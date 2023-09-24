15 комментариев

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Мэддисон – новая звезда «Тоттенхэма». Его папа сам резал и постил хайлайты сына на ютубе (кумира Гаскойна тоже)

Джеймс Мэддисон Джеймс Мэддисон
Эндж Постекоглу Эндж Постекоглу
Тоттенхэм Тоттенхэм
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Пол Гаскойн Пол Гаскойн
Футбол Футбол

Два ассиста с «Арсеналом».

Джеймс Мэддисон заметен в хайлайтах северолондонского дерби (2:2). 

Сначала плохое: он не засек налетевшего сзади Габи Жезуса и потерял мяч в штрафной. «Арсенал» не забил, а Мэддисон исправился двумя голевыми передачами на Сона.

Быть в нарезке ярких моментов Джеймсу привычно с детства.

Когда ему было девять, отец завел канал на ютубе. Важные шаги в карьере сына Мэддисон-старший публично фиксировал: выкладывал хайлайты

Канал можно найти по слову gazmaddy в поиске  – это отсылка к прозвищу Gazza Пола Гаскойона, любимого футболиста Гари Мэддисона. Там 508 подписчиков и шесть видео. Последнее загрузили четыре года назад. Новичок «Тоттенхэма» шутил, что обновлениям мешают строгие видеоправила Премьер-лиги.

На самом первом видео, фиксирующем путь Мэддисона от детских футбольных площадок до местного «Ковентри», почти 54 тысячи просмотров.  

«Возможно, вам лучше не смотреть все это – решите, что я ужасен!

Папа – графический дизайнер, хорошо разбирается в компьютерах и всем таком. Были и другие ролики, в основном – про Газзу [Гаскойна]», – вспоминал Мэддисон.

Перейдя в «Тоттенхэм», Джеймс стал чуть ближе к кумиру семьи – Гаскойн провел на «Уайт Харт Лейн» четыре года. «Шпоры» присматривались к Мэддисону, тогда 18-летнему игроку «Ковентри», еще в 2015-м. Но выбрали Деле Алли, хотя был вариант подписать сразу двоих.

Из современных звезд Премьер-лиги Мэддисон восторгался Уэйном Руни, Давидом Сильвой и Филиппе Коутиньо.

«В «Тоттенхеме» всегда были игроки такого типа. Креативный полузащитник, готовый развлекать зрителей. Вроде Кристиана Эриксена. После его ухода такого футболиста, пожалуй, не было. Вижу себя в этой категории. Необязательно по уровню. По типажу», – рассуждал Мэддисон.

Уход Харри Кейна освободил для Джеймса десятый номер – классический атрибут плеймейкера. Остальное обеспечил тренер Эндж Постекоглу, вернувший «Тоттенхэму» улыбки и веселье.

Мэддисон стартует в тройке полузащитников слева, но обладает безграничной свободой. По ходу матча его можно застать на позиции «десятки», «восьмерки» и «шестерки», куда Джеймс опускается для разгона атак из глубины. Творчество Мэддисона сопровождается подстраховкой от опорника Ива Биссумы и двух заходящих в центр поля фулбеков Педро Порро и Дестини Удоджи.

Постекоглу вручил Мэддисону пульт управления и создал все условия: «Тоттенхэм» – самая бьющая команда Премьер-лиги, владение мячом переваливает за 60% (пятые в лиге). У обновленных «шпор» атакующая идентичность, которой Мэддисон очень подходит.

Цифры подтверждают, насколько это удачный союз:

● В шести турах АПЛ Мэддисон собрал 2+4. Больше – лишь у Эрлинга Холанда и Мохамеда Салаха;

● Мэддисон в топ-3 по xA (ожидаемые ассисты) – после Бруну Фернандеша и Салаха;

● Джеймс – четвертый по созданным моментам и по встречам с мячом в финальной трети.

Хватило трех матчей, чтобы у Постекоглу спросили: покупка Мэддисона за 40-45 миллионов фунтов – самая выгодная сделка лета?

«Самая выгодная за 45 миллионов… В каком мире ты живешь, приятель? Но я понял, о чем речь. Когда мы заполучили его, не было человека счастливее меня», – ответил Эндж.

Австралиец подчеркнул роль Мэддисона в перестройке «Тоттенхэма», назначив новичка вице-капитаном. 

Похожие качества в Мэддисоне видел и Брендан Роджерс в «Лестере». Перед тренировками они вместе смотрели футбольные каналы, обсуждали игру. Роджерсу нравились умные вопросы от Джеймса, разговоры о тактике и готовность подстраиваться под разные формации.

Единственную проблему Мэддисона в «Тоттенхэме» раскрыл Дэниел Леви. Президент «шпор» предупредил: «Джеймсу нужно усвоить, что нельзя приезжать на тренировочную базу на красной машине. Я уже сказал ему. Он привыкнет». 

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Месть дня: Сака украл празднование Мэддисона, Джеймс обыграл его перед ассистом. Жаркое дерби «Арсенала» с «Тоттенхэмом»

Фото: Gettyimages.ru/Stephen Pond, Julian Finney, Ryan Pierse

15 комментариев

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feelsOKAYman
Ни слова про награду Герой Рунета 2009, ни слова про карьеру на Твиче, какой смысл от статьи....
+41
-2
+39
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server1ucker
Это все прекрасно конечно... но торт то зачем надо было насиловать?
+20
0
+20
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Розе Ротенбергино
Так вот, кто хайлатер стримов Короля
+16
-1
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раскаявшийся жиробас
Выгнали из Сербии и пошло дело, красава, вот таким и должен быть мужчина честной судьбы
+11
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JFT96
Настоящий герой, продолжать карьеру с хроническим геморроем достойно уважения 💪💪
+9
0
+9
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che_guevara
Подлечил геморрой, перешёл в ТТХ, бросил пить (снова)
+7
0
+7
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Postiga Zubatque
всё никак не начну играть за химки после перехода из лечче
+5
0
+5
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Владислав Сабельников
Хайлайтер- это отец Илюхи? Новость года, не иначе
+4
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Юрий Поляков
Топ покупка для Тоттенхэма 👍
+4
-1
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XXXVI
Можно лишь пожелать не переставить зажигать на старфилдах Англии!
+3
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che_guevara
Ответ Postiga Zubatque
всё никак не начну играть за химки после перехода из лечче
Просто надо было переходить в Ангушт или Глостер
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Postiga Zubatque
Ответ che_guevara
Просто надо было переходить в Ангушт или Глостер
лучше в ФК Андорра
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Пол Ганарара:
Никита Киселёв, хватит абузить эту тему
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