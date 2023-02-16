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Разный «Челси» в Дортмунде: Феликс блистал, фланг Мудрика заработал, но парковались зря

Челси Челси
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Жоау Феликс Жоау Феликс
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Михаил Мудрик Михаил Мудрик
Юлиан Брандт Юлиан Брандт
Грэм Поттер Грэм Поттер
Бен Чилуэлл Бен Чилуэлл
Эдин Терзич Эдин Терзич
Энцо Фернандес Энцо Фернандес
Футбол Футбол

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Разбор Славы Палагина. 

Большой матч в АПЛ затмил вывеску Лиги чемпионов, хотя в Дортмунде тоже было много интересного. Сюрприз – не поражение «Челси» (к этому привыкли), а качество игры команды Грэма Поттера (от хорошего уже отвыкли). Не все у гостей получалось даже вчера, но результат не вытекал из логики игры – «Челси» прибавлял по ходу встречи и пропустил на пике доминирования. 

Прогресс лишь косвенно связан с изменениями в составе. Перестроения затронули только защиту «Челси»: туда вернулись Калиду Кулибали (залечил травму) и Бен Чилуэлл (усадил плохо сыгравшего на днях Кукурелью). 

Хороший знакомый Поттера Эдин Терзич (вместе проходили тренерские курсы) выставил привычное в ЛЧ сочетание с тройкой хавбеков – в старте одновременно вышли Эмре Джан, Джуд Беллингем и Салих Озджан. Правда, сыграть с такой же надежностью, как против «Сити» (главное достижение Терзича в Европе), не удалось. 

Первый сюрприз от Поттера – отказ от постоянного прессинга. Скорее, неудачная идея – слишком часто наказывал умница Брандт

На фоне бесконечных поисков Поттера единственной константой «Челси» оставался прессинг. Более того, с момента прихода Грэма в клуб лондонцы в топ-2 АПЛ по интенсивности давления. Прессинг не всегда позволяет контролировать матчи и создавать бонусные моменты (в случае «Челси» – далеко не всегда), но для команды Поттера оставался базисом для игры без мяча. 

Перфоманс «Челси» в первом тайме – внезапный отказ от этого базиса. Да, эпизодически команда все еще оказывала давление на чужой половине: 

Но если не получалось – откатывались в средний (иногда даже низкий) блок в схеме 4-4-2. Видеть такое от команды Поттера весьма неожиданно: 

Хороший индикатор изменений – владение мячом. Показатель «Челси» в первые полчаса – всего 36% (в АПЛ – почти 60%). Сработала ли идея? Скорее, нет. На том же отрезке соотношение ударов – 8:0 в пользу «Дортмунда». То есть «Челси» и отказался от стиля, и был плох в необычном для себя режиме. 

Чаще остальных у «Дортмунда» наказывал Юлиан Брандт. Немец завершил матч с точностью передач 92,2% – для атакующего игрока выдающиеся показатели (лучше – только у защитника Зюле). О чем это говорит? «Челси» позволял главному плеймейкеру соперника без проблем творить – плохо для команды, которая решила эпизодически играть вторым номером. 

Брандт воспользовался: за первый тайм умудрился создать 4 момента для партнеров. Фишкой Юлиана стали смещения со своего правого фланга в середину. На них не очень здорово реагировали Энцо Фернандес и Михаил Мудрик – располагались в зоне, в которую заходил Брандт, но постоянно его упускали: 

Юлиан не только кормил передачами партнеров, но и благодаря свободе показал, насколько тонко может сыграть. Эпизод из концовки тайма, когда ложным замахом усадил на пятую точку Чилуэлла – пожалуй, главный его хайлайт, но совсем не единственный. 

«Челси» отвечал контратаками – аккуратно били в зоны крайних защитников «Дортмунда»

Важно оговориться: даже на отрезке, когда преимущество было у «Боруссии», «Челси» отвечал. В основном – за счет контрвыпадов. Просто поначалу не удавалось доводить их до ударов. Но шансы возникали. 

За счет чего? В первую очередь – благодаря смелой структуре «Дортмунда». При розыгрыше оба крайних защитника хозяев поднимались высоко вперед. Игравший справа Вольф дополнял этим смещения Брандта в середину: 

Если «Дортмунду» не удавалось довести комбинацию до логического завершения, «Челси» получал шанс на контратаку – именно из зон Геррейру и Вольфа. Кажется, в этом был замысел Поттера. 

Лучшие моменты «Челси» в первом тайме (два убойных удара Феликса) пришли по одинаковому сценарию. В обоих случаях «Дортмунд» не доводил атаку по левому флангу до завершения (обрезался) – дважды «Челси» вскрывал зону Геррейру: 

Индивидуальные качества Феликса дополнительно раскрылись в таком рисунке. За счет дриблинга улучшал ситуацию либо для себя, либо для партнера. Португалец закончил матч с 9 попытками дриблинга – показательно, что 7 пришлись на первый тайм, когда «Челси» играл скорее вторым номером. 

После перерыва аналогичные моменты возникали по другой причине – «Челси» перестал комбинировать попытки прессинга с отходом в оборону. Остался только прессинг. Как следствие, и игра поменялась в обратную сторону – во втором тайме уже у «Челси» 66% владения. Невнятные попытки сыграть вторым номером прекратились. 

Особенно остро смену режима ощутил Брандт. До перерыва Юлиан был самым пасующим у «Дортмунда» – 41 пас. После перерыва набралось лишь 12 передач (и только 5 из них – на половине «Челси»). 

Теперь гости контратаковали после отборов на чужой половине – «Дортмунд» не сразу отреагировал, продолжая запускать крайних защитников высоко по флангам.

Вместе с этим у «Челси» была рабочая идея в позиционном нападении – она тоже помогла доминировать во втором тайме. 

Фланг Мудрика наконец-то заработал – благодаря смещениям Феликса там был очень гибкий треугольник

Два предыдущих матча «Челси» с Жоау Феликсом проходили по одинаковому сценарию: команда медленно разыгрывает и лишена идей в атаке, а вся острота исходит только от португальца. Вчерашний матч – приятное исключение. Феликс творил самостоятельно (тут никаких сюрпризов), но еще был частью интересной командной задумки. 

В чем она выражалась? Во время розыгрышей Жоау часто смещался на левый фланг «Челси». Хорошо заметно по его тепловой карте: 

Помимо классических перегрузов, создавался треугольник с Чилуэллом и Мудриком. Это уже прогресс – в прошлые выходные левый фланг «Челси» был полностью отключен. Но по-хорошему удивило взаимопонимание между троицей – неплохо подстраивались и реагировали на движение партнера. 

Гибкости добавляла универсальность Феликса и Чилуэлла. Жоау исполняет в «Челси» десятку, но имеет большой опыт игры на левом краю, Бен может и ширину создать, и сместиться в середину (наследие Тухеля). Мудрик – тоже не игрок одного приема, поэтому неплохо вписался. 

За счет дополняющих качеств получалось создавать полумоменты. Попытки «Дортмунда» сдержать треугольник оборачивались свободными зонами в других местах. Проследим на примере Зюле – защитник часто смещался к основному флангу «Челси», чтобы помочь партнерам. 

Тут его выдвижение заканчивается проблемами в штрафной – для Хавертца возникла убойная ситуация 1-в-1 (спас Шлоттербек): 

Теперь между Зюле и Шлоттербеком дыра – в нее врывается Чилуэлл: 

Здесь Зюле реагирует на опускание Феликса – Мудрик сразу бежит ему за спину: 

После замен Мудрика и Чилуэлла «Челси» перестал так же часто насыщать левый фланг. На первый план вышло индивидуальное мастерство Феликса. Португалец в итоге не создал ни одного момента для партнеров, но за счет техники удавалось стянуть на себя сразу несколько соперников и организовывать пространство. 

Прием работал и до замен Поттера, и после. А заканчивался, как правило, опасными открываниями Энцо в опорной «Дортмунда» – аргентинец оставался свободен благодаря незаметной работе Феликса: 

Учитывая стилистику первого тайма, Феликс провел максимальной разнообразный матч. До перерыва блистал в контратаках, после – в позиционных. В этот раз команда даже поддержала его порыв. Один недостаток – с реализацией в этот вечер у Жоау сильно не задалось. 

***

Формирование нового «Челси» продолжается. Матч с «Дортмундом» – первый после завершения трансферного окна, которым Грэм Поттер может быть доволен. «Боруссия» воспользовалась тем, что у соперника перестройка, но ответная игра состоится почти через месяц – к ней «Челси» может приобрести более цельный и грозный вид. 

Боруссия Д Германия – Челси Англия 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
15 февраля, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 63 Адейеми.
Боруссия ДКобель, Зюле, Шлоттербек, Геррейру, Брандт, Джан, Озджан, Беллингем, Вольф (Рюэрсон, 73), Аллер (Модест, 68), Адейеми (Байно-Гиттенс, 79).
ЧелсиАррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Кулибали, Чилуэлл (Кукурелья, 71), Зиеш, Лофтус-Чик, Мудрик (Маунт, 71), Фернандес, Хавертц, Жоау Феликс.
Предупреждения:
Джеймс (9), Тиаго Силва (16), Беллингем (49), Джан (53), Зиеш (72), Адейеми (77), Озджан (85), Рюэрсон (90), Маунт (90), Зюле (90).

🚀 Главный спринт Лиги чемпионов! Адейеми уничтожил Энцо Фернандеса

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Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

23 комментария

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Skywalkker
Я бы на месте Боули уже предъявил Шахтёру, походу они вместо Мудрика отправили в Лондон Шамана!
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гилберт
Ответ denten96
Если смотреть в замедленном повторе момент с голом, то видно как Мудрик забил на оборону. Одно ускорение и можно мыло помочь Фернандесу
Феинандес сам бы себе помог...Так опозориться! Как ребёнка обидели.
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гилберт
Ответ denten96
Если смотреть в замедленном повторе момент с голом, то видно как Мудрик забил на оборону. Одно ускорение и можно мыло помочь Фернандесу
Мудрику просто не хватает опыта, он ведь играл в стоячей лиге и тут просто смотрел футбол. Адейеми стартовал вровень с Мудриком, но того просто не учили такому профессионализму. Мудрик в идеале обязан был нестись назад и помочь.
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гилберт
Ответ headmaster
Очень необычно видеть за последнее время похвалу в адрес Челси. Но вчера играли действительно хорошо
С огоньком.
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гилберт
Ответ forever 77
Я кстати не видел ни одного комментария по поводу (не)удаления Беллингема, чистая же вторая жк
Комментарии по Беллингему были, если вы о спортсе, а участники об этом не упоминали, потому что жёлтой там не было, игровой момент.
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Konstantin Svischov
Боруссия конечно отскочила, Челси на голову был лучше, не ожидал
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Владимир Самсонов
Посмотрел обзор - Челси заслуживал минимум ничьей. Феликс провёл очень хороший матч и просто не хватило везения.
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wshnmn
Ответ Андрей Синельщиков
Конечно хотелось бы и аналитику игры именно дортмундцев узнать, какая у них концепция игры. Материал прям сугубо на Челси сосредоточен, но все равно спасибо за проделанную работу!
никакой
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wshnmn
Ответ denten96
Если смотреть в замедленном повторе момент с голом, то видно как Мудрик забил на оборону. Одно ускорение и можно мыло помочь Фернандесу
Так точно, самый цирк, что первым прибежал Сильва.
+1
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DolJun
Ответ forever 77
Я кстати не видел ни одного комментария по поводу (не)удаления Беллингема, чистая же вторая жк
джан тоже не должен был доигрывать, в итоге сделал решающий вынос
+2
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AverY
Радует, что команда набирает разнообразной тактической функциональностью.
Спасибо автору за разъяснения, я по телеку не мог понять в чем дело: прессинг был не постоянным, а в обороне было четко видно 4-4-2 со средним блоком.
Жду когда пойдет эксперимент с 9, тк Хавертц легок для напад., в очередной раз его постоянно оттесняли в ситуации 1-1 .
Если убрали/списали сникшего Обамеянга, то пора пробовать Фофану. Пусть он выйдет на полный матч с Саутгемптоном, а Хавертц посидит на банке.
0
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DolJun
Ответ Промах Мораты
Чем может быть доволен поттер? Игра рваная и не пойми во что. Упустили кучу моментов, которые им позволили создать
поттер может быть доволен что после этого поражения камни полетят не в его огород, ведь как правило считается что тренер помогает игрокам атаки оказаться в нужном положении с мячом, чтобы забить гол. вчера футболисты челси регулярно были в этом положении, но ударить-то он вместо них не мог, верно?
+1
0
+1
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Андрей Синельщиков
Конечно хотелось бы и аналитику игры именно дортмундцев узнать, какая у них концепция игры. Материал прям сугубо на Челси сосредоточен, но все равно спасибо за проделанную работу!
0
0
0
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андрей калуцких
Ответ forever 77
Я кстати не видел ни одного комментария по поводу (не)удаления Беллингема, чистая же вторая жк
Не дал карточку Кукурелье и Беллингему. Всё просто.
0
-3
-3
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Старый Сухи
Ответ denten96
Если смотреть в замедленном повторе момент с голом, то видно как Мудрик забил на оборону. Одно ускорение и можно мыло помочь Фернандесу
Тем более с его скоростью. Он вообще как-то лениво вчера отрабатывал в обороне.
+2
0
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Mikhael Kotov
Ответ forever 77
Я кстати не видел ни одного комментария по поводу (не)удаления Беллингема, чистая же вторая жк
Согласен.Если первую карточку можно было и не давать,то второй эпизод железная ЖК!Последовательности никакой
+1
-1
0
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yd4q8hjfgc
Лучший Феликс пока что .эти двое больше вопросов к ним чем игры от них .энзо не догнал забивающего у мудрика даже спросить не за что
+1
0
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denten96
Если смотреть в замедленном повторе момент с голом, то видно как Мудрик забил на оборону. Одно ускорение и можно мыло помочь Фернандесу
+2
0
+2
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headmaster
Очень необычно видеть за последнее время похвалу в адрес Челси. Но вчера играли действительно хорошо
+5
0
+5
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Растиньяк
второй тайм был оч крут у челси
0
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forever 77
Я кстати не видел ни одного комментария по поводу (не)удаления Беллингема, чистая же вторая жк
+12
-1
+11
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Промах Мораты
Чем может быть доволен поттер? Игра рваная и не пойми во что. Упустили кучу моментов, которые им позволили создать
0
-1
-1
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KMR
Фланг Мудрика это как Монако Головина или Торино Миранчука?
+14
-3
+11
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