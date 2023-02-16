Разный «Челси» в Дортмунде: Феликс блистал, фланг Мудрика заработал, но парковались зря

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Разбор Славы Палагина.

Большой матч в АПЛ затмил вывеску Лиги чемпионов, хотя в Дортмунде тоже было много интересного. Сюрприз – не поражение «Челси» (к этому привыкли), а качество игры команды Грэма Поттера (от хорошего уже отвыкли). Не все у гостей получалось даже вчера, но результат не вытекал из логики игры – «Челси» прибавлял по ходу встречи и пропустил на пике доминирования.

Прогресс лишь косвенно связан с изменениями в составе. Перестроения затронули только защиту «Челси»: туда вернулись Калиду Кулибали (залечил травму) и Бен Чилуэлл (усадил плохо сыгравшего на днях Кукурелью).

Хороший знакомый Поттера Эдин Терзич (вместе проходили тренерские курсы) выставил привычное в ЛЧ сочетание с тройкой хавбеков – в старте одновременно вышли Эмре Джан, Джуд Беллингем и Салих Озджан. Правда, сыграть с такой же надежностью, как против «Сити» (главное достижение Терзича в Европе), не удалось.

Первый сюрприз от Поттера – отказ от постоянного прессинга. Скорее, неудачная идея – слишком часто наказывал умница Брандт

На фоне бесконечных поисков Поттера единственной константой «Челси» оставался прессинг. Более того, с момента прихода Грэма в клуб лондонцы в топ-2 АПЛ по интенсивности давления. Прессинг не всегда позволяет контролировать матчи и создавать бонусные моменты (в случае «Челси» – далеко не всегда), но для команды Поттера оставался базисом для игры без мяча.

Перфоманс «Челси» в первом тайме – внезапный отказ от этого базиса. Да, эпизодически команда все еще оказывала давление на чужой половине:

Но если не получалось – откатывались в средний (иногда даже низкий) блок в схеме 4-4-2. Видеть такое от команды Поттера весьма неожиданно:

Хороший индикатор изменений – владение мячом. Показатель «Челси» в первые полчаса – всего 36% (в АПЛ – почти 60%). Сработала ли идея? Скорее, нет. На том же отрезке соотношение ударов – 8:0 в пользу «Дортмунда». То есть «Челси» и отказался от стиля, и был плох в необычном для себя режиме.

Чаще остальных у «Дортмунда» наказывал Юлиан Брандт. Немец завершил матч с точностью передач 92,2% – для атакующего игрока выдающиеся показатели (лучше – только у защитника Зюле). О чем это говорит? «Челси» позволял главному плеймейкеру соперника без проблем творить – плохо для команды, которая решила эпизодически играть вторым номером.

Брандт воспользовался: за первый тайм умудрился создать 4 момента для партнеров. Фишкой Юлиана стали смещения со своего правого фланга в середину. На них не очень здорово реагировали Энцо Фернандес и Михаил Мудрик – располагались в зоне, в которую заходил Брандт, но постоянно его упускали:

Юлиан не только кормил передачами партнеров, но и благодаря свободе показал, насколько тонко может сыграть. Эпизод из концовки тайма, когда ложным замахом усадил на пятую точку Чилуэлла – пожалуй, главный его хайлайт, но совсем не единственный.

«Челси» отвечал контратаками – аккуратно били в зоны крайних защитников «Дортмунда»

Важно оговориться: даже на отрезке, когда преимущество было у «Боруссии», «Челси» отвечал. В основном – за счет контрвыпадов. Просто поначалу не удавалось доводить их до ударов. Но шансы возникали.

За счет чего? В первую очередь – благодаря смелой структуре «Дортмунда». При розыгрыше оба крайних защитника хозяев поднимались высоко вперед. Игравший справа Вольф дополнял этим смещения Брандта в середину:

Если «Дортмунду» не удавалось довести комбинацию до логического завершения, «Челси» получал шанс на контратаку – именно из зон Геррейру и Вольфа. Кажется, в этом был замысел Поттера.

Лучшие моменты «Челси» в первом тайме (два убойных удара Феликса) пришли по одинаковому сценарию. В обоих случаях «Дортмунд» не доводил атаку по левому флангу до завершения (обрезался) – дважды «Челси» вскрывал зону Геррейру:

Индивидуальные качества Феликса дополнительно раскрылись в таком рисунке. За счет дриблинга улучшал ситуацию либо для себя, либо для партнера. Португалец закончил матч с 9 попытками дриблинга – показательно, что 7 пришлись на первый тайм, когда «Челси» играл скорее вторым номером.

После перерыва аналогичные моменты возникали по другой причине – «Челси» перестал комбинировать попытки прессинга с отходом в оборону. Остался только прессинг. Как следствие, и игра поменялась в обратную сторону – во втором тайме уже у «Челси» 66% владения. Невнятные попытки сыграть вторым номером прекратились.

Особенно остро смену режима ощутил Брандт. До перерыва Юлиан был самым пасующим у «Дортмунда» – 41 пас. После перерыва набралось лишь 12 передач (и только 5 из них – на половине «Челси»).

Теперь гости контратаковали после отборов на чужой половине – «Дортмунд» не сразу отреагировал, продолжая запускать крайних защитников высоко по флангам.

Вместе с этим у «Челси» была рабочая идея в позиционном нападении – она тоже помогла доминировать во втором тайме.

Фланг Мудрика наконец-то заработал – благодаря смещениям Феликса там был очень гибкий треугольник

Два предыдущих матча «Челси» с Жоау Феликсом проходили по одинаковому сценарию: команда медленно разыгрывает и лишена идей в атаке, а вся острота исходит только от португальца. Вчерашний матч – приятное исключение. Феликс творил самостоятельно (тут никаких сюрпризов), но еще был частью интересной командной задумки.

В чем она выражалась? Во время розыгрышей Жоау часто смещался на левый фланг «Челси». Хорошо заметно по его тепловой карте:

Помимо классических перегрузов, создавался треугольник с Чилуэллом и Мудриком. Это уже прогресс – в прошлые выходные левый фланг «Челси» был полностью отключен. Но по-хорошему удивило взаимопонимание между троицей – неплохо подстраивались и реагировали на движение партнера.

Гибкости добавляла универсальность Феликса и Чилуэлла. Жоау исполняет в «Челси» десятку, но имеет большой опыт игры на левом краю, Бен может и ширину создать, и сместиться в середину (наследие Тухеля). Мудрик – тоже не игрок одного приема, поэтому неплохо вписался.

За счет дополняющих качеств получалось создавать полумоменты. Попытки «Дортмунда» сдержать треугольник оборачивались свободными зонами в других местах. Проследим на примере Зюле – защитник часто смещался к основному флангу «Челси», чтобы помочь партнерам.

Тут его выдвижение заканчивается проблемами в штрафной – для Хавертца возникла убойная ситуация 1-в-1 (спас Шлоттербек):

Теперь между Зюле и Шлоттербеком дыра – в нее врывается Чилуэлл:

Здесь Зюле реагирует на опускание Феликса – Мудрик сразу бежит ему за спину:

После замен Мудрика и Чилуэлла «Челси» перестал так же часто насыщать левый фланг. На первый план вышло индивидуальное мастерство Феликса. Португалец в итоге не создал ни одного момента для партнеров, но за счет техники удавалось стянуть на себя сразу несколько соперников и организовывать пространство.

Прием работал и до замен Поттера, и после. А заканчивался, как правило, опасными открываниями Энцо в опорной «Дортмунда» – аргентинец оставался свободен благодаря незаметной работе Феликса:

Учитывая стилистику первого тайма, Феликс провел максимальной разнообразный матч. До перерыва блистал в контратаках, после – в позиционных. В этот раз команда даже поддержала его порыв. Один недостаток – с реализацией в этот вечер у Жоау сильно не задалось.

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Формирование нового «Челси» продолжается. Матч с «Дортмундом» – первый после завершения трансферного окна, которым Грэм Поттер может быть доволен. «Боруссия» воспользовалась тем, что у соперника перестройка, но ответная игра состоится почти через месяц – к ней «Челси» может приобрести более цельный и грозный вид.

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Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay