Она тоже повлияла на результат

Вероятно, Почеттино посчитал, что во втором тайме Палмер не потянет такой объем оборонительной работы. В перерыве поменял Коула местами с Галлахером. Конор отправился на правый край, десятку начал играть Палмер. Теперь его дуэль с Родри выражалась не косвенно, а напрямую. Фактически начали играть друг против друга: 

Стартовое впечатление – решение Почеттино навредило розыгрышам «Челси». Из-за того, что Палмер постоянно находился в зоне видимости Родри, испанцу было проще сдерживать бывшего партнера по «Сити». Пожалуй, старт второго тайма – вообще лучшее время для гостей в игре. Не только повели в счете, но и контролировали соперника. 

По ходу тайма Коул все же нашел способ, как навредить Родри даже в такой ситуации. Помимо умных открываний, еще и необычным образом отрывался от испанца. Не обыгрывал на дриблинге, не уходил на скорости, а выставлял перед Родри спину – выгибаясь всем телом вперед. Опорник не мог добраться до мяча. 

Тут за счет тонкого приема Палмер отмахивается от Родри. В итоге продолжит движение к воротам и создаст для себя убойный момент:

Здесь Родри уже приходится внаглую фолить. Наказание – желтая для испанца: 

Опорник «Сити» ответил, сыграв на слабостях Палмера без мяча. Чаще, чем в первом тайме, подключался в атаку. Для Родри уже фирменная деталь. В многочисленных интервью признавался, что именно в этом сезоне начал практиковать. Возможно, одна из причин – потеря Де Брюйне. Подключения Родри – один из приемов, который помогает замаскировать отсутствие бельгийца. 

В дуэли с Палмером испанец брал за счет чтения эпизодов. Раньше соперника реагировал на подбор и оказывался первым на мяче. Тут за счет быстрой реакции добирается до отскока – в итоге отдаст Альваресу под удар: 

В эпизоде с четвертым голом тоже среагировал быстрее. Повезло с рикошетом, но снова был на мяче первым: 

При счете 4:3 казалось, что дуэль Родри и Палмера завершится победой более статичного полузащитника, но Коул ответил голом с пенальти. К тому моменту англичанин уже несколько минут играл одного из двух опорников «Челси». Несмотря на то, что приходилось разыгрывать из глубины, даже оттуда сумел навредить Родри. 

В атаке, которая завершилась назначением пенальти, сначала здорово открылся для получения мяча, а потом вытянул из опорной Матео Ковачича. Уставший Родри уже не мог накрыть столько пространства: 

***

Отличный матч и отличная дуэль внутри. Сначала Родри и Палмер разыгрывали идеи тренеров, потом принялись уничтожать друг друга напрямую. Показанное здорово вписывается в их прогресс по сезону. Родри по сравнению с прошлой кампанией сильно добавил в креативе – 5,55 предударных действий против 2,84. Сейчас по этому показателю входит в топ-3 АПЛ. Неплохо для опорника. 

Палмер на шесть лет младше и только начинает во взрослом футболе, но уже доказал, что обладает бешеным потенциалом. В тактическом плане Коул – шикарный инструмент в руках тренера, способный сыграть на разных позициях. В техническом предлагает огромный набор качеств. Может и вырезать тонкий пас (уже сравнивают с Озилом), и обойти соперника, и сыграть в стеночку. Против такого не устоял даже лучший опорник планеты.

Челси – Манчестер Сити 4:4 (2:2, 2:2)
Дата проведения
12 ноября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 25, пенальти Холанд, 1:1 – 29 Тиаго Силва, 2:1 – 37 Стерлинг, 2:2 – 45 Аканджи, 2:3 – 47 Холанд, 3:3 – 67 Джексон, 3:4 – 86 Родри, 4:4 – 90, пенальти Палмер.
ЧелсиСанчес, Джеймс (Гюсто, 64), Тиаго Силва, Дисаси, Кукурелья, Галлахер, Фернандес (Мудрик, 64), Палмер, Кайседо (Броя, 90), Стерлинг, Джексон (Угочукву, 90).
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Гвардиол, Аканджи, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Доку (Грилиш, 59), Холанд, Альварес (Ковачич, 79).
Предупреждения:
Кукурелья (22), Палмер (23), Доку (56), Кайседо (60), Родри (72), Джексон (90), Грилиш (90), Стерлинг (90), Почеттино (90).

Фото: East News/ADRIAN DENNIS/AFP; Gettyimages.ru/Ryan Pierse

13 комментариев

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felipe89
Топ матч, что не говори. Почеттино проделывает хорошую работу. Ну и тактическая битва с Пепом - просто интересно было наблюдать, как команды стараются перестроиться, прессинг и т. д.
+22
0
+22
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red hikkikomori
- Чему мы научились, Палмер?
- Не знаю, сэр.
- Я тоже не знаю. Научились больше этого не делать.
- Да. Сэр.
- И ещё бы знать, что мы сделали.
- Да. Сэр. Это сложно сказать
+9
-1
+8
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avolida
Мне больше всего понравилось, как на 97-98 минуте Диаш, Родри, Бернарду, Грилиш что-то обсуждали. И к ним подошёл Палмер как ни в чем не бывало, подслушать😂Потом они его спровадили, а Холанд, угарая оттолкнул😭

Сам матч я на 60 минуте дропнул. Потом в тик токе увидел этот момент😏
+7
0
+7
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Evgen_Hazard
Обожаю такие разборы, спасибо за проделанную работу
+3
0
+3
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Heropontus
Жарили друг друга?!
+4
-2
+2
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Orik298
Ответ felipe89
Топ матч, что не говори. Почеттино проделывает хорошую работу. Ну и тактическая битва с Пепом - просто интересно было наблюдать, как команды стараются перестроиться, прессинг и т. д.
В лучшие годы Почеттино в Тотенхеме, МС частенько терал с ними очки. С пресингом шпор Гвардиола ничего толком не мог поделать
+2
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+2
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Сослан Бедоев
Ответ Eden Hazard
Ковачич + 15 млн все ещё кажутся высокой ценой за "ноунейма с двумя матчами в АПЛ, навязанного тупым Боули Почу"?)))
ну во первых за Сити он с 2022 под двадцатку матчей выходил на поле, а за Челси он Уже провел 9 матчей в которых ниже 7 оценку еще не получил ни разу, и дважды был лучшим игроком матча... глядя на донного Ковачича, тут скорее Сити в минусе, а не Боули
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Mr.Bean
Включив игру, увидел Бернарду на левом фланге и начал прикидывать - есть ли позиции, где португалец ещё не играл?)
Второй Милнер подрос.

Персонально за него очень рад, прекрасный футболист, и ведь у него были сезоны, когда далеко не всё получалось в Сити (если не ошибаюсь, в сезоны 2018/19-2020/21 это были), но при этом сейчас один из ключевых футболистов.
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Булат Кошкимбаев
Гачи Мучи короч
+1
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Eden Hazard
Ковачич + 15 млн все ещё кажутся высокой ценой за "ноунейма с двумя матчами в АПЛ, навязанного тупым Боули Почу"?)))
+2
-2
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*MVP*
если бы не абсолютно глупые по исполнению, а не по игре, матчи против Фореста и Виллы, а также глупейшая концовка с Арсеналом, начавшаяся с привоза Санчеса, то Челси бы уже сейчас был вполне себе высоко. я знаю, что это работает в обе стороны, но конкретно в этом сезоне Челси именно недобирает очков

Поч проделывает очень хорошую работу, особенно учитывая, что на месте ЛЗ у него бегает не особо умный чувак вместо Чиллуэла, Джеймс тоже пропустил достаточно, а главная надежда в атаке не сыграла ни минуты

ps: ну и конечно же - как хорош Палмер. очень жаль, что его сольный проход не закончился голом
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OldCityFan
Сити далек от своей лучший формы, Почеттино только строит команду, молодец, против топов его команды всегда хорошо выступали, но все же обойти Сити, Арсенала и Ливерпуль в ближайшие годы не сможет
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