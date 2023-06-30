Ковачич не будет новым Гюндоганом, но может сделать «Сити» неуязвимым против больших команд

Слава Палагин разбирает трансфер из «Челси».

Традиция каждого лета «Сити» в эпоху Пепа – прощание с клубной легендой:

2016 – Джо Харт

2017 – Пабло Сабалета

2018 – Яя Туре

2019 – Венсан Компани

2020 – Давид Сильва

2021 – Серхио Агуэро

2022 – Фернандиньо

2023 – Илкай Гюндоган

Только в одном случае «Сити» заменил легенду напрямую: на место Сабалеты в 2017-м пришел Кайл Уокер. Вторым таким разменом может стать рокировка Гюндогана на купленного из «Челси» Матео Ковачича. Показательно, что объявление о переходе хорвата клуб сделал уже на следующий день после прощания с Илкаем. Более того, Матео даже забрал восьмой номер, под которым немец играл в Манчестере.

Но так ли Ковачич и Гюндоган похожи в игровом плане?

Ковачич не сможет компенсировать все качества Гюндогана. Илкай был уникальным универсалом

Меткое замечание про Гвардиолу от Яя Туре: «Чтобы заиграть у Пепа, нужно знать три языка и владеть тремя позициями. В таком случае неизбежно будешь на шаг или два впереди любого другого игрока».

Гюндоган блистал у Пепа в том числе потому, что отвечал обоим требованиям. В арсенале Илкая три языка – помимо турецкого, еще хорошо знакомые Пепу немецкий и английский. В игровом плане – умение исполнить сразу три роли в команде. За время в «Сити» Илкай побывал контролирующим опорником, пасующей восьмеркой и скрытой девяткой.

Концовка сезона, в которой Гюндоган стал самым важным элементом требла, лишний раз продемонстрировала его универсальность. Илкай становился лучшим у «Сити» и как опорник (игра с «Лидсом», когда дали передохнуть Родри), и как восьмерка (финал Кубка с «МЮ»), и как скрытый форвард (непростой выезд к «Эвертону»).

Универсальность Илкая выручала команду и на дистанции. Сезон-2018/19 «Сити» пришлось заканчивать без травмированного Фернандиньо – качества бразильца в опорной компенсировал именно Гюндоган. Сезон-2020/21 Пеп перевернул за счет схемы, в которой чаще всех в нападении оказывался именно Илкай – немец шикарно освоил рывки в стиле Фрэнка Лэмпарда и установил личный рекорд по голам.

Смазкой ко всем ролям всегда была выдающаяся игра Гюндогана в пас. Тут уже сам Илкай предъявлял к себе большие требования: «Я из тех, кто пытается провести прямо идеальный матч. Умом понимаю, что это невозможно, но все равно стараюсь. Не хочу мириться даже с малейшей ошибкой. Даже с одним неточным пасом за матч. Даже если пас на партнера прошел, но ему пришлось обрабатывать нерабочей ногой, я не посчитаю это за хорошую передачу».

Из-за того, что универсальность Гюндогана практически не имеет аналогов, заменить его полноценным образом «Сити» не удастся. Приходящий на его место Ковачич разговаривает не на трех, а даже на пяти языках – понимать Пепа ему поможет владение испанским, немецким и английским. Но Матео очень далек от игровой гибкости Илкая.

Все пять лет в «Челси» хорват исполнял по сути одну роль – вспомогательного опорника. Если тренеры выбирали более оборонительный вариант, Ковачич ассистировал Нголо Канте. Если тренеры выбирали более атакующий режим, Матео помогал уже Жоржиньо. Не всегда хорват был вторым опорным по схеме, но по ходу игры становился им. В прошлом сезоне Матео даже радовался, когда Грэм Поттер вернул 3-4-3, в которой он мог снова играть второго опорного.

Эту однополярность в игре даже сам Матео считает проблемой: «Забивать голы и создавать остроту в штрафной соперника – моя слабая сторона по карьере. Я работаю над этим каждый день и правда хочу прибавить. Надеюсь, когда-то у меня получится забивать больше».

Слабость Ковачича хорошо заметна, если сравнить его действия в штрафной с Гюндоганом:

Да, Илкай играл за клуб, который больше атакует, но пропасть все равно весьма показательна. За пять лет в «Челси» Матео забил всего два мяча ударами из штрафной (считаем только АПЛ). Забавно, что даже в этих эпизодах Ковачич не показывал потенциал в открываниях, которые позволяли Гюндогану блистать в «Сити»: один раз забил после привоза соперника (помогли скорее оборонительные навыки), еще раз – в контратаке.

И все же Ковачич способен принести пользу Пепу. Особенно – в больших матчах со смелыми соперниками

Парадокс в том, что в единственной удобной роли Матео, возможно, даже сильнее Гюндогана. Фирменный навык Ковачича – протащить мяч из обороны в атаку, причем даже под самым мощным давлением. Этот талант хорвата был заметен еще в молодом возрасте. Вот воспоминания Андреа Страммачони, который просматривал Матео для «Интера»:

«Я влюбился в него с первого же взгляда. Матео было 18, но с того момента, как впервые увидел его, я буквально умолял президента купить его. Все просто: у Матео выдающаяся техника игры с мячом. Он очень быстро перемещается с ним в атаку, может менять направление, при этом не теряя контроль над собственным телом. В центре поля он способен обыграть кого угодно 1-в-1».

Маурицио Сарри, покупавший Матео в «Челси», не видел хорвата в роли разыгрывающего опорника, но тоже восхищался этим качеством: «Он вряд ли станет для нас опорником – для этого у нас есть Жоржиньо. Но его техническое оснащение не имеет равных. Нам нужен игрок, который может перемещать мяч из обороны в атаку. У Ковачича это качество есть».

Томас Тухель отмечал не только умение Ковачича протащить мяч, но и обыграть соперника в процессе: «Его можно разбудить в три часа ночи и выпустить на поле, а он все равно будет готов обыгрывать. Он очень спокоен под давлением, вовлечен практически в каждую нашу атаку. Он играет для нас очень важную роль».

Таланты Ковачича Тухель особенно ценил против команд, которые были готовы встречать «Челси» высоким прессингом. Вот что говорил после матча с «Саутгемптоном», который при Ральфе Хазенхюттле был очень смелым: «Против них требуется не только хорошая игра в пас. Еще умение выбираться из-под прессинга и протащить мяч сквозь него. Матео сыграл в этом ключевую роль сегодня».

Внутри АПЛ у Ковачича почти не было конкурентов в этом аспекте. За исключением прошлого сезона, Матео не опускался ниже третьего места среди полузащитников по удачным обыгрышам за матч. Среди тех, кто опережал Матео, несколько раз были Танги Ндомбеле и Андре Замбо-Ангисса – сейчас оба в «Наполи», который строит атаки как раз через провокацию прессинга.

Таланты Ковачича точно пригодятся «Сити» против команд, которые готовы бороться за инициативу и прессинговать. В прошлом сезоне Пеп нашел против таких новое противоядие – забросы на Эрлинга Холанда. С Ковачичем в составе «Сити» сможет комбинировать приемы и давить на разные болевые точки прессинга. Матео способен проверить соперника 1-в-1 внизу, Эрлинг – сразиться с защитниками в воздухе.

По данным The Athletic, Пепа восхищает прежде всего этот аспект в игре Матео. Для полного погружения в философию «Сити» от Ковачича потребуется прибавить в умении отдать последний (или предпоследний) пас. Тут у хорвата есть потенциал: лучшие сезоны по созданным моментам Матео выдавал при Сарри и Тухеле – тренерах, которые, как и Пеп, ставят позиционный футбол.

По трансферу много вопросов. Главные – травматичность Ковачича и наметившийся спад

Помимо того, что Гюндоган мог исполнить сразу три роли в команде, в положительном ключе его выделяла доступность. За последние три года Илкай пропустил в общей сложности только месяц – Гвардиола мог рассчитывать на него почти на постоянной основе.

У Ковачича напротив богатая история травм. С лета-2020 пропустил из-за них почти 30 игр. В общей сложности в «Челси» отыграл лишь чуть больше половины (52%) доступного времени.

Второй фактор, который смущает при анализе, – наметившийся спад Матео в приемах, которые делали его таким уникальным в АПЛ. В прошлом сезоне падение было наиболее суровым. Скорее всего, хаос, творившийся с «Челси», сыграл большую роль, но интересно, не связано ли это с травмами (или уже возрастом) Матео?

Тут есть за что переживать. Несмотря на то, что Ковачич всю жизнь играет в полузащите, его фирменные навыки схожи с качествами вингеров. У игроков этого амплуа спад наступает, как правило, раньше всех – из-за потери скорости в районе 28-29 лет. Ковачичу прямо сейчас 29.

В плане возраста беспокоит и еще один момент, через который проходят практически все новички «Сити» – для адаптации к философии Пепа обычно требуется год. Недавно об этом рассказывал проваливший дебютный сезон в Манчестере Кэлвин Филлипс: «Я разговаривал на эту тему с другими игроками, которым пришлось это пережить. У Натана Аке была похожая история, у Джека Грилиша – тоже. Они все говорят одно и то же: первые 12 месяцев были их самым тяжелым временем в «Сити».

В случае Аке, Грилиша и даже Филлипса год на адаптацию не был прямо трагедией. Натану и Джеку на момент перехода было 25, Кэлвину – 26 лет. Ковачич старше Филлипса сразу на три года – в конце сезона хорвату исполнится уже 30. Медлить в его случае – настоящая роскошь.

Но ведь не зря Ковачич выучил столько языков.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney; AP Photo/Shaun Botterill; Twitter/ManCity

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