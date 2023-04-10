«Арсенал» полчаса доминировал на «Энфилде». Как «Ливерпуль» вернулся с 0:2 и прижал Артету?

Систематизирует Слава Палагин.

«Ливерпуль» и «Арсенал» подарили, возможно, лучший матч сезона в АПЛ. Вадим Лукомский уже разразился фанатской колонкой – заходите, если еще не видели. С меня классический разбор, в котором меньше эмоций, зато больше скриншотов (да-да, пристегивайте ремни).

Ключевой сюжет – изменение рисунка игры. Первые полчаса (возможно, даже весь первый тайм) – доминирование «Арсенала». Оставшееся время – ответное доминирование «Ливерпуля». На своем отрезке команда Клоппа уничтожала. Для наглядности график с динамикой ожидаемых голов. Из него видно, что «Арсенал» был хорош на старте, но дальше «Ливерпуль» грандиозно вернулся и даже заслуживал победы.

Главным сюрпризом в тактическом плане стала позиция Трента Александра-Арнольда. Без мяча англичанин защищал правый фланг («защищал» тут – про роль, а не исполнение, если что). С мячом становился дополнительным опорником и располагался на одной линии с Фабиньо. Возможно, под эту задачу Юрген Клопп готовил Трента, дав ему передохнуть в матче с «Челси». Вместе с ТАА в основу вернулись и другие лидеры – Мо Салах, Вирджил Ван Дейк и Энди Робертсон.

Микель Артета выставил привычное сочетание, в котором больше нет попыток заменить Габи Жезуса. Бразилец здорово вернулся после травмы – на «Энфилде» тоже был хорош и стал одним из лучших у гостей.

Ход с Трентом не смутил Артету: ответил персональным прессингом, запустив дуэль между Салахом и Габриэлом

После матча Клопп был удивлен, что журналисты обратили столько внимания на роль Трента с мячом:

«На самом деле мы используем его там не в первый раз. Просто идея была, возможно, не такой очевидной, как сейчас. При розыгрышах Трент смещался в середину и образовывал пару шестерок. Хендо не открывался на фланге, а оставался чуть выше по центру. Дальше мы хотели находить передачами Мо – у него получалось удерживать мяч, в первом тайме это создавало для нас перспективные возможности. Вы заметите это, если пересмотрите игру».

Ключевое в посыле Клоппа – именно очевидность идеи. Трент уже приучил к смещениям в середину, но раньше это происходило в рамках розыгрышей с Салахом и Хендерсоном. Вчера же уходил в центр сразу при розыгрышах от ворот. В такой же манере действует один из защитников у Пепа Гвардиолы – в последних матчах, например, роль исполняет Джон Стоунз.

Что еще роднит идею Клоппа с задумкой Пепа, так это структура розыгрышей. Проще всего ее описать как 3-2-2-3. В первой тройке у «Ливерпуля» были Конате, Ван Дейк и Робертсон. Дальше – Трент и Фабиньо. Чуть выше – Хендерсон и Кертис Джонс. Впереди – Салах, Гакпо и Жота.

Вот пример структуры (сорри, что без атакующей троицы – камера на «Энфилде» не позволяет захватить все поле):

Что могла принести такая роль Трента? В теории «Ливерпуль» получал численный перевес в полузащите (4-vs-3). Артета избежал этого и почти сразу врубил персональное давление по всему полю. Для «Арсенала» это тоже не новинка – в похожей манере действовали в недавних матчах против «Сити».

У Трента тоже был персональный оппонент. Он постоянно менялся. По ходу матча роль примерили четыре игрока – Мартинелли, Жезус, Эдегор и Джака.

Чаще всего рядом с Трентом оказывался швейцарец:

Риски для «Арсенала» были в опасных соотношениях в обороне – там постоянно возникали ситуации 4-vs-4 или 3-vs-3. Их минимизировали распределением ролей на левой стороне. Зинченко плотно следил за Хендерсоном, а защищающийся лучше Габриэл встречал более опасного на пространстве Салаха.

Из-за такого распределения игроки часто меняли амплуа: Зинченко становился ситуативным опорником или ЦЗ, а Габриэл – левым защитником:

Как оценить этот ответный ход?

С одной стороны, «Арсенал» был практически безупречен на пространстве – «Ливерпулю» не хватало скорости Дарвина Нуньеса, а Габриэл здорово сдерживал Салаха. Гости быстро возвращали себе мяч.

С другой стороны, когда дело доходило до обороны внутри штрафной, все было уже не так идеально. Там Зинченко и Габриэл тоже менялись местами – и бразилец пару раз уже упускал Салаха (в том числе в эпизоде с первым пропущенным голом).

«Арсенал» здорово использовал недостатки Трента в защите – помогли сразу три приема

Персональное давление позволило «Арсеналу» выиграть территорию на старте игры. Закрепить преимущество помогли идеи в позиционных атаках. Почти все строились на желании оголить слабости Трента без мяча.

Акценты передал первый же штрафной в матче. Вместо подачи Зинченко выводит Мартинелли под изоляцию с Трентом. Бразилец обойдет защитника и опасно прострелит:

Дальше «Арсенал» развил темп. Впечатлило разнообразие приемов, которыми собирались наказывать Трента. Все знакомы, но исполнение было чудовищно крутым.

Чтобы обнажить недостатки ТАА, на его фланг часто приходил Габи Жезус. Классическая функция для бразильца, но реализовать ее получилось особенно здорово.

Еще один классический прием – создание пятерки впереди. Из-за этого Трент изначально оказывался в меньшинстве. Перед первым голом «Арсенала» разрывался между Жезусом и Джакой, а ведь еще нужно было поспеть за Мартинелли:

Наконец, последняя фишка – забросы за спину ТАА. Их «Арсенал» использовал реже, но когда доходило, получалось опасно. В первом тайме гости сурово наказали Трента за потерю концентрации (эпизод с голом Жезуса). Во втором заброс стал причиной редкого момента (от гола «Ливерпуль» спас только подкат Робертсона).

На скринах видно, что почти все эпизоды из зоны Трента пришли в стартовые полчаса. Почему не получалось создавать остроту дальше?

У «Ливерпуля» снова барахлил прессинг, но Клопп починил его в перерыве. Конате – олицетворение смелости

После матча с «Сити» Клопп жаловался на интенсивность давления. В частности выделял проблемы на открытом мяче, когда защита располагается высоко, но не встречает соперника, который готовится отдать передачу. Против «Арсенала» прессинг олицетворял контрасты «Ливерпуля» на стартовом отрезке и в остатке игры.

В первые полчаса прессинг хозяев снова не работал. Возьмем для примера только эпизоды с голами (хотя показательны не только они). Перед первым у «Ливерпуля» есть даже численное преимущество в зоне прессинга, но игроку с мячом все равно позволяют отдать на свободного Холдинга:

Розыгрыш штрафного перед вторым. «Ливерпуль» готовится начинать давление, но Парти оставляют свободным (на него даже указывает Салах). Кертис Джонс пойдет на ганца, но с большим опозданием:

Именно работу над прессингом Клопп отметит как причину, которая повлекла за собой камбэк «Ливерпуля»: «Нам требовалась более высокая линия обороны. Я понимаю, что защитники опасались скоростей Мартинелли и Сака, но из-за этого нам не хватало компактности. Когда она появилась, когда оборона заиграла выше, а полузащитники стали ближе к игроку с мячом, тогда мы и начали прибавлять».

Более смелую манеру «Ливерпуля» описывает поведение Ибраимы Конате во втором тайме. Вот самый радикальный эпизод, когда француз не остановился на Мартинелли и пошел еще глубже на половину «Арсенала» – вплоть до Гранита Джаки:

Риски у такой манеры проявились в эпизоде, который мог завершать голом Букайо Сака. Да, Трент по традиции выключился, но и Конате не смог подстраховать его, потому что был занят плотной опекой Жезуса в центре поля:

Совсем избежать проблем было бы нереально, но в случае «Ливерпуля» плюсы от смелого прессинга явно перевесили потенциальные минусы. Хозяева захватили контроль над игрой и перевели ее к воротам «Арсенала». Оцените процент действий на трети гостей: в первом тайме – 24%, во втором – 34%.

Из-за того, что приходилось тратить много сил на оборону, «Арсенал» больше не был способен и на собственный прессинг. Навязывали крайне редко, а когда все-таки включали, не соблюдали персональные ориентировки из первого тайма.

В атаке «Ливерпуля» произошла мини-революция: за остроту отвечал левый фланг (легендарный правый вернулся в конце)

Глубокая роль Трента и проблемы, которые испытывал Салах под давлением Габриэла, привели к неожиданному результату. До самого финального отрезка «Ливерпуль» почти не использовал легендарный правый фланг для создания моментов. Угроза сместилась налево.

Там брали разнообразием треугольников. Его формировали, как правило, четыре игрока – Робертсон, Джонс, Гакпо и Жота. Постоянным участником был только Кертис, партнеры менялись. Главной целью было как можно дальше отодвинуть Бена Уайта и создать зону для рывка по флангу:

Угловой, с которого «Ливерпуль» заработал пенальти, пришел по слегка измененному сценарию, но вводные остались теми же: Уайта отбросили в штрафную, зона для рывка снова освободилась. В этот раз ее использовал Фабиньо:

После ухода с поля Джонса и выхода Тиаго «Ливерпуль» заиграл в более привычной манере. От Трента больше не требовались смещения в середину – теперь мог спокойно подключаться по флангу. Легендарный треугольник ТАА – Хендерсон – Салах вернулся и тоже начал помогать.

В голевой атаке именно он выручил «Ливерпуль». Проявилась гибкость всей троицы. Несмотря на то, что у «Арсенала» было преимущество в два игрока, все равно вывели Трента под дуэль с Зинченко, в которой у украинца не было подстраховки:

Сразу после этого эпизода Артета заменил Зинченко на Кирана Тирни – частый ход от Микеля на концовки игр, но, пожалуй, впервые испанец с ним запоздал.

На финальном отрезке Клопп сыграл с Артетой в кошки-мышки: игра максимально раскрылась

Сигнал к финальному штурму Клопп дал заменой Фабиньо на Бобби Фирмино. «Ливерпуль» перешел на схему 4-2-4, в которой была не только атакующая четверка, но и поддерживающие партнеры. Фактически в атаку не подключалась только пара центральных защитников и Тиаго. Джордан Хендерсон играл второго опорника, но на деле продолжал создавать треугольник справа.

Артета быстро ответил – уже через две минуты после выхода Фирмино выпустил новичка Якуба Кивера и перестроился на пятерку защитников:

Ходы тренеров отражали изменившийся ход матча. Артета понимал, что навязать свой футбол больше не получится, Клопп осознавал, что «Арсенал» готовится к затяжной обороне, и выпустил дополнительного атакующего игрока, чтобы расшатать автобус.

Замены раскрыли игру: «Ливерпуль» большими силами атаковал, «Арсенал» отвечал быстрыми выпадами. Ход Артеты сработал хуже: несмотря на появление еще одного защитника, у гостей получалось создавать максимум равенство сзади:

Риски Клоппа оправдались и тут.

***

Несмотря на камбэк, после матча Клопп был расстроен: «К сожалению, взлеты и падения сопровождают нас весь сезон. За те 6-7 лет, что я в клубе, мы никогда не играли таким образом. Мы никогда не утрачивали стабильность, но в этом году все по-другому».

Нестабильность проявилась даже в отдельно взятом матче с «Арсеналом»: провальные полчаса в начале игры и возвращение с таким количеством моментов, что хватило бы на два тура вперед. Даже в нынешнем состоянии «Ливерпуль» способен выдавать такие вспышки – увы, но из-за нестабильности это именно вспышки.

«Арсенал» на этом фоне лишь на одну игру отступил от стабильного высокого уровня. Да, отрыв от «Сити» сократился, но команда Микеля Артеты производит цельное впечатление весь сезон и по делу бьется за титул.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; East News/Jon Super/Associated Press