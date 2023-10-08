Артета виноват в травме Сака? Какие варианты на «Сити», если он не сыграет?

Вадим Лукомский – о дилемме Артеты.

Во вторник Букайо Сака заменили на 34-й минуте матча Лиги чемпионов против «Ланса». «Он что-то почувствовал в области ахилла, ему было некомфортно продолжать», – пояснил Микель Артета.

Возможное отсутствие лидера (или участие, но с рисками и без полной готовности) предсказуемо стало центральной темой перед встречей с «Манчестер Сити».

Как так получилось и какие варианты есть у «Арсенала»?

Сака играл без ротации почти два года. Решения Артеты в последние недели были рискованными

В этом сезоне Сака обновил клубный рекорд «Арсенала» по количеству матчей АПЛ подряд. Сейчас счетчик на 87.

Почти два года вингер обходился без травм. Серия началась в мае 2021-го. С тех пор Букайо выбывал лишь однажды – летом на 5 дней, что затронуло только игру сборной Англии. Вместе с потрясающей стабильностью это приводило к неизменным выходам на поле в матчах АПЛ. Редчайшие пропуски были, но не из-за повреждений и в менее важных турнирах.

Артета стал относиться к феноменальной готовности Букайо как к должному и даже говорил: «Посмотрите на топ-игроков. Они играют 70 матчей за сезон, каждые три дня – и в таком графике они делают разницу, выигрывают матчи. Если хочешь быть топом, нужно уметь так. Это возможно. Ни один фитнес-тренер не переубедит меня в обратном. Я наблюдаю это собственными глазами. 72 матча, 50 голов. Игроки не забивают 50, сыграв только в 38 встречах. Это невозможно».

Артета сформулировал эту мысль, именно отвечая на вопрос про Сака (нужна ли ему пауза – спрашивали год назад, хе-хе). Даже на том этапе высказывались справедливые опасения по поводу перегрузки организма в таком возрасте. То есть даже если принять за данность слова Микеля, точно ли их можно применить к молодому футболисту, а не игроку на пике карьеры? Увы, есть много печальных примеров: для болельщиков «Арсенала» самый памятный – Джек Уилшер.

Критики также ссылаются на исследования FIFPro (мировой профсоюз футболистов). Во-первых, цифры Артеты не сходятся: 72 матча – это не норма топ-футболистов, а предел, которого достиг только Бруну Фернандеш (в аномальный год с ЧМ в середине сезона). Весенняя форма португальца – скорее аргумент в пользу того, что такой график не подвластен даже лучшим, а не в пользу того, что так надо загонять каждого, кто претендует на топ-статус.

Во-вторых, в отчете есть основанные на большом массиве данных и мнении экспертов в области спортивной науки рекомендации. Главные из них – не больше 55 матчей за сезон (включая сборные) и пауза между сезонами 28 дней (в идеале – 42 дня).

Об этом в контексте перегруженности календаря регулярно говорят тренеры команд АПЛ, включая Артету. Но в частном случае это не мешает Микелю давать максимальную нагрузку лидеру. Это необязательно плохо. В клубе знают организм Букайо и понимают его особенности – не факт, что его правильно оценивать по усредненным рекомендациям. Просто зафиксируем, что подход всегда был таким. И всегда вызывал критику и сомнения со стороны.

Совсем ужасной ситуация стала в последние недели. Одно дело – споры о распределении нагрузок, когда игрок здоров. Другое – систематические и неоправданные риски здоровьем, когда у него уже есть микротравмы.

В дерби против «Тоттенхэма» Сака несколько раз сигнализировал Артете, что ему трудно продолжать, но оставался на поле до 96-й минуты. Букайо захромал после стыка на 76-й:

Потом еще сильнее получил по ногам на 89-й:

Покинул поле только на 96-й после нескольких попыток разбегаться:

Участие в матче против «Борнмута» было под сомнением из-за полученного с «Тоттенхэмом» повреждения. Артета рискнул. Сака вышел в старте и находился на поле до 76-й минуты. Букайо ушел, хромая и не сразу (была традиционная попытка вернуться в игру):

Самое вопиющее: в этом матче команда вела 3:0 с 53-й минуты. Замена Сака просилась, даже если бы он играл полностью здоровым – отличная возможность дать отдых. С таким багажом Сака подошел к встрече с «Лансом». Перед игрой его участие опять было под вопросом. Артета снова рискнул, но в этот раз Сака не продержался даже тайма.

Часто у нас недостаточно информации, чтобы обвинить тренера в травме или, наоборот, снять с него всю вину, но в этом случае вопросы к Микелю кажутся ну совсем очевидными. Большим везением был бы альтернативный сценарий, в котором последовательные риски не приводят к беде. Не пронесло.

Кто может заменить Сака?

Ценность Сака в том, что он дает три типа угрозы – смещения под индивидуальные действия (классика инвертированных вингеров); комбинации на фланге и в опорной (здесь умения умножаются на химию с Мартином Эдегором); игра на пространстве и 1-в-1. Это редкое сочетание, а у Букайо еще и все качества либо на топ-уровне, либо близки к нему.

«Сака – захватывающий игрок. Мы знаем, что он способен сыграть на четырех-пяти позициях. Он уже сыграл за «Арсенал» и левым вингером, и правым вингером, и латералем, и левым защитником. Думаю, играть чистым левым защитником ему будет трудновато, а вот в любой из более атакующих позиций он очень хорош», – рассуждал Гарет Саутгейт.

В нынешнем «Арсенале» он всегда играет на правом фланге, но на практике несколько ролей, выбирая верное оружие под конкретного соперника. В материале The Athletic тренер Сака в академии «Арсенала» Грег Линкольн рассказывал о его формировании: «Мы распознали в нем универсальность и специально сделали так, чтобы он поиграл на разных позициях. Букайо попробовал все позиции, кроме вратарской. С 14 лет и до перехода в первую команду он много играл слева (в том числе в защите)».

«У него всегда была отличная скорость. Но сильнее впечатляет его умение превращать ее в механизмы для игры на звездном уровне. У него от природы высокий футбольный интеллект. Такой интеллект либо есть, либо нет. Сака развивается во всех аспектах. При навесах он делает все осмысленно и нацелено вырезает передачу на партнера, он замечает возможности для пасов вразрез и ситуации для игры в стеночку. Меня восхищает многообразие его приемов», – комплименты от легенды «Арсенала» Лиама Брэди.

Артета в прошлом сезоне тоже отмечал уникальный набор качеств Букайо, но подчеркнул, что в первую очередь ценит его за невероятную стабильность. «Если мне нужно выделить одного игрока в команде по способности выигрывать матчи, выберу Сака. Немногие способны на подобное», – говорил тренер.

Итого: Сака – это игрок, который сочетает несколько ролей; своевременно переключается между ними, чтобы нанести сопернику максимум ущерба; дополняет это потрясающей стабильностью; может выиграть матч за счет топ-эпизода. Это описание передает его важность для команды и соблазны для тренера. Диапазон умений упрощает тактическую подготовку – с ним в составе не нужно выбирать между разными качествами, расставлять приоритеты в этой зоне. Получаешь все, в том числе возможность переключения режима по ходу встречи.

Такого многообразия талантов нет у потенциальных сменщиков Сака (даже без учета работы без мяча, в которой Букайо тоже топ – может садиться пятым защитником, а может начинать давление в роли прессинг-форварда). Читерский набор умений Букайо относительно других претендентов на позицию удобно проиллюстрировать через диаграмму Венна:

Здесь три важных для атаки «Арсенала» направления. Игра на пространстве и 1-в-1 – умение применять скорость и дриблинг, если соперник оставляет свободные зоны или «Арсенал» создает изоляции. Смещения в центр с мячом под левой ногой – классический маневр инвертированных вингеров, дальше удобно либо бить, либо обострять. Комбинации – это взаимодействия с Эдегором и Уайтом в треугольнике.

В составе «Арсенала» есть футболисты с двумя типами угрозы, но полный набор только у Сака. Коротко пройдемся по каждому варианту:

● Рис Нелсон – правша, даст ширину и может терзать соперника 1-в-1, но не предоставит смещений в центр и комбинаций.

● Фабиу Виейра – может смещаться в середину в манере Букайо и плести комбинации (хотя без химии с Эдегором на уровне Сака), но не обладает нужной скоростью и качествами для игры 1-в-1.

● Леандро Троссард – весьма хорош в комбинациях; может смещаться в центр с правого фланга, так как обладает отличным ударом с двух ног, но креативить удобнее с правой. Все-таки позиция Сака ему не очень подходит. Также вряд ли даст ширину.

● Габриэл Жезус – хорошо комбинирует, способен открываться на пространстве, обыгрывать на дриблинге, но нужного типа смещений не даст из-за правой ноги. К тому же его отсутствие на основной позиции – большая проблема.

Значит ли это, что Букайо нужно всегда использовать? Нет. Сака правда сильно облегчает жизнь Артете. С ним не нужно выбирать набор качеств под конкретного соперника. В альтернативном сценарии нужно расставлять тактические приоритеты в этой зоне. Команда становится слабее и предсказуемее. Но в календаре точно есть матчи, где соперник выглядит не так грозно, а приоритеты на правом фланге заранее понятны. В таких встречах можно жертвовать вариативностью и давать отдых Сака.

Чего ждать против «Сити»?

Самый вероятный сценарий – возвращение Сака к матчу и готовность Артеты рискнуть (в этот раз это более оправдано, учитывая соперника). Большим намеком стала широкая улыбка Микеля на пресс-конференции в пятницу:

«Он рассматривается. Все, что могу сказать. Я не доктор. Они мне так отвечают», – пояснил испанец. Еще один косвенный намек – включение Сака в состав сборной Англии. Артета подтвердил, что общался с Гаретом Саутгейтом по этому вопросу.

В случае, если Сака все же не сыграет, фаворитом на место кажется Фабиу Виейра. Он заменил Букайо в матче с «Лансом» и, пожалуй, наиболее близок к Сака по набору качеств (из вариантов, которые есть у «Арсенала»).

В случае акцента на дриблинге мог бы выйти Рис Нельсон, но вряд ли это хорошая идея против «Сити», так как крайне защитники Пепа особенно хороши 1-в-1. Такой сценарий сделает «Арсенал» предсказуемее и не даст очевидных плюсов. Другие опции кажутся более маргинальными: пожалуй, Жезус и Троссард нужнее на других позициях.

Конечно, нельзя исключать внезапный эксперимент от Микеля, но при прочих равных расклад такой: приоритетный вариант – выход Сака; запасной – замена Сака Виейрой; любой другой вариант будет выглядеть интригующим сюрпризом Артеты.

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Фото: Gettyimages.ru/Marc Atkins, Alex Pantling; East News/Nigel Keene / Gigi Soldano / DPPI via AFP; IMAGO/Gary Oakley/Global Look Press