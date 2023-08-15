9 комментариев

Я болею за «Тоттенхэм» и буду скучать по Кейну, но рад определенности. Теперь – полная перестройка
Харри Кейн ушел из «Тоттенхэма». Трансферная сага с «Баварией» растянулась на два месяца и напоминала сериал: неспешное начало, постепенное наращивание динамики, которое притягивало зрителей, и концовка, где количество сюжетных поворотов зашкаливало. Трансфер Кейна был «полностью согласован» и «близок к срыву» несколько раз. Даже после Here we go от Фабрицио Романо сага продолжилась.
Возможно, она продлилась бы еще дольше, если бы не дедлайн, установленный самим Кейном: клубы должны были договориться до первого матча «Тоттенхэма» в АПЛ. Информация по финальной цене разнится: Флориан Плеттенберг (немецкий журналист близкий к «Баварии») писал про 100+10 млн евро, Романо про 100+20, Аласдер Голд (английский журналист близкий к «Тоттенхэму») про 100+20 млн фунтов. Разница существенная, но важнее, что каждый получил от этой сделки то, что хотел. «Бавария» – элитного форварда, «Тоттенхэм» – максимум возможных денег, Кейн – новый вызов и борьбу за трофеи.
Кейн прочно ассоциируется с «Тоттенхэмом». Видеть его в футболке другого клуба в другой лиге непривычно. Но это только на первых порах. Уход Кейна был неизбежен, а у болельщиков «Тоттенхэма» было время к этому подготовиться. Вопрос заключался в том, уйдет ли он этим летом за деньги (и точно за пределы АПЛ) или следующим бесплатно (и, возможно, останется в АПЛ). После трансфера Дэниэл Леви сказал, что Харри предложили два новых соглашения: долгосрочное и краткосрочное. Сэми Мокбел из Daily Mail писал, что Кейну давали больше 400 тысяч фунтов в неделю и позицию в клубе после завершения карьеры. Инсайдеры со Spurscommunity говорили, что краткосрочная сделка включала опцию выкупа.
Кейн отказался продлевать контракт. Это тоже было ожидаемо. Харри всегда декларировал, что ему важны амбиции и борьба за трофеи, и уже в 2021-м открыто просился в «Манчестер Сити». У Леви было два года, чтобы исправить ситуацию, но он их потратил на попытку добиться успеха с текущим составом с помощью приглашения Антонио Конте и постепенной перестройки. То, что Леви сделал этим летом – изменение стиля вместе с резким обновлением состава – нужно было делать два года назад или даже раньше. По сути, эти два года были потеряны, и именно это сделало уход Кейна неизбежным.
В краткосрочной перспективе уход Харри будет болезненным. Пока система Постекоглу не отработана в полной мере, Кейн мог бы прикрывать ее недостатки и стать решением сразу нескольких проблем: помогать с заполнением зон, продвижением мяча и выходом из-под прессинга. С учетом нового стиля «Тоттенхэм» будет больше времени владеть мячом и проводить на чужой трети, активно задействовать фланги, а значит нужен форвард штрафной. Кейн в этой роли один из лучших в мире, и он смог бы находиться у ворот гораздо больше, чем в последние годы. Реализация – отдельный бонус Кейна, по ней болельщики будут особенно скучать.
StatsBomb недавно поделился статистикой: за период с 2015-го по 2023 год Кейн забил в АПЛ 125 голов из штрафной с 98.7 xG и 33 гола из-за штрафной с 22.2 xG (статистика была бы еще лучше, если бы Харри не бил штрафные). Реализацию Кейна вспоминать будут еще долго. И следующего нападающего непременно будут сравнивать с ним.
Новый тренер Эндж Постекоглу признавался: подписывая контракт, он понимал, что Кейн уйдет. «В Премьер-лиге и во всем мире не найдется тренера, который не хотел бы видеть его в своей команде. Такова реальность. Нельзя говорить, что его нахождение мешало клубу добиться успеха. Я не верю в это. Я просто думаю, что он сделал все возможное, чтобы добиться успеха здесь, но по ряду причин у него не получилось. Что мы знаем об этой игре, так это то, что очень, очень, очень редко кто-то один становится решающим фактором.
Как правило, это коллектив. У нас есть возможность создать коллектив, который принесет успех, и по-прежнему нужны выдающиеся личности, по-прежнему нужны лучшие игроки, и это не меняется», – обозначил австралиец.
Уход Кейна – проблема, но в этом можно найти и плюсы. И для клуба, и для системы Энджа, особенно в долгосрочной перспективе. Постекоглу подчеркивал, что «Тоттенхэм» не будет пытаться заменить Кейна напрямую. Во-первых, это невозможно, а во-вторых, для тренера важна гибкость атаки, он хочет создать подвижную атакующую группу, и сейчас появилась отличная возможность это сделать. Формально Кейна заменяет Ришарлисон, а на пресс-конференции перед «Брентфордом» Постекоглу сказал, что рассматривает на этой позиции и Сона: «Я не стал бы исключать такой возможности. Я давно знаю Сонни и наблюдаю за развитием его карьеры. Несомненно он может играть центрфорварда, особенно при нашем стиле игры. Тут и кроются нюансы. У тренеров есть разные способы выстраивать свои команды. В некоторых Сонни не смог играть в центре нападения. Но с учетом того, как играем и как собираемся играть мы, я определенно вижу в нем центрального нападающего».
По части игры в штрафной Ришарлисон и Сон не сравнятся с Кейном, но по рывкам в свободные зоны и за спины лучше уже бразилец и кореец. Еще два компонента важных в системе Постекоглу, в которых «Тоттенхэм» должен прибавить без Кейна – интенсивность и эффективность прессинга и контрпрессинга. В последние годы Кейна все чаще освобождали от оборонительной работы, он меньше вовлекался в давление. И сейчас команда сможет давить агрессивнее, а это еще один источник моментов.
Возраст Кейна – тоже важная деталь при рассмотрении нового проекта. Сейчас Постекоглу только начинает выстраивать команду. И если все сложится удачно, она выйдет на пик через два-три года. К тому моменту Кейну будет уже 32-33. Скорее всего он будет держать себя в отличной форме, забивать, но динамика и интенсивность игры будут падать, и тренеру придется идти на сложные компромиссы, чтобы совместить на поле звездного форварда и командную динамику.
Общая реализация команды однозначно упадет, но взамен «Тоттенхэм» может получить больше: за счет гибкости и дисциплины, более интенсивного и слаженного прессинга атака будет вариативнее. На дистанции это ценее, чем суперреализация.
Уход Кейна несет в себе очевидные минусы и плюсы. Терять такого игрока было бы тяжело для любой команды, потому что замена один в один невозможна, нужно перестраивать всю систему. Но «Тоттенхэм» и нанял Постекоглу для перезагрузки, с Кейном или без него. Задача Энджа не меняется, и уход Кейна сейчас, возможно, делает задачу даже проще. Можно сразу начать все с чистого листа и через год не придется снова перестраивать команду, заточенную на Кейна. В этом кроется дополнительный интерес (за строительством нового всегда интересно наблюдать) и новые возможности.
Кейн не только символ «Тоттенхэма» последнего десятилетия, но и символ перемен. Появление Кейна в стартовом составе «Тоттенхэма» было показателем трансформации команды под руководством Маурисио Почеттино. Уход Харри из «Тоттенхэма» – предвестие перестройки Энджа Постекоглу.
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Гонка Кейна за рекордом АПЛ: будут ли шансы после «Баварии»?
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Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke, Julian Finney, Paul Childs, Eric Alonso
вся эта его лавстори, безропотное скитание по арендам, переподписанный на 6 лет контракт мне лично показывает яркий пример человека, живущего строго по пословице "где родился - там и пригодился". никакие ему чашки не нужны - он сам себя обманывает. ведь не может быть человек настолько глуп, что не считывает примеры, появляющиеся раз в пятилетку и показывающие паттер в данной ситуации: бербатов, модрич, бейл, эриксен и вот он. не считаю кейна глупым (хотя тут все же спорно, зная что он поверил леви на слово), значит он это делал сознательно. ведь даже не смотря на громкие слова про "лучше один трофей со шпорами, чем пяток с ман сити" на самом деле не более чем слова, т.к. себе он выбил повышенную личку и возможность дальше играть в команде, работающей на его рекорд (не умаляю заслуг кейна, он и сам трудяга каких поискать). так что все эти порывы "уйти за чашками" - это просто чепуха, разгоняемая скорее телеэкспертами, постоянно вспоминающими о кейна в сожалеющем тоне. думаю что у самого кейна все было ок, а за "злым скрягой леви" было удобно прятать собственное отсутствие амбиций.
нигде он себя кроме шпор не видел, иначе в тот раз, когда он у невила сказал что у них вроде с леви есть джентльменское соглашение что его отпустят за сотку, а в следующий год сити предлагал сотку - и леви не прогнулся, то другой, более амбициозный игрок уже бы начал всячески выкручивать руки за такую наглость: трансферный запрос, интервью, соц сети и прочее. у футболистов в наши дни рычагов влияния полно, плюс там считай стояла возможность перейти к чемпиону, продолжать работать на личную стату в более благоприятных условиях, а так же брать чашки. правда чуть подвигаться пришлось бы, но не так глобально как сейчас. но харри засунул гордость куда подальше и еще год тыкая пальцами в монитор во время матчей сити кричал "на его месте должен был быть я"))) на самом деле нет, думаю он просто сфокусировался на том, что ему действительно по душе - пинать мячик за шпоры.
и вот тут в моей стройной версии большущий пробел - зачем он поперся в баварию? возможно все поменялось? в то, что он успеет вернуться и побить рекорд ширера я лично не верю, ну разве что "провалится" в баварии и вернется обратно в аренду быстрее (мало вероятно что провалится), ну или выиграет требл с баварией и вернется домой уже с чашками. но зачем он изначально туда ехал - учитывая что все его карьерные решения буквально кричали о нем как о "первом парне на деревне" - вот это конечно самая большая для меня загадка.
упд: очень надеюсь, что слух про интерес шпор к лукаку не слух :D