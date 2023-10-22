Эксперименты «Челси» и «Арсенала»: Почеттино атаковал в стиле Де Дзерби, Артета намудрил в стиле Пепа

Вердикт Славы Палагина.

С начала сезона прошло больше двух месяцев, но Маурисио Почеттино и Микель Артета все еще в поисках оптимальных составов и идей. Дерби стало еще одним полигоном. Эксперименты «Челси» приносили больше пользы по ходу матча, но «Арсенал» все равно смог отыграться с 0:2. Оценим новые задумки тренеров.

«Челси» разыгрывал мяч как «Брайтон»: это удивило «Арсенал»

Главная неожиданность в составе «Челси» – отсутствие Николаса Джексона. Несмотря на скверную реализацию, сенегалец выходил почти на все матчи, когда был готов играть. В редких случаях, когда Джексон отсутствует, его подменяет Армандо Бройя. В этот раз албанца не было даже в заявке.

Изначально ожидалось, что впереди сыграет Рахим Стерлинг: у англичанина богатый опыт, причем как в «Ливерпуле», так и в «Сити». Почеттино удивил. Стерлинг вышел на правом краю, Михаил Мудрик расположился слева, а в нападении была сразу пара ложных девяток – Коул Палмер и Конор Галлахер. О мотивах Почеттино поведал после игры:

«Нам нужно было поменять всю структуру розыгрышей. Мы пытались добиться численного перевеса в центре поля с Палмером и Галлахером. Они должны были отходить от центральных защитников и стягивать их в полузащиту. Это оставляло бы Стерлинга и Мудрика 1-в-1 со своими соперниками».

Схематично расстановка «Челси» выглядела следующим образом. Сзади четверка защитников Густо – Силва – Колвилл – Кукурелья. Чуть выше пара опорников Кайседо – Энцо. За ними – Палмер и Галлахер, образующие в центре поля квадрат. А Стерлинг и Мудрик в качестве последней линии на флангах (Михаил не попал в кадр).

Структура полностью копирует модель, которую использует Роберто де Дзерби в «Брайтоне». У итальянца такой же квадрат в центре поля, а выше всех располагаются именно фланговые игроки – тоже с отличной скоростью и дриблингом. Гари Невиллу, разбиравшему матч на ТВ, выбор Почеттино тоже напомнил «Брайтон».

Возможно, при подготовке Почеттино вдохновлялся весенней победой «Брайтона» Де Дзерби над «Арсеналом». Тогда «Брайтон» не был безупречен в коротких розыгрышах, но добился разгрома в том числе благодаря структуре, которая выводила дриблера Киору Митому 1-в-1 с Беном Уайтом. К тому же в составе «Челси» несколько игроков, которые знакомы с идеями Де Дзерби. Это вратарь Санчес, центрдеф Колвилл и опорник Кайседо.

Из-за того, что «Челси» использовал такую систему впервые, возникали сложности. Например, часто не хватало просто смелости разыгрывать – пытались сразу выводить скоростных игроков на пространство («Брайтон» в этом плане гораздо терпеливее). По ходу тайма Почеттино даже перестраивал структуру – например, менял местами Галлахера и Энцо.

И все же позитивных моментов хватало. Одной из проблем «Арсенала» стало движение Галлахера. За него персонально отвечал Уильям Салиба, но француз метался между плотной опекой и желанием вернуться назад на позицию.

Эпизод перед пенальти: изначально Салиба опекает Галлахера, но в последний момент отходит назад. В итоге Конор легко доставляет мяч до Палмера, который тоже свободен:

Здесь Салиба тоже бросает Галлахера и опускается в защиту. В итоге Жоржиньо разрывается между двумя игроками:

В отличие от Салиба, Габриэль действовал с Палмером гораздо плотнее. Это тоже не помогало – пару раз Коул сбрасывал защитника с хвоста, быстро пасуя пяткой на партнеров. В таком случае шанс убежать получал Стерлинг.

Во втором тайме «Челси» реже разыгрывал в таком стиле. Во-первых, устраивал счет – сразу после перерыва сделали 2:0. Во-вторых, устала основная группа. Выход Джексона вместо Мудрика поменял весь подход: Палмеру пришлось сместиться на правый край. Возможно, Почеттино пытался сыграть на пространстве, которое «Арсенал» все больше отдавал: Джексон за счет скорости мог наказывать в контратаках.

Учитывая, что так «Челси» сыграл впервые, эксперименту поставим 6,5 баллов из 10. Хуже, чем мог бы «Брайтон», но для команды, которая эту идею едва ли отрабатывала (многие вернулись из сборных), получилось недурно.

Артета оригинально использовал Райса, но его качеств часто не хватало в тушении пожаров

Ответный эксперимент Артеты касался структуры позиционных атак. По ходу первого тайма основным вариантом стала модель, в которой у команды образуется ромб в первой стадии с ключевой ролью Жоржиньо. Деклан Райс не мешал и высоко поднимался в атаку – почти как Гранит Джака.

Частенько Жоржиньо опускался на место правого центрального защитника, а опорника играл ложный фулбек. В первом тайме – Александр Зинченко:

Во втором после ухода Зинченко – Такэхиро Томиясу:

Впечатления – крайне негативные. После выхода японца все это напомнило классические эксперименты Гвардиолы на поздних стадиях ЛЧ, когда идея ставится выше качеств игроков.

Пожалуй, за все время эксперимента прошла более-менее одна атака, в которой пригодилась высокая позиция Райса. Тут Деклан увел за собой на фланг Кайседо – благодаря этому «Арсенал» мог оголять опорную:

В остальном – сплошной негатив. Иногда партнеры попросту игнорировали рывки Райса и медлили с диагональю налево. Иногда качеств Деклана дико не хватало, когда «Арсенал» получал контратаку на свои ворота после очередной потери мяча.

Здесь Райс успевает вернуться, но после ускорения на 60 метров ему слишком сложно оценить ситуацию. В итоге будет удар Энцо из опорной:

А это эпизод перед вторым голом «Челси», когда страховать Уайта вынужден медленный Жоржиньо. Райс за счет рывка точно мог бы погасить ускорение Галлахера, если бы располагался пониже:

Показательно, что в середине второго тайма Артета отказался от этой структуры и вернул Райса в опорную (Жоржиньо ушел). Отчасти вынуждали счет и необходимость отыгрываться, но перестановки и агрессивные замены – признание, что идея не сработала.

Оценка – 2 из 10.

Дуэль Кукурелья vs Сака – главный индикатор матча. Букайо очнулся во втором тайме после провала в первом

Отдельной похвалы от Почеттино после матча удостоился Марк Кукурелья. До перерыва испанец в агрессивной манере сдерживал Букайо Саку. Тот только вернулся после травмы, но предельно опасен в любом состоянии. Особенно с богатым арсеналом инструментов.

В первом тайме Кукурелья был особенно хорош в классических дуэлях 1-в-1. За тайм умудрился собрать 5 успешных отборов. Четыре из них – конкретно против Сака, который традиционно хорош в дриблинге. Отдельной похвалы заслуживает разнообразие эпизодов: испанец отбирал и со спины, и когда надо догонять на скорости, и встречая лицом к сопернику.

Но и респект Букайо: не опустил руки, а продолжал пытаться. Да, в индивидуальных дуэлях Кукурелья часто побеждал, но Сака смог ответить другими приемами и принести пользу команде.

Тут оторвался от Кукурельи за счет скорости – в итоге сорвал опеку и получил опасную передачу в штрафной:

Здесь выставил корпус и заставил Кукурелью сфолить – «Арсенал» выжал полумомент со стандарта:

Голевой пас Букайо, позволивший вырвать ничью, – еще один пример широты качеств. Сака не стал идти в лицевую под очередную дуэль с Кукурельей, а сместился чуть назад под фирменный навес на дальнюю.

Учитывая кошмары «Арсенала» на левом краю, возвращение Букайо в игру было вдвойне необходимо.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; East News/JUSTIN TALLIS / AFP