9 комментариев

Харри Кейн ушел из «Тоттенхэма». Трансферная сага с «Баварией» растянулась на два месяца и напоминала сериал: неспешное начало, постепенное наращивание динамики, которое притягивало зрителей, и концовка, где количество сюжетных поворотов зашкаливало. Трансфер Кейна был «полностью согласован» и «близок к срыву» несколько раз. Даже после Here we go от Фабрицио Романо сага продолжилась.

Возможно, она продлилась бы еще дольше, если бы не дедлайн, установленный самим Кейном: клубы должны были договориться до первого матча «Тоттенхэма» в АПЛ. Информация по финальной цене разнится: Флориан Плеттенберг (немецкий журналист близкий к «Баварии») писал про 100+10 млн евро, Романо про 100+20, Аласдер Голд (английский журналист близкий к «Тоттенхэму») про 100+20 млн фунтов. Разница существенная, но важнее, что каждый получил от этой сделки то, что хотел. «Бавария» – элитного форварда, «Тоттенхэм» – максимум возможных денег, Кейн – новый вызов и борьбу за трофеи.

Кейн прочно ассоциируется с «Тоттенхэмом». Видеть его в футболке другого клуба в другой лиге непривычно. Но это только на первых порах. Уход Кейна был неизбежен, а у болельщиков «Тоттенхэма» было время к этому подготовиться . Вопрос заключался в том, уйдет ли он этим летом за деньги (и точно за пределы АПЛ) или следующим бесплатно (и, возможно, останется в АПЛ). После трансфера Дэниэл Леви сказал, что Харри предложили два новых соглашения: долгосрочное и краткосрочное. Сэми Мокбел из Daily Mail писал, что Кейну давали больше 400 тысяч фунтов в неделю и позицию в клубе после завершения карьеры. Инсайдеры со Spurscommunity говорили, что краткосрочная сделка включала опцию выкупа.

Кейн отказался продлевать контракт. Это тоже было ожидаемо. Харри всегда декларировал, что ему важны амбиции и борьба за трофеи, и уже в 2021-м открыто просился в «Манчестер Сити». У Леви было два года, чтобы исправить ситуацию, но он их потратил на попытку добиться успеха с текущим составом с помощью приглашения Антонио Конте и постепенной перестройки. То, что Леви сделал этим летом – изменение стиля вместе с резким обновлением состава – нужно было делать два года назад или даже раньше. По сути, эти два года были потеряны, и именно это сделало уход Кейна неизбежным.

В краткосрочной перспективе уход Харри будет болезненным. Пока система Постекоглу не отработана в полной мере, Кейн мог бы прикрывать ее недостатки и стать решением сразу нескольких проблем: помогать с заполнением зон, продвижением мяча и выходом из-под прессинга. С учетом нового стиля «Тоттенхэм» будет больше времени владеть мячом и проводить на чужой трети, активно задействовать фланги, а значит нужен форвард штрафной. Кейн в этой роли один из лучших в мире, и он смог бы находиться у ворот гораздо больше, чем в последние годы. Реализация – отдельный бонус Кейна, по ней болельщики будут особенно скучать.

StatsBomb недавно поделился статистикой: за период с 2015-го по 2023 год Кейн забил в АПЛ 125 голов из штрафной с 98.7 xG и 33 гола из-за штрафной с 22.2 xG (статистика была бы еще лучше, если бы Харри не бил штрафные). Реализацию Кейна вспоминать будут еще долго. И следующего нападающего непременно будут сравнивать с ним.

Новый тренер Эндж Постекоглу признавался: подписывая контракт, он понимал, что Кейн уйдет. «В Премьер-лиге и во всем мире не найдется тренера, который не хотел бы видеть его в своей команде. Такова реальность. Нельзя говорить, что его нахождение мешало клубу добиться успеха. Я не верю в это. Я просто думаю, что он сделал все возможное, чтобы добиться успеха здесь, но по ряду причин у него не получилось. Что мы знаем об этой игре, так это то, что очень, очень, очень редко кто-то один становится решающим фактором.

Как правило, это коллектив. У нас есть возможность создать коллектив, который принесет успех, и по-прежнему нужны выдающиеся личности, по-прежнему нужны лучшие игроки, и это не меняется», – обозначил австралиец.

Уход Кейна – проблема, но в этом можно найти и плюсы. И для клуба, и для системы Энджа, особенно в долгосрочной перспективе. Постекоглу подчеркивал, что «Тоттенхэм» не будет пытаться заменить Кейна напрямую. Во-первых, это невозможно, а во-вторых, для тренера важна гибкость атаки, он хочет создать подвижную атакующую группу , и сейчас появилась отличная возможность это сделать. Формально Кейна заменяет Ришарлисон, а на пресс-конференции перед «Брентфордом» Постекоглу сказал, что рассматривает на этой позиции и Сона: «Я не стал бы исключать такой возможности. Я давно знаю Сонни и наблюдаю за развитием его карьеры. Несомненно он может играть центрфорварда, особенно при нашем стиле игры. Тут и кроются нюансы. У тренеров есть разные способы выстраивать свои команды. В некоторых Сонни не смог играть в центре нападения. Но с учетом того, как играем и как собираемся играть мы, я определенно вижу в нем центрального нападающего».

По части игры в штрафной Ришарлисон и Сон не сравнятся с Кейном, но по рывкам в свободные зоны и за спины лучше уже бразилец и кореец. Еще два компонента важных в системе Постекоглу, в которых «Тоттенхэм» должен прибавить без Кейна – интенсивность и эффективность прессинга и контрпрессинга . В последние годы Кейна все чаще освобождали от оборонительной работы, он меньше вовлекался в давление. И сейчас команда сможет давить агрессивнее, а это еще один источник моментов.

Возраст Кейна – тоже важная деталь при рассмотрении нового проекта. Сейчас Постекоглу только начинает выстраивать команду. И если все сложится удачно, она выйдет на пик через два-три года. К тому моменту Кейну будет уже 32-33. Скорее всего он будет держать себя в отличной форме, забивать, но динамика и интенсивность игры будут падать, и тренеру придется идти на сложные компромиссы, чтобы совместить на поле звездного форварда и командную динамику.

Общая реализация команды однозначно упадет, но взамен «Тоттенхэм» может получить больше: за счет гибкости и дисциплины, более интенсивного и слаженного прессинга атака будет вариативнее. На дистанции это ценее, чем суперреализация.

Уход Кейна несет в себе очевидные минусы и плюсы. Терять такого игрока было бы тяжело для любой команды, потому что замена один в один невозможна, нужно перестраивать всю систему . Но «Тоттенхэм» и нанял Постекоглу для перезагрузки, с Кейном или без него. Задача Энджа не меняется, и уход Кейна сейчас, возможно, делает задачу даже проще. Можно сразу начать все с чистого листа и через год не придется снова перестраивать команду, заточенную на Кейна. В этом кроется дополнительный интерес (за строительством нового всегда интересно наблюдать) и новые возможности.

Кейн не только символ «Тоттенхэма» последнего десятилетия, но и символ перемен. Появление Кейна в стартовом составе «Тоттенхэма» было показателем трансформации команды под руководством Маурисио Почеттино. Уход Харри из «Тоттенхэма» – предвестие перестройки Энджа Постекоглу.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke, Julian Finney, Paul Childs, Eric Alonso