0,6 xG на двоих – итог первой встречи Артеты и Пепа. Микель усовершенствовал план Конте и удивил учителя

Разбор Славы Палагина.

Первая в сезоне встреча между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» завершилась победой команды Пепа Гвардиолы (1:0) – она выходит в пятый раунд Кубка Англии. Моральную победу можно отдать Микелю Артете – его полуосновной состав держался на равных. Пеп после матча вообще признал, что план «канониров» его удивил. Ниже разберем главные детали.

Почему Артета убрал с поля большинство лидеров – не очень понятно. Вся следующая неделя будет у «Арсенала» пустой. Да, у «Сити» более глубокая скамейка, но решение Микеля все равно удивило. Особенно изменилась защита: там с первых минут появился лишь один игрок старта – Габриэл.

У «Сити» наоборот выскочила посткатарская основа. Исключение – вратарская позиция, где Эдерсона заменил Штефан Ортега. Более серьезные намерения Пепа проявились по Джону Стоунзу. После матча Гвардиола рассказал, что его тревожило состояние защитника перед игрой – все равно выпустил, потому что основной и в форме. Уже в конце первого тайма пришлось менять.

Даже в таком виде матч был очень интересен в плане тактики. Артете удалось минимизировать влияние составов на игру. Следствие этого – почти равные показатели по ожидаемым голам. На двоих команды создали всего 0,6 xG – Микель к низовому рисунку причастен напрямую.

Артета скопировал план Конте с «Сити» (и даже усовершенствовал его) – Холанду не понравилось

Перед матчем Микеля спрашивали, скопировал ли он хотя бы какой-то элементы игры у Пепа. Ответ был отрицательным. За основу на очную игру испанец скорее взял план Антонио Конте – тренера полярных взглядов.

В чем он заключался? В первую очередь – в нейтрализации розыгрышей «Сити». На прошлой неделе Конте удивил Гвардиолу персональным прессингом. Тогда схема «шпор» идеально накладывалась на структуру, которую использует Пеп после ЧМ (с молодым Рико Льюисом в роли ложного фулбека). Это здорово дополнило план итальянца:

Схема «Арсенала» отличается от формации «шпор», но Артета тоже подстроился. Впереди возникала аналогичная картина:

Слабым местом в плане Конте была свобода Илкая Гюндогана – тогда ее удалось решить за счет выдвижений центрального защитника Кристиана Ромеро, но ценой компактности (проявилась в первом голе «Сити»). «Арсенал» с первых же минут не давал Илкаю свободу – за ним приглядывал Томас Парти.

В теории без опеки мог остаться Кевин де Брюйне, но и тут у Артеты был персональный план. К бельгийцу постоянно выдергивался кто-то из защиты. Либо центральный Габриэл:

Либо крайний Киран Тирни. В обоих случаях образовывались рискованные 3-в-3 сзади:

«Арсенал» за счет давления не организовал много моментов – пожалуй, можно выделить только опасный удар Эдди Нкетиа после паса Леандро Троссарда. Но за счет прессинга удавалось удерживать «Сити» на максимальном отдалении от ворот.

Помогала персональная дуэль между Эрлингом Холандом и Робом Холдингом. Она напрямую вытекала из плана Артеты. Из-за того, что Тирни и Габриэл тоже участвовали в прессинге, у Роба не было подстраховки. Частыми были ситуации 1-в-1 с норвежцем – за матч у них набралось полно совместных фото.

Почему Холанду не удалось эту дуэль выиграть? Во-первых, сказалось отсутствие Эдерсона. Ортега тоже здорово пасует, но не обладает таким же широким спектром передач. В осеннем матче с «Брайтоном» Эдерсон наказал соперника за похожий план с персональной опекой – тогда получилось забросить именно на Холанда. Отличие в стиле передач: Эдерсон закинул за спину, тогда как Ортега делал планеры – под борьбу.

Во-вторых, проявились предпочтения Холанда. Его главная цель – получить передачу на ход, чтобы использовать скорость. Вчера приходилось бороться – причем часто в воздухе. Эрлинг выиграл 7 успешных верховых единоборств – неплохой улов. Но после борьбы приходилось отыгрываться с партнерами – это не сильная сторона Холанда. Вчера пасовал с ужасающей точностью 57,1% (показатель по сезону – 76,3%). Из-за потерь норвежца «Сити» приходилось начинать розыгрыши заново.

В-третьих, похвалим Холдинга. У него было тяжелейшая задача, с которой он неплохо справился. Оба фактора проявились в единственном фоле Роба за первый тайм. Нарушить всего один раз правила в такой дуэли – признак того, что Холдинг часто выигрывал борьбу. С другой стороны, единственный фол сразу привел к желтой – подчеркивает риск, на который шел Артета.

В перерыве Микелю пришлось убрать защитника – вместо него в борьбу с Холандом вступил основной Вильям Салиба:

Главного Артета в любом случае добился. Во-первых, игра проходила далеко от ворот «Арсенала» – там, где Холанд редко оказывает большое влияние. Во-вторых, впечатлился даже Гвардиола – после матча хвалил Микеля за идею, признав, что был сильно удивлен. Кроме забросов на Холанда (часто неэффективных), «Сити» не предложил другого варианта.

А что с прессингом «Сити»? Давили аналогичным образом, Аке выиграл дуэль у Сака

Как и в матче с «Тоттенхэмом», «Сити» отвечал в похожем стиле. Тоже персональное давление. В этот раз его поддерживал Рико Льюис – со своей позиции высоко выдвигался на Тирни. Это фишка тинейджера против команд с четверкой защитников. На противоположном фланге аналогичную задачу решал Джек Грилиш (более атакующий игрок) – там присматривал за Такэхиро Томиясу:

Частым итогом становились ситуации 3-в-3 на половине «Сити» – прямо как у «Арсенала», когда прессинговали они:

Отклонение от выбранного плана проявилось только один раз.

Тут Грилиш бросает Томиясу и выдергивается на Холдинга (обычно за него отвечает Холанд). Обратите внимание на Гюндогана – уже понимает, что будет проблема, и пытается быстро накрыть японца:

Не получается – Гюндоган разрывается между Томиясу и Виейра. Последний в итоге выведет на удар Троссарда:

Во время таймаута, который оба тренера взяли, пока Холанду оказывали помощь (угадайте после борьбы с кем?), Гвардиола напомнил Грилишу об этом эпизоде. Впредь таких ошибок не возникало.

Куда больше комплиментов после игры Пеп раздал Натану Аке. За несколько дней до матча Гвардиола назвал его лучшим защитником «Сити» по игре в штрафной. Тут качества голландца тоже пригодились, но из-за обоюдного прессинга Натану приходилось часто защищаться вне штрафной – причем против Букайо Саки.

Натан справился. Здорово сдерживал Букайо в высокой позиции:

Около штрафной:

И непосредственно внутри:

В какой-то степени дуэль Аке – Сака стала ответом «Арсеналу» на дуэль между Холдингом и Холандом. Защитник выиграл ее и здесь. Букайо завершил матч с непривычными для себя показателями – 0 ударов с игры, 0 передач под удар и 0 обводок. Игравший слева Троссард был гораздо активнее.

Победный гол стал наградой для Аке за старания – прямо сейчас один из лучших защитников АПЛ.

После перерыва прессинга стало поменьше. «Сити» извлек из такого рисунка больше – били по опорной, которая осталась без Парти

Несмотря на то, что остроты во втором тайме было не сильно больше, рисунок игры изменился. Команды меньше концентрировались на прессинге и больше – на позиционной обороне. Вероятно, сказалась усталость, но повлияли и перестановки от тренеров.

В перерыве «Арсенал» остался без Парти – тот здорово выполнял задание (опека Гюндогана) именно в прессинге. Вместо него появился глубокий запасной Самби Локонга. Гвардиола на старте тайма заменил важных в прессинге Мареза и Льюиса. Поменялась и позиция де Брюйне – бельгиец отправился на правый край. Структура давления из первого тайма почти не поддерживалась.

Как следствие, гораздо больше времени команды проводили с мячом на чужой половине. Дуэль поменялась – теперь определяли не того, кто лучше пройдет прессинг, а кто создаст больше остроты в позиционных атаках.

У «Сити» получилось лучше. Их фишкой стали проникающие передачи в опорную «Арсенала». Строилось на трех факторах.

Первый – атакующие игроки «Арсенала» по-прежнему располагались высоко. Часто не помогая опорникам.

Второй – вышедший вместо Парти Локонга банально хуже читал эпизоды. Иногда слишком увлекался персональной опекой.

Третий – не хватало привычного взаимопонимания между парой защитников и опорником «Арсенала».

Проблема проявилась еще в начале тайма. Тут Виейра указывает Локонге на свободного Гюндогана – тот слишком увлечен движением КДБ:

В моменте с голом Габриэл указывает Локонге на свободного Альвареса – опорник в этот момент приглядывает за Гюндоганом:

В итоге аргентинец получит мяч в одиночестве, после чего пробьет в штангу:

Похожий эпизод случился через 15 минут – снова Локонга приглядывает за Гюндоганом. Из-за этого в опорной дыра – ей опять пользуется Альварес:

Самый показательный момент, который разлетелся в соцсетях, – на последних минутах. После того, как Гюндоган получил мяч в опорной, распсиховался даже обычно спокойный Мартин Эдегор. В этот момент Локонга снова глубоко опустился (теперь за Альваресом) – почти как дополнительный защитник:

Характерны оправдания Локонги во время паузы – показывал Мартину, что не мог оставить аргентинца. Подчеркивает все три проблемы, но особенно нехватку взаимопонимания.

«Арсенал» отвечал атаками через левый фланг. Отчасти это было вынужденной мерой из-за доминирования Аке на противоположном краю. Отчасти – возвращением к основному сочетанию. К середине тайма там собрался привычный треугольник из Зинченко, Джаки и Мартинелли.

Слабым звеном в позиционной обороне «Сити» выбрали КДБ – тот после замен закрывал как раз правый край. Несколько раз Зинченко убегал от бельгийца – лучший шанс «Арсенала» (Нкетиа мог пробить в упор, если бы не Лапорт) пришел после одного такого случая:

Пеп быстро среагировал. Заменил уставшего КДБ на свежего и более дисциплинированного Бернарду. Напряжение сохранялось, но уже не в такой степени. Вдобавок португалец помогал «Сити» брать передышки за счет классной игры с мячом. За те 15 минут, что успел провести, стал лучшим в команде по обводкам и заработанным фолам.

Пожалуй, из тех игроков, которые приехали в ужасной форме после ЧМ (еще в списке Уокер, Канселу и Фоден), португалец ближе всех подбирается к камбэку в основу. Уже не первый его хороший выход на замену.

***

Через две недели команды сыграют в куда более важном матче в рамках АПЛ. После кубкового тизера образовались дополнительные интриги. Первая – что придумает Гвардиола, чтобы обойти прессинг Артеты (и будет ли он таким же, кстати?). Вторая – как план Микеля реализует полноценная основа?

Возможно, в состав не попадет Томас Парти – ганец получил травму и на днях пройдет обследование. Без него «Арсенал» уязвим в опорной – очень кстати тут погоня за Мойсесом Кайседо из «Брайтона». Тот уже играл против «Сити» в аналогичной (персональной) манере. После вчерашнего проигрыша борьба за него приобретает дополнительное значение для «Арсенала».

Фото: REUTERS/Molly Darlington