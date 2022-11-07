«Ливерпуль» еле спасся после хорошего старта с «Тоттенхэмом»: Конте давил на фланг Дарвина, Клопп заканчивал без нападающих

Разбор Славы Палагина.

«Ливерпуль» обыграл четвертого подряд топ-соперника – после побед над «Ман Сити», «Аяксом» и «Наполи» команда Клоппа оказалась сильнее «Тоттенхэма» (2:1). Пожалуй, успех в Лондоне – самый противоречивый в серии: за успешным первым таймом последовал провал после перерыва. Замены Юргена наглядно демонстрируют отчаяние, с которым «Ливерпуль» выгрызал результат – несколько схем, а в конце вообще пятерка защитников и игра без чистого форварда.

Как и в последних матчах, стартовая интрига сводилась к расстановке, которую выберет Клопп с первых минут. На этот раз был микс основной (4-3-3 в стадии розыгрыша) и относительно новой (4-4-2 – под игру без мяча).

У Антонио Конте перед матчем было куда меньше вариантов – игру пропускали Сон Хын Мин и Ришарлисон, а Деян Кулусевски попал только на скамейку. Итог – схема 5-3-2, в которой пару Харри Кейну составил Иван Перишич. Из-за дефицита атакующих игроков это основная расстановка «шпор» в последний месяц – но тут в нападение вообще пришлось выпускать латераля.

Стартовое преимущество «Ливерпуля» – результат свободы Робертсона и Трента. «Шпоры» с ними не справлялись

Главной темой первого тайма стала свобода Энди Робертсона и Трента Александера-Арнольда. Она прямо вытекала из схемы «шпор» – 5-3-2 здорово перекрывают центральную ось (тройка защитников, тройка опорников, пара нападающих – еще бы!), но оставляют оголенными фланги – там у команды всего по одному игроку.

Важность крайних защитников, играющих против этой схемы, лишь возрастает – после матча с «Тоттенхэмом» это проговаривал Эрик Тен Хаг. Его «Юнайтед» тоже извлекал из этого преимущества – тогда свободу получали Люк Шоу и Диогу Далот:

Свобода для Робертсона и Трента тоже прослеживалась – причем буквально с первых секунд:

Вопрос был лишь в том, как ее использовать. Трент и Робертсон в этом плане – уникальные исполнители, поэтому вариантов было несколько.

Самый яркий – обострять напрямую. Под свободу Робертсона и Трента здорово подстраивались нападающие – сразу начинали рывок за спину, как только замечали, что те готовы отдать:

Еще один вариант – более тонкие решения. Без попытки мгновенно обострить, зато с продолжением розыгрыша. Такие тоже были:

Показательно, что «шпоры» не могли решить проблему даже в переходных эпизодах – когда стартовые установки не работают и на первый план выходит инстинктивное желание скорее закрыть игрока. В таких ситуациях свобода часто возникала у Робертсона. Энди воспользовался ей перед первым голом (предассист).

Именно свобода крайних защитников «Ливерпуля» сформировала картину первого тайма. Гости получили и перевес по владению (65% – к перерыву), и источник моментов.

Чтобы нейтрализовать Робертсона и Трента, «шпоры» пошли в прессинг. Было очень рискованно

Уже по ходу первого тайма хозяева начали решать вопрос Робертсона и ТАА. На выбор было два варианта.

Первый – закрыться совсем низким блоком. Тогда Робертсон и Трент все равно получают свободу, но адресаты передач куда лучше контролируются – пространства за спинами у защитников уже нет.

Из-за быстрого гола этот вариант отпал и не стал основным. Пришлось прибегнуть к смелому – сразу накрывать Робертсона и Трента, чтобы не было даже возможности оценить ситуацию и отдать. Эту задачу часто брали латерали «шпор» – Эмерсон выдвигался на Робертсона, а Сессеньон на ТАА.

Этот вариант давал и риски, и потенциальные бонусы.

Риск – даже в случае выноса «Ливерпуль» мог получить убойный момент за счет равенства в последней стадии. Из-за того, что латерали «шпор» не поддерживали защитников, сзади часто не оставалось подстраховки.

Отчасти эти риски проявились при втором голе «Ливерпуля». Первопричиной стала ошибка Эрика Дайера, но даже ее характер неплохо передает риски, на которые шел «Тоттенхэм». Без подстраховки у защитников часто не остается варианта для скидки (даже если выиграли верховой мяч) – все партнеры закрыты. По ходу матча таких эпизодов было еще два.

Бонусы вследствие прессинга – возможность отвоевать владение и даже получить дополнительные моменты. Именно они заложили фундамент для возвращения «шпор» во втором тайме. Прессинг «Тоттенхэма» обвалил точность передач «Ливерпуля» сразу на 10%. Показательны действия Алиссона после перерыва – сначала при попытке разыграть его почти накрыл Кейн, а потом бразилец вообще перестал разыгрывать.

«Тоттенхэм» заслужил сравнять счет – давление на фланг Дарвина было слишком серьезным

Смелость «шпор» здорово поменяла игру – по всем показателям второй тайм остался за «Тоттенхэмом». Да, риски все еще сохранялись, но характер матча повернулся на 180 градусов. Изменения в первую очередь вызваны переходом владения – 58% у «шпор» во втором тайме.

Хозяева использовали перевес с максимальной агрессией. После матча манеру отдельно передал Клопп: «Они шли на большие риски, играли довольно прямолинейно, постоянно переводили мяч с фланга на фланг. Затем нагружали нашу штрафную навесами – справляться с каждым таким моментом было невозможно».

Переводы на фланги «шпоры» использовали в первой стадии. Даже оставаясь без мяча, «Ливерпуль» не парковал автобус, но диагонали буквально заставляли их садиться ниже:

Во второй стадии «шпоры» переходили к атакам через фланг Дарвина. Уругваец – не лентяй и даже в этом матче показал, что умеет пахать. Вот лишь парочка эпизодов, где Нуньес максимально низко садится в оборону и нейтрализует Эмерсона:

Проблема была в объеме – защищаться приходилось не ситуативно, а именно постоянно. Вдобавок нужно было сочетать с ролью при контратаках – то есть еще и возвращаться на фланг.

К такому давлению Дарвин оказался не готов, но тут стоит похвалить и Конте – помимо Эмерсона, к атакам по правому флангу подключался центральный защитник Дайер. К нему уругваец часто просто не успевал:

По ходу матча Конте лишь повышал ставки. Выход Кулусевски еще сильнее ударил по проблемной зоне «Ливерпуля» – швед вышел как второй форвард, но по классике уходил именно направо. Подключения в штрафную Бена Дэвиса (еще один ЦЗ) дали дополнительную опцию для навесов – в совокупности ходы заставили гостей прижаться.

Клоппу пришлось реагировать. Всего было четыре стадии принятия проблем. Сначала выход на левый фланг свежего Кертиса Джонса (Дарвин ушел в нападение), затем переход на 4-5-1, а в концовке – вообще пятерка защитников и игра без чистых форвардов (ушел и Дарвин, и даже Салах).

Перестановки помогли в сдерживании, но никак не поменяли характер матча – наоборот, лишь закрепили режим, в котором «Ливерпуль» только отбивается. Это не принесло очков «Тоттенхэму», но подсластило поражение Конте. После матча Антонио в шутку спрашивал, понравилась ли Юргену игра «шпор», которую немец так часто называл контратакующей.

***

Матч с «Ливерпулем» – олицетворение осени «Тоттенхэма». Снова сомнительный первый тайм и неудобные вопросы к Конте, но на контрасте – убедительный камбэк после перерыва, в том числе благодаря решениям Антонио. Лишний раз подчеркивает потенциал команды, в котором итальянец часто сомневается на публике.

Аналогичная несбалансированная картина у «Ливерпуля». Только тут нестабильность – в разнице между атакующим и оборонительным перфомансом. «Ливерпуль» – второй по созданной остроте в АПЛ и во второй половине таблицы по допущенным моментам у своих ворот. Игра с «Тоттенхэмом» еще раз подсветила этот контраст.

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Фото: REUTERS/David Klein