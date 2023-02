Нуньес в «Ливерпуле» – парадокс. Уникальный нападающий, несмотря на тяжелую адаптацию и плохую реализацию

Возможно, скоро разорвет.

Дарвин Нуньес уже полгода в «Ливерпуле». За это время уругваец забил 11 голов, зашел на рекорд по упущенным моментам за сезон в АПЛ, заслужил сравнение с Энди Кэрроллом от хейтеров и восхищение от Клоппа, одноклубников и даже легенд Премьер-лиги (например, Алана Ширера и Иана Райта).

Разберемся в феномене Дарвина и посмотрим, как он приживается в Англии.

Старт в «Ливерпуле» – хуже не придумаешь. С первой же тренировки стал мемом

Тяжелый старт для Дарвина в Англии предсказал португальский журналист Педру Сепульведа. Он сказал, что у Нуньеса проблемы с психологией – в «Бенфике» у него был тяжелый первый сезон, когда он мало забивал. И на критику от болельщиков уругваец реагировал плохо – закрывал соцсети и нервничал. Все изменилось только во втором сезоне, когда Дарвина прорвало.

И тем не менее, Сепульведа говорил: если в «Ливерпуле» уругваец не начнет сразу забивать пачками, то может поплыть от критики – в Англии ему припомнят еще и гигантский ценник. Журналист не промахнулся.

С первых же дней в «Ливерпуле» Дарвин попал под давление. Началось все с видео с предматчевой тренировки перед товарищеской игрой с «Манчестер Юнайтед» – Нуньес мазал из убойных позиций и не мог даже принять мяч. Видео попало в сеть – болельщики соперников начали шутить.

Еще больше поводов для издевательства подарила игра против «МЮ» – у Дарвина было много моментов, но он все запорол. Клопп списал это на мозоли – уругваец так много тренировался на жаре, что натер ноги.

Но было поздно: над «Ливерпулем» уже смеялись – клуб же потратил 100 млн на нового Энди Кэролла (тут еще и внешнее сходство футболистов сыграло роль). Болельщики английских клубов подхватили кричалку «You’re just shit Andy Carroll», в уругвайце засомневались и некоторые фанаты «Ливерпуля».

Поправить репутацию не смогли ни покер «Лейпцигу» в товарищеском матче, ни отличный выход на замену в Суперкубке Англии: Дарвин забил «Сити», заработал пенальти, принес победу, но снова не реализовал несколько хороших моментов.

Первый матч в АПЛ – сразу гол+пас против «Фулхэма». Но уже во втором туре – глупое удаление: повелся на провокацию Андерсена из «Кристал Пэлас», получил красную и пропустил три важных матча подряд. «Он извинился, он разочарован больше всех, – уверял Клопп. – Незачем пускать его по коридору позора. Мы все люди, мы все ошибаемся».

Этого хватило, чтобы обвинить Нуньеса в ужасном старте «Ливерпуля». Да, он действительно провинился (речь больше про удаление, чем про промахи), но проблем у команды Клоппа хватало и помимо адаптации Дарвина.

Проблемы адаптации Дарвина: постоянно меняются партнеры, не знает язык

Отчасти, проблемы Нуньеса в «Ливерпуле» завязаны на проблемах команды. Плохая форма некоторых игроков косвенно сказалась и на Дарвине. Яркий пример: летом Александер-Арнолд встречал уругвайца твитом «Welcome to Liverpool. How may I assist you?» («Чем могу помочь?/Как могу ассистировать?»), а потом не отдал ни одной голевой передачи до Нового года.

Даже плохая игра защиты влияла на нападающего. В 12 матчах в Премьер-лиге «Ливерпуль» пропускал первым (часто – прямо в первые 10 минут). И это тоже сказывалось на Дарвине, одно из главных качеств которого – скорость. Команда, которая ведет в счете, оставляет меньше зон для рывков за спину – меньше удобных ситуаций для Дарвина.

Следующий аспект – травмы. Сам Дарвин пропустил не так много, но когда у тебя постоянно меняются партнеры, сыграться с ними сложно. Начинал сезон Нуньес рядом с Луисом Диасом, который получил травму 10 октября (сразу после того, как помог Дарвину забить второй мяч в АПЛ) и вернется только в марте.

Во многом из-за травмы Диаса зимой купили Гакпо. Коди занял место в центре нападения, а Дарвина перевели на левый фланг. Обновленная роль, новый партнер в атаке (который сам осваивает новую роль) – все это снова потребовало привыкания.

Просто вдумайтесь: за время в «Ливерпуле» у Дарвина только один стабильный партнер по тройке атаки – Салах (вместе на поле провели 1521 минуту). Остальные регулярно менялись: Фирмино (582 минуты), Диас (370), Окслейд-Чемберлен (303), Гакпо (348) и Жота (196 минут). И ведь это очень разные по стилю нападающие. Времени найти химию с ними просто не хватает.

Еще уругвайцу поначалу было тяжело с физикой: признавал, что пока не готов к силовой борьбе в Премьер-лиге.

«Отаменди рассказывал мне про это, но я не ожидал, что Премьер-лига требует быть настолько сильным. Тут каждая команда борется за любой мяч. У тебя меньше времени на решение», – жаловался Нуньес.

А ведь были еще и проблемы вне поля. Самая очевидная – языковой барьер. Уругваец знает только родной испанский и португальский. Из-за этого до сих пор слушает установки Клоппа через посредников.

«Мы не так много общаемся с Клоппом, – рассказывал Нуньес. – Он не говорит на испанском, а я – на английском. Во время занятий рядом со мной сидят Пеп Лейндерс или Витор Матуш (помощники Клоппа, говорят на португальском) и переводят. Если бы не они, я бы совсем не понимал, что мне делать на поле».

И на все эти причины накладывается простой бытовой стресс от переезда в новую страну. Дарвин сам говорил, что ему важно, чтобы семье было хорошо – тогда и он чувствует себя спокойнее.

Дарвин утверждает, что адаптировался. Помогли все: и Клопп, и партнеры, и даже Суарес

Еще в октябре Клопп серьезно поговорил с Дарвином. Он и Пеп Лейндерс успокоили уругвайца: в него верят и понимают, что нужно время. Юрген убедил нападающего, что переживать не стоит – в Нуньесе клуб видит долгосрочный проект и готов ждать.

Дарвин явно успокоился и в октябре-ноябре забил 7 мячей во всех турнирах. В интервью после Нового года Нуньес говорил уже не про непонимание установок, а про позитивные впечатления от тренера:

«Да, мы не понимаем друг друга, но с момента моего перехода он заряжал меня уверенностью. Он говорит мне, что я топ-игрок, но должен не спешить и быть спокойнее. Особенно, когда дело доходит до реализации. Я активно учу английский и, надеюсь, уже в следующем сезоне буду понимать все».

«Ливерпуль» как команда тоже постепенно приходит в норму. Тот же Трент после чемпионата мира серьезно добавил в атаке и уже дважды ассистировал Нуньесу (в Кубке и в АПЛ против «Ньюкасла»).

Постепенно у Дарвина появилось и взаимопонимание с партнерами. Первые матчи с Гакпо выглядели совсем грустно, но ситуация изменилась после поражения от «Вулвз». У «Ливерпуля» было 9 дней на подготовку к «Эвертону», за которые Клопп провел 7 интенсивных тренировок.

Это помогло: в дерби тройка нападения Нуньес-Гакпо-Салах выглядела значительно лучше. В двух матчах (против «Эвертона» и «Ньюкасла») они настреляли 4 гола и 2 ассиста. У Гакпо 2+0, у Дарвина и Салаха – по 1+1. Египтянин вообще в интервью восторгается партнером и обещает, что Нуньес забьет очень-очень много голов.

С тем, чтобы Дарвин вписался в «Ливерпуль», очень помогла группа испано-португалоговорящих игроков. Особенно Нуньес выделил вклад Тиаго, Алиссона и Фабиньо. Они переводят на тренировках, помогают советами и обустроиться вне футбола:

«Теперь я чувствую себя как дома. Когда я приезжаю на базу, то жду не дождусь тренировки. Хорошо, что в клубе есть люди, которые говорят на испанском. Они поддерживали меня с самого начала и поддерживают до сих пор. Мы команда и помогаем друг другу».

Много советов дает Луис Суарес – он же тоже переезжал в «Ливерпуль» и сталкивался с проблемами адаптации к новой стране.

«Всегда помогают разговоры с Луисом. Для меня он идол и образец. Мы регулярно общаемся, я о многом его спрашиваю: он играл в этом клубе, он более опытный. Мне еще над многим нужно работать, но подобное было и с Суаресом. В первый сезон он привыкал, а на второй уже разрывал».

В интервью Sky Sports Дарвин прямо сослался на прошлый опыт в «Бенфике», где второй год получился отличным после скомканного первого, и выражил надежду на то, что в «Ливерпуле» получится так же. И, судя по статистике, повод для оптимизма у фанатов «красных» действительно есть.

Парадокс Нуньеса: самый аномальный, но полезный нападающий АПЛ

Нуньес уникально часто получает голевые шансы (это хорошо), но ужасно их реализует (это плохо). Споры вокруг акцентов в этом предложении родили в Англии очень интересные дискуссии. Попробуем погрузиться в детали и степени прекрасного/ужасного в игре уругвайца.

Начнем с самого частого аргумента в его защиту – хороший xG. В октябре в беседе с журналистами об этом упомянул даже Клопп. С тех пор Дарвин не снизил планку. В пересчете на сыгранное время у него лучший xG в АПЛ. То есть он чаще всех получает острые шансы – рядом с ним в этом показателе только Эрлинг Холанд:

Значимая доля моментов, которые получает Дарвин, основана на его уникальном наборе навыков (скорость, качество и количество открываний). 0,73 на 90 минут – лучший показатель любого атакующего игрока «Ливерпуля» в эру Клоппа. Ближе всего к такой планке подбирался Мо Салах в сезон с 32 голами:

Для контекста: в обычные сезоны у Салаха показатель колеблется между 0,50-58; у Мане – 0,43-0,55; у Фирмино – 0,32-44. Нуньес в кризисной команде получает больше шансов, чем другие атакующие игроки «Ливерпуля» в этой системе в пиковые сезоны. Повышенную трудность условий не отрицает даже тренер. «Уверен, Нуньес забил бы на пару мячей больше, если бы играл в центре атаки «Манчестер Сити», – говорил Клопп осенью.

Сравнение хорошо подчеркивает качество открываний Нуньеса. То есть это не тот случай, когда «команда создает, а он только транжирит» или «в таких условиях любой бы имел моменты». Нет, даже в лучшие сезоны никто в «Ливерпуле» не получал столько шансов – вклад Дарвин в завышение этого показателя неоспорим.

В некоторых случаях он оказывается перед воротам соперника из-за объема рывков и грандиозных скоростных качеств. Другой игрок (даже очень качественный) не успел бы или не сделал бы столько рывков. Это особенно бросается в глаза, когда у «Ливерпуля» совсем не клеится игра в атаке. Но один или несколько моментов за счет объема работы Дарвина все равно приходит. Вот пример из встречи против «Вулвз» (поражение 0:3):

В некоторых случаях он открывается внутри штрафной, но умное движение и реактивность делают момент более опасным. Вот пример под комментарий Алана Ширера:

«Последите за движением Нуньеса. Он сначала делает несколько шагов назад, что помогает создать больше пространства для паса и не попасть в офсайд:

Всегда говорил: один рывок ты делаешь для защитника, а второй – для себя. Он блестяще исполнил, так как защитник отреагировал и пошел в его направлении – именно этого нападающий хочет в такой ситуации:

В этом эпизоде Дарвин в прямом смысле сам создал себе пространство для открывания:

Все еще необходима хорошая доставка мяча, но он отлично двигался».

Проблема Нуньеса – ужасная реализация. На 90 минут у него приходится больше одного нереализованного явного момента (1,29). Это просто катастрофа. Уругваец входит в пятерку худших игроков по разнице между голами и xG:

За этот аспект его справедливо критикуют. Но реализация – это навык, который в долгосрочной перспективе в меньшей степени влияет на результативность, чем движение и количество моментов, которое получает игрок (вот несколько работ на эту тему – 1, 2, 3). Даже у лучших (и худших) финишеров бывают перепады формы. Реализация – крайне волатильна и не может предсказывать результативность на дистанции. Количество и острота шансов – более годный индикатор того, сколько в долгосрочной перспективе игрок будет забивать в конкретной системе.

Нуньес максимально опасен в текущей системе. Не значит, что на плохую реализацию можно просто закрыть глаза. Но сильнее пугала бы ситуация, в которой игрок забил бы те же 6 голов с 8 шансов. Это указывало бы на проблемы с движением. И нам пришлось бы предположить, что он либо с отрывом лучший завершитель в истории футбола, либо, что он вот-вот сдуется. В случае с Нуньесом обратное предположение – у него огромный потенциал в рамках футбола «Ливерпуля».

Такое же видение проблемы у людей из футбольного мира. «Если бы Нуньес не получал бы хороших шансов на регулярной основе, я бы волновался за его карьеру в «Ливерпуле», но он их явно получает», – резюмировал Ширер.

«Выскажусь от лица всех в команде: Нуньес играет просто превосходно. Люди судят только по голам – да, я понимаю, это часть жизни любого нападающего. Но я считаю, что он должен уходить с поля с высоко поднятой головой, потому что постоянно оказывается в позициях, из которых угрожает соперникам.

Он несет постоянную угрозу высочайшего уровня, открывается за спину, удерживает мяч для партнеров, играет в подыгрыше – делает абсолютно все, что просит тренер. Его прессинг, отношение к делу, желание – все на высочайшем уровне», – объяснял Трент.

В другом интервью ТАА также заметил, что «постоянные открывания в зонах, откуда можно угрожать сопернику – все, что можно требовать от нападающего». Это хорошо вписывается в более широкую философию Клоппа: немец никогда не ругает игроков за плохую реализацию – только за не выполнение инструкций по открываниям (с чем у Нуньеса нет проблем).

Интереснейший тренерский взгляд недавно дал Рафа Бенитес: «Это вы, болельщики, можете сказать: да, он делает отличные рывки, но ужасно завершает атаки – не надо волноваться. А вот тренер не может просто надеется, что именно в этом матче он не реализует шансы – он должен волноваться по поводу Нуньеса. Он угроза. Любой тренер ломает голову над тем, как лишить его шансов, и дает особые указания защитникам».

Это часть косвенной пользы Нуньеса даже в текущей ситуации, когда его реализация оставляет желать лучшего. Он заставляет соперников адаптироваться, рушит стройность их защитной организации, создает пространство партнерам. «Его работоспособность – это топ-уровень. Он создает глубину нашим атакам через постоянные рывки. В скорости с ним не может тягаться ни один защитник», – подчеркивал Клопп.

Про еще один плюс Нуньеса почти не говорят – он в топе созидателей этого сезона. Чаще него остроту для партнеров создают только Кевин Де Брюйне, Бруну Фернандеш (обычные подозреваемые) и Киран Триппьер (исполняет стандарты «Ньюкасла» – самые опасные в Европе):

Моменты, которые Нуньес организует партнерам – продолжение его традиционных сильных качеств (рывки, скорость, объем работы). Он не обладает сверхтонким пасом, но созданные моменты – это очевидная польза, которую нельзя игнорировать.

Креативные вспышки Дарвина выглядят примерно так. Классической открывание на пространстве:

Обыгрыш защитника за счет скорости и техники, за которым следует не самый трудный пас:

Вот еще пример. Открывание на пространстве и пас в свободную зону на набегающего партнера:

Скорость, техника и достойное владение обеими ногами – секрет Дарвина в этой стадии. По сути это тот же набор, который используется при открываниях под собственные шансы. Один большой комплекс угроз – просто работу ассистента в нем недооценивают. Зря, в своем образе (среди форвардов) он лучший по созданным шансам и конкурирует с лучшими в лиге.

Пожалуй, идеальное резюме этому сезону Нуньеса от Гари Невилла: «Мы говорим про тонкую грань. Нуньес – полезнейший игрок, даже если не начнет забивать то, что должен забивать. Если начнет, то он готовая суперзвезда мирового уровня. И у меня предчувствие, что он станет нападающим мирового уровня в ближайшие год-два».

Что дальше?

На длинной дистанции от Нуньеса разумно ожидать результативности в районе 0,73 гола на 90 минут. В системе «Ливерпуля» он гарантирует такой уровень угрозы. На коротких дистанциях возможны и минусовые отрезки (как сейчас), и плюсовые. Это уровень сильного форварда. Важно, что он одинаково хорошо находит шансы и с левого фланга, и в центре атаки.

Неплохим ориентиром может быть адаптация Нуньеса в «Бенфике». В первый сезон он получал критику за ужасную реализацию – закончил кампанию с «-4,0». Во второй сильно прибавил и в количестве моментов, и в качестве реализации – «+7,6»:

Сейчас это выглядит фантастикой для Нуньеса, но это также хорошее напоминание о волатильности реализации – у всех игроков она завязана на удачных и неудачных отрезках разной степени, а вот количество и качество моментов – величина, которая прямо зависит от умений игрока и окружающей его системы.

Перепады Нуньеса неплохо вписываются в предложенную Трентом гипотезу: «Люди делают акцент на его промахах, но он постоянно оказывается в правильных позициях. Уверен, что, когда к нему придут голы, они пойдут с той же регулярностью, что лондонские автобусы».

Бенитес сравнил Нуньеса с ранней версией Фернандо Торреса, который в любом состоянии терзал защитников открываниями, но на первых порах плохо понимал, когда какой тип завершения лучше применять (на точность, на силу, насколько сближаться, обыгрывать или сразу бить). Рафа назвал это нормальным, когда игрок попадает в новую среду и противостоит защитникам другого типажа и уровня.

Про похожую особенность Дарвина говорил и Клопп: «На самом деле техника Нуньеса при завершении атак на выдающемся уровне. У него правда хорошая техника, но он не всегда правильно ее использует. Иногда слишком спешит, иногда принимает неверное решение при первом контакте с мячом».

Еще одна линия защиты от Клоппа – сходство с ранним Робертом Левандовским. «Я вижу много общего между ними. Думаю, Лева подтвердит вам. На тренировках мы отрабатывали технику удара – и у него были проблемы. Мы постоянно заключали пари на 10 евро: «Если забьешь больше 10, я плачу тебе десятку, а если меньше, ты – мне». Мои карманы были полны денег после тренировок. Нужно спокойно относится к этой проблеме. Главное потенциал игрока и спокойствие», – рассуждал тренер «Ливерпуля».

Мысль Клоппа можно поместить и в более широкий контекст. Есть исследования (недостаточно детальные, но интересные как стартовая точка), которые указывают на прогресс игроков в технических аспектах с возрастом (точность передач, завершение атак). Нуньесу – всего 23. Конечно, каждый случай индивидуален, но на больших массивах данных такая особенность прослеживается.

Эти вещи позволяют более детально взглянуть на характер проблем Нуньеса – и толкают к оптимистичному прогнозу по его результативности в будущем.

Фото: REUTERS/Andrew Boyers; Gettyimages.ru/Michael Steele, Pakawich Damrongkiattisak, Julian Finney, Dean Mouhtaropoulos